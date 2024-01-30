https://ria.ru/20240130/nato-1924108497.html

Ельцин, НАТО и оружие Киева. Что вскрыли рассекреченные архивы американцев

Ельцин, НАТО и оружие Киева. Что вскрыли рассекреченные архивы американцев - РИА Новости, 30.01.2024

Ельцин, НАТО и оружие Киева. Что вскрыли рассекреченные архивы американцев

Архив национальной безопасности США рассекретил документы, связанные с двусторонним саммитом 1994 года в Москве. Что нового выяснилось о российско-американских... РИА Новости, 30.01.2024

2024-01-30T08:00

2024-01-30T08:00

2024-01-30T08:04

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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости, Ренат Абдуллин. Архив национальной безопасности США рассекретил документы, связанные с двусторонним саммитом 1994 года в Москве. Что нового выяснилось о российско-американских отношениях времен Билла Клинтона и Бориса Ельцина — в материале РИА Новости."Самый важный коллега"Советник Клинтона по национальной безопасности Энтони Лейк предупреждает в меморандуме президента: "Как и на всех американо-российских и советских саммитах до этого, даже после окончания холодной войны, ставки высоки. Вам и Ельцину придется решать сложные вопросы, которые только за последние несколько месяцев принесли новые проблемы в наши отношения"."Ельцин, возможно, ваш самый важный зарубежный коллега, — продолжает он. — Но это новое партнерство и позитивное направление наших отношений с Россией находятся под пристальным вниманием. Критики в прессе и других источниках утверждают, что мы слишком сильно делаем ставку на Ельцина и реформы. <…> Многие полагают, что Ельцину, возможно, придется замедлить экономические реформы после выборов (парламентских, состоявшихся в России в декабре 1993-го. — Прим. ред.) и сохранить преимущество над националистами, проводя более жесткую политику с Молдовой и с Украиной"."После выборов Ельцин оказывается перед суровым выбором. Российские политические и социальные дебаты демонстрируют разность взглядов по поводу темпов и направления экономических реформ, роли и прав России в ближнем зарубежье, а также отношений с Восточной Европой, США и остальным Западом, — отмечает советник. — В России существует значительная двойственность относительно того, насколько быстро ей удастся интегрироваться с Западом в экономике и политике".В числе главных задач саммита Лейк назвал, помимо прочего, "заключение исторического соглашения с Москвой и Киевом об удалении всего ядерного оружия с Украины". "Мы работаем над тем, чтобы Ельцин сказал да предложению "Партнерство ради мира", которое вы привезете со встречи НАТО в Брюсселе. Это критически важно для долгосрочной миссии по интеграции современной России с Западом. Вам нужно будет дать Ельцину четко понять, что продолжение агрессивного поведения России в ближнем зарубежье рискует подорвать основу его поддержки на Западе. Вы можете убедить его предпринять конкретные шаги, чтобы этого не произошло, такие как соглашение с Эстонией и Латвией о скорейшем выводе российских войск". Что касается украинского ядерного оружия, то, по мнению Лейка, успешное завершение переговоров стало бы значимым символом готовности России честно работать с "самым важным соседом". В итоге согласие было достигнуто.Гарантии УкраинеВторой рассекреченный меморандум — Строуба Толботта, заместителя госсекретаря Уоррена Кристофера. "Решающее значение для мудрой и устойчивой политики в отношении бывшего СССР имеет необходимость поместить [постсоветские страны] в более широкий контекст, а это означает перемещение Европы с окраин в центр нашей стратегии", — пишет он.Толботт отрицательно отозвался об инициативе министра иностранных дел России Андрея Козырева "Партнерство для единой Европы": это подчинило бы Североатлантический альянс структурам ОБСЕ и усилило Москву. Российские власти "раздражает то, что НАТО, похоже, готова диктовать условия нового порядка", — указывает заместитель госсекретаря. Что касается Козырева, с которым у Толботта (по его же словам) были теплые отношения, он "стал частью проблемы, а не частью решения", негативно влияя на Ельцина.По пути в Москву Билл Клинтон остановился в Киеве и встретился с президентом Украины Леонидом Кравчуком. Напомнив, что он летит с саммита НАТО, американский гость сказал: "Думаю, вам было бы приятно послушать частные дискуссии шестнадцати лидеров. Каждый из них понимает стратегическую важность вашей независимости и желает, чтобы ваша страна играла сильную и ведущую роль в центре Европы. Я надеюсь, что вы присоединитесь к "Партнерству ради мира", которое мы предложили всем республикам бывшего Советского Союза и странам Варшавского договора. Наши американские военные лидеры рассчитывают на контакты и совместную работу. Я также сказал всем лидерам НАТО, что, если мы сможем решить ядерную проблему, мы все должны взять на себя экономические обязательства перед Украиной".Избирательное цитированиеБеседа с Ельциным состоялась 13 января. Российский президент много говорил о недавних парламентских выборах, всячески пытаясь успокоить коллегу по поводу неубедительного выступления демократических сил. "Остается огромное уважение к вам среди лидеров, с которыми я имею дело, — отметил, в свою очередь, Клинтон. — Но есть основная тема: Ельцин — великий человек, однако он ведет и проигрывает битву против сил истории. Им было бы полезно увидеть, что вы в это не верите, я в это не верю. Мы не хотим, чтобы у людей сложился стереотип о России, застывшей в прошлом. Мы хотим, чтобы они смотрели в будущее. Так что, возможно, вам стоит пригласить некоторых из них в Россию в ближайшие несколько месяцев".Переходя к экономическим реформам, Ельцин указал на недостаточную поддержку от "Большой семерки" и МВФ, а также на нехватку американских инвестиций. При этом он подчеркнул: Россия не просила "помощи для наших социальных нужд", так как это чревато усилением антизападных настроений. Предпочтительный путь — инвестиции.Вечером Ельцин и Клинтон продолжили общение в Ново-Огарево за ужином. Посол США в России Томас Пикеринг отправил в Госдепартамент и Белый дом отчет. Среди главных тем — роль России в европейской безопасности, "Партнерство ради мира" и будущее НАТО. В мемуарах Козырев писал, что Ельцин был шокирован заявлением Клинтона о расширении альянса и "даже почувствовал себя преданным". Однако Пикеринг привел другие слова российского президента: "Мы, конечно, согласны с вами по поводу НАТО".Посол не закавычивал большинство высказываний, приписываемых им Ельцину. Это не стенограмма, а изложение основных тезисов беседы. "Россия должна быть первой страной, вступающей в НАТО. После этого другие в Центральной и Восточной Европе могут присоединиться. Должен быть своего рода картель США, России и европейцев по международной безопасности", — писал он. "На самом деле Россия еще не готова вступить в НАТО" — это замечание Ельцина Пикеринг уже привел как дословную цитату. "Мы могли бы гарантировать странам Европы столетие мира или больше", — отметил, в свою очередь, Клинтон.Все неоднозначноВ России на публикацию американского архива отреагировали критически. В частности, на "планы" России войти в НАТО. Экс-глава протокола Ельцина Владимир Шевченко в разговоре с РИА Новости сообщил, что не слышал от президента подобных заявлений. "Глупость собачья от этих товарищей", — сказал он. И упрекнул американцев в рассекречивании двусторонней документации без обоюдного согласия."Вступление России в НАТО стало бы предательством национальных интересов страны, — прокомментировал публикацию глава Общественной палаты Крыма, историк и политолог Александр Форманчук. — НАТО никогда не воспринимала Россию как равного партнера, подспудно вынашивая планы захвата территорий и установления контроля над ресурсами".Личный консультант Ельцина Игорь Минтусов также сообщил РИА Новости, что не слышал от президента ничего о желании присоединиться к НАТО. "С нами такого разговора не было. Мы обсуждали другие проблемы", — подчеркнул он.Сам Клинтон пару лет назад в колонке для The Atlantic писал: "Мы оставляли дверь открытой для России в НАТО, что я ясно дал понять Ельцину, а позже подтвердил его преемнику Владимиру Путину".Российский президент, выступая в октябре на пленарном заседании международного дискуссионного клуба "Валдай", напомнил о готовности к сближению в прошлом. "Был момент, когда ваш покорный слуга высказал предположение: "А может, нам и в НАТО вступить?" Но нет. НАТО такая страна не нужна", — отметил он. Причина всех бед, по мнению Путина, в самоуверенности членов альянса, их собственных геополитических интересах и надменном отношении к другим государствам.

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в мире, россия, москва, борис ельцин, билл клинтон, нато, андрей козырев