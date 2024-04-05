https://ria.ru/20240405/nato-1937962296.html

Украину не пригласят в НАТО во время июльского саммита, пишут СМИ

Украину не пригласят в НАТО во время июльского саммита, пишут СМИ - РИА Новости, 05.04.2024

Украину не пригласят в НАТО во время июльского саммита, пишут СМИ

Украину не пригласят в НАТО во время июльского саммита в Вашингтоне, пишет New York Times со ссылкой на представителей альянса. РИА Новости, 05.04.2024

2024-04-05T09:38

2024-04-05T09:38

2024-04-05T11:16

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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Украину не пригласят в НАТО во время июльского саммита в Вашингтоне, пишет New York Times со ссылкой на представителей альянса."Что Украина хочет <...>, так это официального приглашения присоединиться к НАТО. Но <...> это не произойдет в ходе торжеств, запланированных <...> на июль", — говорится в публикации.По данным газеты, военный блок не планирует принимать нового члена, из-за которого может оказаться втянутым в конфликт. При этом альянс ищет некий срединный вариант, показатель того, что Киев в долгосрочной перспективе обеспечен его поддержкой."Что он (вариант. — Прим. Ред.) будет из себя представлять, пока остается неясным", — пишет NYT со ссылкой на западных дипломатов.В марте глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, что вопрос о членстве Украины в альянсе решен, но продолжается обсуждение того, "когда это произойдет и что для этого нужно".В конце сентября 2022 года Владимир Зеленский сообщил о подаче заявки о вступлении Украины в блок в ускоренном порядке. При этом генсек НАТО Йенс Столтенберг подчеркивал, что полноценное членство страны в альянсе невозможно во время вооруженного конфликта.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на вхождение в блок стала одной из причин начала спецоперации.

https://ria.ru/20240405/nato-1937956696.html

https://ria.ru/20240325/signal-1935602148.html

https://ria.ru/20240404/nato-1937872905.html

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в мире, украина, россия, нато, владимир зеленский, йенс столтенберг, роб бауэр, киев