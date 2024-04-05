https://ria.ru/20240405/nato-1937956696.html

"Именно так". Маск высказался об идее вступления Украины в НАТО

"Именно так". Маск высказался об идее вступления Украины в НАТО - РИА Новости, 05.04.2024

"Именно так". Маск высказался об идее вступления Украины в НАТО

Американский предприниматель Илон Маск сравнил в соцсети X идею вступления Украины в НАТО с началом фильма о ядерном апокалипсисе. РИА Новости, 05.04.2024

2024-04-05T09:02

2024-04-05T09:02

2024-04-05T09:36

специальная военная операция на украине

в мире

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илон маск

энтони блинкен

владимир зеленский

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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск сравнил в соцсети X идею вступления Украины в НАТО с началом фильма о ядерном апокалипсисе. "Именно вот так начинается фильм о ядерном апокалипсисе", — прокомментировал он высказывание госсекретаря США Энтони Блинкена о перспективах вхождения страны в военный блок.Маск прикрепил к своему сообщению отрывок из американского фильма "На следующий день", в котором показана ядерная война между Соединенными Штатами и СССР.В марте глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, что вопрос о членстве Украины в альянсе решен, но продолжается обсуждение того, "когда это произойдет и что для этого нужно".В конце сентября 2022 года Владимир Зеленский сообщил о подаче заявки о вступлении Украины в блок в ускоренном порядке. При этом генсек НАТО Йенс Столтенберг подчеркивал, что полноценное членство страны в альянсе невозможно во время вооруженного конфликта.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на вхождение в блок стала одной из причин начала спецоперации.

https://ria.ru/20240303/mask-1930801412.html

https://ria.ru/20240303/nato-1930865917.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, россия, сша, илон маск, энтони блинкен, владимир зеленский, нато, ссср, роб бауэр