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"Именно так". Маск высказался об идее вступления Украины в НАТО - РИА Новости, 05.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:02 05.04.2024 (обновлено: 09:36 05.04.2024)
https://ria.ru/20240405/nato-1937956696.html
"Именно так". Маск высказался об идее вступления Украины в НАТО
"Именно так". Маск высказался об идее вступления Украины в НАТО - РИА Новости, 05.04.2024
"Именно так". Маск высказался об идее вступления Украины в НАТО
Американский предприниматель Илон Маск сравнил в соцсети X идею вступления Украины в НАТО с началом фильма о ядерном апокалипсисе. РИА Новости, 05.04.2024
2024-04-05T09:02
2024-04-05T09:36
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
сша
илон маск
энтони блинкен
владимир зеленский
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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск сравнил в соцсети X идею вступления Украины в НАТО с началом фильма о ядерном апокалипсисе. "Именно вот так начинается фильм о ядерном апокалипсисе", — прокомментировал он высказывание госсекретаря США Энтони Блинкена о перспективах вхождения страны в военный блок.Маск прикрепил к своему сообщению отрывок из американского фильма "На следующий день", в котором показана ядерная война между Соединенными Штатами и СССР.В марте глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, что вопрос о членстве Украины в альянсе решен, но продолжается обсуждение того, "когда это произойдет и что для этого нужно".В конце сентября 2022 года Владимир Зеленский сообщил о подаче заявки о вступлении Украины в блок в ускоренном порядке. При этом генсек НАТО Йенс Столтенберг подчеркивал, что полноценное членство страны в альянсе невозможно во время вооруженного конфликта.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на вхождение в блок стала одной из причин начала спецоперации.
https://ria.ru/20240303/mask-1930801412.html
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в мире, украина, россия, сша, илон маск, энтони блинкен, владимир зеленский, нато, ссср, роб бауэр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, США, Илон Маск, Энтони Блинкен, Владимир Зеленский, НАТО, СССР, Роб Бауэр
"Именно так". Маск высказался об идее вступления Украины в НАТО

Маск сравнил идею вхождения Украины в НАТО с началом кино о ядерном апокалипсисе

© AP Photo / Leon NealИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 05.04.2024
© AP Photo / Leon Neal
Илон Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск сравнил в соцсети X идею вступления Украины в НАТО с началом фильма о ядерном апокалипсисе.
"Именно вот так начинается фильм о ядерном апокалипсисе", — прокомментировал он высказывание госсекретаря США Энтони Блинкена о перспективах вхождения страны в военный блок.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 03.03.2024
"Всегда было интересно": Маск сделал неожиданное заявление о НАТО
3 марта, 09:17

В четверг американский чиновник заявил, что цель июльского саммита НАТО в Вашингтоне заключается в содействии "возведению моста" к членству Украины в альянсе.

Маск прикрепил к своему сообщению отрывок из американского фильма "На следующий день", в котором показана ядерная война между Соединенными Штатами и СССР.
Латвийский государственный и политический деятель Эдгарс Ринкевичс - РИА Новости, 1920, 03.03.2024
Президент Латвии сделал дерзкое заявление о России после слов Маска о НАТО
3 марта, 18:21
В марте глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, что вопрос о членстве Украины в альянсе решен, но продолжается обсуждение того, "когда это произойдет и что для этого нужно".
В конце сентября 2022 года Владимир Зеленский сообщил о подаче заявки о вступлении Украины в блок в ускоренном порядке. При этом генсек НАТО Йенс Столтенберг подчеркивал, что полноценное членство страны в альянсе невозможно во время вооруженного конфликта.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на вхождение в блок стала одной из причин начала спецоперации.
Боевая работа РСЗО Град - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
На Западе раскрыли, какой жесткий сигнал Россия послала НАТО на Украине
25 марта, 10:56
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияСШАИлон МаскЭнтони БлинкенВладимир ЗеленскийНАТОСССРРоб Бауэр
 
 
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