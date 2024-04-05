"Именно так". Маск высказался об идее вступления Украины в НАТО
Маск сравнил идею вхождения Украины в НАТО с началом кино о ядерном апокалипсисе
© AP Photo / Leon NealИлон Маск
© AP Photo / Leon Neal
Илон Маск. Архивное фото
МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск сравнил в соцсети X идею вступления Украины в НАТО с началом фильма о ядерном апокалипсисе.
"Именно вот так начинается фильм о ядерном апокалипсисе", — прокомментировал он высказывание госсекретаря США Энтони Блинкена о перспективах вхождения страны в военный блок.
В четверг американский чиновник заявил, что цель июльского саммита НАТО в Вашингтоне заключается в содействии "возведению моста" к членству Украины в альянсе.
Маск прикрепил к своему сообщению отрывок из американского фильма "На следующий день", в котором показана ядерная война между Соединенными Штатами и СССР.
В марте глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, что вопрос о членстве Украины в альянсе решен, но продолжается обсуждение того, "когда это произойдет и что для этого нужно".
В конце сентября 2022 года Владимир Зеленский сообщил о подаче заявки о вступлении Украины в блок в ускоренном порядке. При этом генсек НАТО Йенс Столтенберг подчеркивал, что полноценное членство страны в альянсе невозможно во время вооруженного конфликта.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на вхождение в блок стала одной из причин начала спецоперации.