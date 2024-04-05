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Американский сенатор отметил несовместимость США с Украиной в НАТО - РИА Новости, 05.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
00:50 05.04.2024
https://ria.ru/20240405/nato-1937931925.html
Американский сенатор отметил несовместимость США с Украиной в НАТО
Американский сенатор отметил несовместимость США с Украиной в НАТО - РИА Новости, 05.04.2024
Американский сенатор отметил несовместимость США с Украиной в НАТО
В НАТО могут быть либо США, либо Украина, но никак не обе страны, убежден американский сенатор Майк Ли. РИА Новости, 05.04.2024
2024-04-05T00:50
2024-04-05T00:50
в мире
украина
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энтони блинкен
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ВАШИНГТОН, 5 апр - РИА Новости. В НАТО могут быть либо США, либо Украина, но никак не обе страны, убежден американский сенатор Майк Ли. Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что Украина в конечном итоге станет членом альянса, но сейчас необходимо проработать ясную дорожную карту к этому. Сенатор Ли, комментируя в соцсети Х очередное заявление Блинкена о том, что Киев станет членом альянса, написал: "в НАТО может быть Украина. Или США. Но не обе". Ли также приложил к публикации свою раннюю статью для издания The American Conservative, в которой всячески критикует включение Украины в члены альянса. "Мы должны провести красную линию в отношениях с НАТО: у вас могут быть либо Украина, либо США. Если союзные войска ступят на территорию Украины, мы должны полностью выйти из НАТО", - указывал в статье американский законодатель. В марте глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, что вопрос о членстве Украины в альянсе является решенным, но продолжается обсуждение того, "когда это произойдет и что для этого нужно". В конце сентября 2022 года Владимир Зеленский сообщил, что Украина подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. При этом генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что полноценное членство Украины в альянсе невозможно во время вооруженного конфликта. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее отмечал, что в Кремле слышали просьбу Зеленского о вступлении Украины в НАТО, как и разную реакцию на него. По его словам, Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине. Украину не позвали в НАТО, поскольку среди членов организации, преимущественно у Польши, есть явный интерес к западным территориям Украины, а приглашение Киева в альянс потребовало бы признания существующих украинских границ, заявила ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова.
https://ria.ru/20240322/nato-1935006154.html
https://ria.ru/20240404/konflikt-1937884493.html
https://ria.ru/20231129/nato-1912674021.html
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в мире, украина, сша, киев, энтони блинкен, владимир зеленский, роб бауэр, нато
В мире, Украина, США, Киев, Энтони Блинкен, Владимир Зеленский, Роб Бауэр, НАТО, Специальная военная операция на Украине
Американский сенатор отметил несовместимость США с Украиной в НАТО

Американский сенатор Ли: в НАТО могут быть либо США, либо Украина

© AP Photo / Virginia MayoФлаги Украины и НАТО
Флаги Украины и НАТО - РИА Новости, 1920, 05.04.2024
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги Украины и НАТО. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 5 апр - РИА Новости. В НАТО могут быть либо США, либо Украина, но никак не обе страны, убежден американский сенатор Майк Ли.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что Украина в конечном итоге станет членом альянса, но сейчас необходимо проработать ясную дорожную карту к этому.
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Сенатор Ли, комментируя в соцсети Х очередное заявление Блинкена о том, что Киев станет членом альянса, написал: "в НАТО может быть Украина. Или США. Но не обе".
Ли также приложил к публикации свою раннюю статью для издания The American Conservative, в которой всячески критикует включение Украины в члены альянса.
"Мы должны провести красную линию в отношениях с НАТО: у вас могут быть либо Украина, либо США. Если союзные войска ступят на территорию Украины, мы должны полностью выйти из НАТО", - указывал в статье американский законодатель.
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее отмечал, что в Кремле слышали просьбу Зеленского о вступлении Украины в НАТО, как и разную реакцию на него. По его словам, Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине. Украину не позвали в НАТО, поскольку среди членов организации, преимущественно у Польши, есть явный интерес к западным территориям Украины, а приглашение Киева в альянс потребовало бы признания существующих украинских границ, заявила ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАКиевЭнтони БлинкенВладимир ЗеленскийРоб БауэрНАТО
 
 
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