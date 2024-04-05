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Столтенберг исключил отправку боевых подразделений на Украину - РИА Новости, 05.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:19 05.04.2024
https://ria.ru/20240405/nato-1937930156.html
Столтенберг исключил отправку боевых подразделений на Украину
Столтенберг исключил отправку боевых подразделений на Украину - РИА Новости, 05.04.2024
Столтенберг исключил отправку боевых подразделений на Украину
НАТО не намерена направлять на Украину боевые подразделения, заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг в эфире Польского телевидения. РИА Новости, 05.04.2024
2024-04-05T00:19
2024-04-05T00:19
в мире
украина
россия
сша
йенс столтенберг
сергей лавров
нато
специальная военная операция на украине
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ВАРШАВА, 5 апр – РИА Новости. НАТО не намерена направлять на Украину боевые подразделения, заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг в эфире Польского телевидения. Ранее консультант госдепартамента США Эдвард Люттвак в статье для интернет-портала UnHerd заявил, что НАТО придется отправить на Украину войска, поскольку Киеву не хватает военных, в противном случае альянс будет вынужден принять "катастрофическое поражение". По его словам, Британия, Франция, а также страны Северной Европы уже тайно готовятся к отправке войск. "Мы не намерены направлять никаких боевых подразделений на Украину", - сказал Столтенберг. При этом он призвал усилить снабжение Украины вооружением. "Союзники по НАТО направляют на Украину существенную военную поддержку. Мы должны интенсифицировать эту деятельность и передавать еще больше, особенно систем противовоздушной обороны", - сказал генсек НАТО. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240404/ukraina-1937764162.html
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в мире, украина, россия, сша, йенс столтенберг, сергей лавров, нато
В мире, Украина, Россия, США, Йенс Столтенберг, Сергей Лавров, НАТО, Специальная военная операция на Украине
Столтенберг исключил отправку боевых подразделений на Украину

Столтенберг: НАТО не планирует направлять на Украину боевые подразделения

© Фото : U.S. Army / Staff Sgt. Sharon MatthiasАмериканские танки M1 Abrams
Американские танки M1 Abrams - РИА Новости, 1920, 05.04.2024
© Фото : U.S. Army / Staff Sgt. Sharon Matthias
Американские танки M1 Abrams. Архивное фото
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ВАРШАВА, 5 апр – РИА Новости. НАТО не намерена направлять на Украину боевые подразделения, заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг в эфире Польского телевидения.
Ранее консультант госдепартамента США Эдвард Люттвак в статье для интернет-портала UnHerd заявил, что НАТО придется отправить на Украину войска, поскольку Киеву не хватает военных, в противном случае альянс будет вынужден принять "катастрофическое поражение". По его словам, Британия, Франция, а также страны Северной Европы уже тайно готовятся к отправке войск.
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"Мы не намерены направлять никаких боевых подразделений на Украину", - сказал Столтенберг.
При этом он призвал усилить снабжение Украины вооружением.
"Союзники по НАТО направляют на Украину существенную военную поддержку. Мы должны интенсифицировать эту деятельность и передавать еще больше, особенно систем противовоздушной обороны", - сказал генсек НАТО.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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