https://ria.ru/20240405/nato-1937930156.html

Столтенберг исключил отправку боевых подразделений на Украину

Столтенберг исключил отправку боевых подразделений на Украину - РИА Новости, 05.04.2024

Столтенберг исключил отправку боевых подразделений на Украину

НАТО не намерена направлять на Украину боевые подразделения, заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг в эфире Польского телевидения. РИА Новости, 05.04.2024

2024-04-05T00:19

2024-04-05T00:19

2024-04-05T00:19

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ВАРШАВА, 5 апр – РИА Новости. НАТО не намерена направлять на Украину боевые подразделения, заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг в эфире Польского телевидения. Ранее консультант госдепартамента США Эдвард Люттвак в статье для интернет-портала UnHerd заявил, что НАТО придется отправить на Украину войска, поскольку Киеву не хватает военных, в противном случае альянс будет вынужден принять "катастрофическое поражение". По его словам, Британия, Франция, а также страны Северной Европы уже тайно готовятся к отправке войск. "Мы не намерены направлять никаких боевых подразделений на Украину", - сказал Столтенберг. При этом он призвал усилить снабжение Украины вооружением. "Союзники по НАТО направляют на Украину существенную военную поддержку. Мы должны интенсифицировать эту деятельность и передавать еще больше, особенно систем противовоздушной обороны", - сказал генсек НАТО. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240404/ukraina-1937764162.html

https://ria.ru/20240318/voennye-1934011359.html

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в мире, украина, россия, сша, йенс столтенберг, сергей лавров, нато