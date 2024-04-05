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История “Охотника на Пугачеву”, дважды избежавшего расстрела

История “Охотника на Пугачеву”, дважды избежавшего расстрела - РИА Новости, 05.04.2024

История “Охотника на Пугачеву”, дважды избежавшего расстрела

В ожидании первых Олимпийских игр в Москве случилась трагедия, о которой не принято вспоминать. В одном из вагонов поезда не открылись двери, а позже раздался... РИА Новости, 05.04.2024

2024-04-05T08:00

2024-04-05T08:00

2024-04-05T08:00

москва

курск

ссср

алла пугачева

убийство

криминал

олимпиада

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. В ожидании первых Олимпийских игр в Москве случилась трагедия, о которой не принято вспоминать. В одном из вагонов поезда не открылись двери, а позже раздался крик пассажиров. О неизвестном инциденте и его последствиях - в материале РИА Новости.“Заяц”В июле Москва застыла в ожидании важного события - впервые Олимпийские игры пройдут в социалистической стране.За несколько недель столица превратилась в безопасный, чистый, и довольно безлюдный город. Попасть иногородним можно было только по особым пропускам: так боролись с “мешочниками” - теми, кто приезжал за дефицитными товарами.Несмотря на особый контроль, составы в город ходили, пассажиров, правда, было немного. В один из июльских дней в поезд “Харьков-Москва” сели Мария Лопаткина и Татьяна Колесникова. Женщины оказались единственными пассажирами на целый вагон. Еще там были две проводницы.В последнюю минуту к ним забежал мужчина, но билета и документов при нем не оказалось. Он попросил за небольшую сумму оставить его до Москвы.На первой большой остановке в Курске двери вагона №7 не открылись. Пассажиры, ожидающие посадки, оставались в платформе в недоумении. Кто-то решил дернуть ручку и люди устремились в вагон.Вдруг раздался громкий крик. Началась паника. В страхе люди звали милицию и станционных служащих. Наряд оперативников прибыл через пару минут. К увиденному они были не готовы.“Мужчины не интересуют”Внутри все оказалось залито кровью. На стенах, дверях и зеркалах купе виднелись отпечатки и следы борьбы. Однако ни тел, ни самого преступника внутри не оказалось.При проверке списка персонала и пассажиров выяснилось, что в вагоне были четыре женщины. По маршруту следования поезда разослали сообщения о происшествии. Через несколько часов в районе Орла, между станциями "Стальной конь" и "Становой Колодезь", на расстоянии нескольких сотен метров друг от друга лежали четыре тела.Экспертиза показала: смерть во всех случаях наступила от множественных ножевых ранений. Присутствовали и следы сексуального насилия. Трупы преступник выкинул через окно.Электрик рассказал милиционерам, что во время обхода встретил низкорослого темноволосого человека с ножом в руке. Нападать на него тот не стал, сказав лишь, что “мужчины его не интересуют”.Полученных данных все еще было недостаточно. Тогда следствие составило список пропавших у жертв вещей. Убийца взял украшения.“Внезапно разбогател”Родственники убитых описали ювелирные изделия. Ориентировочные рисунки разослали по ломбардам и мастерским в округе.Результат не заставил ждать: через три недели один из курских ювелиров опознал кольцо, принесенное ему одним из клиентов. И быстро вызвал милицию.Задержанный оказался Григорием Дугиным, однако на допросе признался: перстень получил в подарок от щедрого знакомого Анатолия Нагиева, который хвастался тем, что внезапно разбогател.Следователи пришли с обыском по адресу его прописки. Там жила мать Нагиева, она не видела сына уже две недели.Среди личных вещей жителя Курска нашли записную книжку с многочисленными адресами и именами в разных городах СССР. Самым необычным из них оказался адрес певицы Аллы Пугачевой.Обратившись к личному делу Нагиева, следствие обнаружило пометки “агрессивный”, “вспыльчивый”, “склонен к насилию”, и записи об отбывании срока за серию изнасилований. В ноябре 1979-го мужчина освободился по УДО.Убить ПугачевуИскали преступника долго, все следы были ложными. В итоге мать Анатолия связалась с ним и выяснила - он в Днепропетровске.Оперативники задержали Нагиева двенадцатого сентября 1980-го. Спустя несколько месяцев пребывания под арестом он совершил первую попытку побега: разорвав наручники, беглец столкнул конвоиров лбами. Однако за пределы СИЗО выйти не успел.Тогда его перевели в Курское СИЗО под усиленную охрану. Поняв сложность своего положения, стал активно сотрудничать со следствием. Сначала сознался в убийстве в поезде, а после еще в двух, в 1979-м.Жертв выбирал по внешности. Убивал тех, кто был похож Пугачеву - на ней Анатолий помешался еще отбывая срок.Главной целью была сама прима, и он даже приезжал в Москву несколько раз в попытках настигнуть ее. Один раз ему практически удалось это, но помешала консьержка подъезда.Несмотря на признания, следователи считали, что жертв было больше.Цеплялся за жизньНагиеву вынесли приговор второго июля 1981-го. Курский областной суд приговорил убийцу к смертной казни. Маньяка привезли в Новочеркасскую тюрьму. Когда передавали сотрудникам, Нагиев совершил второй побег: проскользнул под проходящим товарным поездом.Тогда вмешался лично министр внутренних дел СССР Николай Щелоков. На поимку он дал три недели. Однако это удалось лишь через месяц.Арестовали беглеца в конце сентября 1981-го на хуторе Янов Ростовской области. По одной из версий, преступник вызвал подозрения местных жителей, когда под видом цыганки ходил по селу. Во время задержания отстреливался из обреза. Сам Нагиев получил 15 пулевых ранений. Врачам с трудом удалось спасти ему жизнь.Несмотря на тяжелое состояние, Анатолий пытался подговорить медсестру помочь ему бежать, но получил отказ.Исполнение приговора Нагиеву назначили на пятое апреля 1982-го. Когда убийцу вели на расстрел, он смог вырваться и набросился на одного из конвоиров, укусив его за палец. Тогда же маньяк заявил, что дело придется пересмотреть, а исполнение приговора отложить. Однако этого не произошло. Расстрел состоялся в тот же день.

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