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Муфтий объяснил, почему Ночь могущества крайне важна для мусульман - РИА Новости, 05.04.2024
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Религия
 
12:02 05.04.2024
https://ria.ru/20240405/musulmane-1938006383.html
Муфтий объяснил, почему Ночь могущества крайне важна для мусульман
Муфтий объяснил, почему Ночь могущества крайне важна для мусульман - РИА Новости, 05.04.2024
Муфтий объяснил, почему Ночь могущества крайне важна для мусульман
В ночь с 5 на 6 апреля по мусульманскому календарю для правоверных наступает "Лейлат аль-Кадр" ("Ночь предопределения", или "Ночь могущества, в эту ночь Коран... РИА Новости, 05.04.2024
2024-04-05T12:02
2024-04-05T12:02
религия
россия
московская область (подмосковье)
рушан аббясов
религия
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МОСКВА, 5 апр – РИА Новости. В ночь с 5 на 6 апреля по мусульманскому календарю для правоверных наступает "Лейлат аль-Кадр" ("Ночь предопределения", или "Ночь могущества, в эту ночь Коран был ниспослан на первое небо, рассказал РИА Новости зампред Духовного управления мусульман Российской Федерации (ДУМ РФ), муфтий Московской области Рушан Аббясов.В ночь с 5 на 6 апреля (27-й день мусульманского месяца Рамадан) для последователей ислама наступает – "Лейлат аль-Кадр" ("Ночь предопределения" или "Ночь могущества"). В эту ночь на первое небо было ниспослано священное писание мусульман - Коран. Согласно исламскому вероучению, в эту ночь Всевышний может коренным образом изменить судьбу человека."В благословенный месяц поста Рамадан для верующих особенно важной является одна из последних десяти ночей – "Лейлат аль-Кадр" ("Ночь предопределения", или "Ночь могущества"). В какой именно 10 ночей она сокрыта знает только Всевышний. Однако хадисы (достоверные источники – ред.) гласят, что Ночь Могущества может быть сокрыта в нечетных ночах или последних семи, опираясь на них и еще ряд хадисов, мусульмане обычно встречают Лейлат аль-Кадр 27-го Рамадана. Именно в это время полтора тысячелетия назад Коран был ниспослан на первое небо, откуда потом в течение 23 лет ниспосылался пророку Мухаммеду. Согласно исламскому вероучению, в эту ночь Всевышний может коренным образом изменить судьбу человека", - сообщил муфтий Рушан Аббясов.По словам религиозного деятеля, для верующих наступает время, когда они могут приблизиться к Аллаху, моля о прощении грехов и прегрешений, благословении и наставлении на истинный путь."Согласно 3-му аяту 97-й суры Священного Корана, по уровню воздаваемой за молитвы благодати от Всевышнего лучше, чем тысяча месяцев. В этот величественный момент мы стремимся к смирению, молитве и размышлениям, ибо в этой ночи могут быть исполнены наши самые глубокие желания и прошения", - добавил муфтий Аббясов.Он отметил, что, согласно хадисам за пост в Ночь могущества будут прощены грехи."Призываю наполнить оставшиеся ночи месяца Рамадан благими делами и молитвами. Просим Аллаха принять наши посты, молитвы и мольбы, вознаградить за все благо, что мы привнесли в этот мир", - заключил муфтий Рушан Аббясов.-
https://ria.ru/20240405/ramadan-1928267663.html
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россия
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россия, московская область (подмосковье), рушан аббясов, религия
Религия, Россия, Московская область (Подмосковье), Рушан Аббясов, Религия
Муфтий объяснил, почему Ночь могущества крайне важна для мусульман

Муфтий Аббясов: в Ночь могущества Всевышний может изменить судьбу человека

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкПразднование Ураза-байрама в регионах России
Празднование Ураза-байрама в регионах России - РИА Новости, 1920, 05.04.2024
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 5 апр – РИА Новости. В ночь с 5 на 6 апреля по мусульманскому календарю для правоверных наступает "Лейлат аль-Кадр" ("Ночь предопределения", или "Ночь могущества, в эту ночь Коран был ниспослан на первое небо, рассказал РИА Новости зампред Духовного управления мусульман Российской Федерации (ДУМ РФ), муфтий Московской области Рушан Аббясов.
В ночь с 5 на 6 апреля (27-й день мусульманского месяца Рамадан) для последователей ислама наступает – "Лейлат аль-Кадр" ("Ночь предопределения" или "Ночь могущества"). В эту ночь на первое небо было ниспослано священное писание мусульман - Коран. Согласно исламскому вероучению, в эту ночь Всевышний может коренным образом изменить судьбу человека.
Рамадан - РИА Новости, 1920, 05.04.2024
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"В благословенный месяц поста Рамадан для верующих особенно важной является одна из последних десяти ночей – "Лейлат аль-Кадр" ("Ночь предопределения", или "Ночь могущества"). В какой именно 10 ночей она сокрыта знает только Всевышний. Однако хадисы (достоверные источники – ред.) гласят, что Ночь Могущества может быть сокрыта в нечетных ночах или последних семи, опираясь на них и еще ряд хадисов, мусульмане обычно встречают Лейлат аль-Кадр 27-го Рамадана. Именно в это время полтора тысячелетия назад Коран был ниспослан на первое небо, откуда потом в течение 23 лет ниспосылался пророку Мухаммеду. Согласно исламскому вероучению, в эту ночь Всевышний может коренным образом изменить судьбу человека", - сообщил муфтий Рушан Аббясов.
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По словам религиозного деятеля, для верующих наступает время, когда они могут приблизиться к Аллаху, моля о прощении грехов и прегрешений, благословении и наставлении на истинный путь.
"Согласно 3-му аяту 97-й суры Священного Корана, по уровню воздаваемой за молитвы благодати от Всевышнего лучше, чем тысяча месяцев. В этот величественный момент мы стремимся к смирению, молитве и размышлениям, ибо в этой ночи могут быть исполнены наши самые глубокие желания и прошения", - добавил муфтий Аббясов.
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Он отметил, что, согласно хадисам за пост в Ночь могущества будут прощены грехи.
"Призываю наполнить оставшиеся ночи месяца Рамадан благими делами и молитвами. Просим Аллаха принять наши посты, молитвы и мольбы, вознаградить за все благо, что мы привнесли в этот мир", - заключил муфтий Рушан Аббясов.-
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