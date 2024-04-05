https://ria.ru/20240405/musulmane-1938006383.html

Муфтий объяснил, почему Ночь могущества крайне важна для мусульман

Муфтий объяснил, почему Ночь могущества крайне важна для мусульман - РИА Новости, 05.04.2024

Муфтий объяснил, почему Ночь могущества крайне важна для мусульман

В ночь с 5 на 6 апреля по мусульманскому календарю для правоверных наступает "Лейлат аль-Кадр" ("Ночь предопределения", или "Ночь могущества, в эту ночь Коран... РИА Новости, 05.04.2024

2024-04-05T12:02

2024-04-05T12:02

2024-04-05T12:02

религия

россия

московская область (подмосковье)

рушан аббясов

религия

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МОСКВА, 5 апр – РИА Новости. В ночь с 5 на 6 апреля по мусульманскому календарю для правоверных наступает "Лейлат аль-Кадр" ("Ночь предопределения", или "Ночь могущества, в эту ночь Коран был ниспослан на первое небо, рассказал РИА Новости зампред Духовного управления мусульман Российской Федерации (ДУМ РФ), муфтий Московской области Рушан Аббясов.В ночь с 5 на 6 апреля (27-й день мусульманского месяца Рамадан) для последователей ислама наступает – "Лейлат аль-Кадр" ("Ночь предопределения" или "Ночь могущества"). В эту ночь на первое небо было ниспослано священное писание мусульман - Коран. Согласно исламскому вероучению, в эту ночь Всевышний может коренным образом изменить судьбу человека."В благословенный месяц поста Рамадан для верующих особенно важной является одна из последних десяти ночей – "Лейлат аль-Кадр" ("Ночь предопределения", или "Ночь могущества"). В какой именно 10 ночей она сокрыта знает только Всевышний. Однако хадисы (достоверные источники – ред.) гласят, что Ночь Могущества может быть сокрыта в нечетных ночах или последних семи, опираясь на них и еще ряд хадисов, мусульмане обычно встречают Лейлат аль-Кадр 27-го Рамадана. Именно в это время полтора тысячелетия назад Коран был ниспослан на первое небо, откуда потом в течение 23 лет ниспосылался пророку Мухаммеду. Согласно исламскому вероучению, в эту ночь Всевышний может коренным образом изменить судьбу человека", - сообщил муфтий Рушан Аббясов.По словам религиозного деятеля, для верующих наступает время, когда они могут приблизиться к Аллаху, моля о прощении грехов и прегрешений, благословении и наставлении на истинный путь."Согласно 3-му аяту 97-й суры Священного Корана, по уровню воздаваемой за молитвы благодати от Всевышнего лучше, чем тысяча месяцев. В этот величественный момент мы стремимся к смирению, молитве и размышлениям, ибо в этой ночи могут быть исполнены наши самые глубокие желания и прошения", - добавил муфтий Аббясов.Он отметил, что, согласно хадисам за пост в Ночь могущества будут прощены грехи."Призываю наполнить оставшиеся ночи месяца Рамадан благими делами и молитвами. Просим Аллаха принять наши посты, молитвы и мольбы, вознаградить за все благо, что мы привнесли в этот мир", - заключил муфтий Рушан Аббясов.-

https://ria.ru/20240405/ramadan-1928267663.html

https://ria.ru/20240330/ramadan-1936725191.html

https://ria.ru/20240321/muftiy-1934541691.html

https://ria.ru/20240315/muftiy-1933331591.html

россия

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Никита Бизин

россия, московская область (подмосковье), рушан аббясов, религия