https://ria.ru/20240405/moldavia-1938153435.html

В Совфеде осудили идею объединения Молдавии и Румынии

В Совфеде осудили идею объединения Молдавии и Румынии - РИА Новости, 05.04.2024

В Совфеде осудили идею объединения Молдавии и Румынии

Заявление премьер-министра Румынии Марчела Чолаку о поддержке им идеи объединения Румынии с Молдавией выглядит провокационно и несет реальные риски, заявила РИА РИА Новости, 05.04.2024

2024-04-05T22:29

2024-04-05T22:29

2024-04-05T22:29

молдавия

румыния

гагаузия

ольга ковитиди

евгения гуцул

таможенный союз

евросоюз

в мире

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Заявление премьер-министра Румынии Марчела Чолаку о поддержке им идеи объединения Румынии с Молдавией выглядит провокационно и несет реальные риски, заявила РИА Новости сенатор от Крыма Ольга Ковитиди. Накануне Чолаку заявил в интервью порталу DC News, что поддерживает идею объединения Румынии с Молдавией, которое может произойти в том числе путем вступления республики в Евросоюз. "Следует напомнить, что в феврале 2014 года жители Гагаузии уже высказались за самоопределение и вступление в Таможенный союз России, Белоруссии и Казахстана. Следует также отметить, что подавляющее большинство жителей автономии проголосовали против вступления Молдавии в ЕС. На этом фоне провокационное заявление румынского премьера о желании объединить Молдавию с Румынией содержит реальные риски", - сказала Ковитиди. Она также добавила, что заявление главы Гагаузии Евгении Гуцул о том, что "Гагаузия объявит о независимости, если Молдавия решит объединиться с Румынией", является ярким подтверждением провокационности идеи объединения Румынии и Молдавии. Парламенты Молдавии и Румынии в 2022 году впервые провели совместное заседание. До этого неоднократно встречались правительства двух стран, создавались совместные комиссии и рабочие группы во многих областях. В 1918 году Румыния ввела войска на территорию Молдавии, проведя границу по реке Днестр (без территории нынешнего Приднестровья). Созданный в Кишиневе Совет края проголосовал за объединение с соседней страной. С июня 1940 года территория современной Молдавии не входит в состав Румынии. На территории обеих стран существуют сторонники идеи "унионизма", то есть объединения Румынии и Молдавии путем ликвидации последней как отдельного государства. По результатам многочисленных опросов, большинство жителей Молдавии выступают против поглощения страны Румынией. Так, согласно мартовскому опросу Института маркетинга и социологических опросов IMAS, за президента, который бы добивался объединения Молдавии с Румынией, проголосовали бы только 8% избирателей.

https://ria.ru/20240311/moldaviya-1932171141.html

https://ria.ru/20240311/moldaviya-1931695591.html

молдавия

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молдавия, румыния, гагаузия, ольга ковитиди, евгения гуцул, таможенный союз, евросоюз, в мире