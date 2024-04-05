https://ria.ru/20240405/ksir-1938092389.html
Появились подробности о командующем КСИР, погибшем от авиаудара Израиля
Появились подробности о командующем КСИР, погибшем от авиаудара Израиля - РИА Новости, 05.04.2024
Появились подробности о командующем КСИР, погибшем от авиаудара Израиля
Командующий силами "Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС) Ирана в Сирии и Ливане Мохаммад Реза Захеди, погибший на этой... РИА Новости, 05.04.2024
2024-04-05T16:54
2024-04-05T16:54
2024-04-05T17:09
в мире
израиль
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
иран
сирия
хамас
корпус стражей исламской революции
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ТЕГЕРАН, 5 апр — РИА Новости. Командующий силами "Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС) Ирана в Сирии и Ливане Мохаммад Реза Захеди, погибший на этой неделе в результате авиаудара Израиля по иранскому консульству в Дамаске, принимал непосредственное участие в разработке и реализации операции "Потоп Аль-Аксы", которую с октября ведет против Израиля военное крыло палестинского движения ХАМАС, заявила одна из доминирующих группировок иранских консерваторов - близкий к духовному лидеру Ирана Али Хаменеи "Коалиционный совет сил исламской революции".Этот совет, относящийся к радикальному крылу консервативных политико-религиозных деятелей, получил подавляющее число мест на прошедших 1 марта в Иране выборах в парламент и Совет экспертов. Одной из функций последнего органа, выборы в который проходят раз в восемь лет, является избрание нового духовного лидера страны, что особенно важно, учитывая, что действующему лидеру аятолле Али Хаменеи в середине апреля исполнится 85 лет.
https://ria.ru/20240404/ivrit-1937736235.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, иран, сирия, хамас, корпус стражей исламской революции
В мире, Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Иран, Сирия, ХАМАС, Корпус стражей исламской революции
Появились подробности о командующем КСИР, погибшем от авиаудара Израиля
Погибший при ударе Израиля командующий КСИР Захеди разрабатывал "Потоп Аль-Аксы"
ТЕГЕРАН, 5 апр — РИА Новости. Командующий силами "Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС) Ирана в Сирии и Ливане Мохаммад Реза Захеди, погибший на этой неделе в результате авиаудара Израиля по иранскому консульству в Дамаске, принимал непосредственное участие в разработке и реализации операции "Потоп Аль-Аксы", которую с октября ведет против Израиля военное крыло палестинского движения ХАМАС, заявила одна из доминирующих группировок иранских консерваторов - близкий к духовному лидеру Ирана Али Хаменеи "Коалиционный совет сил исламской революции".
Этот совет, относящийся к радикальному крылу консервативных политико-религиозных деятелей, получил подавляющее число мест на прошедших 1 марта в Иране выборах в парламент и Совет экспертов. Одной из функций последнего органа, выборы в который проходят раз в восемь лет, является избрание нового духовного лидера страны, что особенно важно, учитывая, что действующему лидеру аятолле Али Хаменеи в середине апреля исполнится 85 лет.