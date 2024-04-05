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"Мы так не договаривались". В Киеве взбесились из-за коварного плана НАТО - РИА Новости, 05.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
21:32 05.04.2024
https://ria.ru/20240405/kiev-1938148224.html
"Мы так не договаривались". В Киеве взбесились из-за коварного плана НАТО
"Мы так не договаривались". В Киеве взбесились из-за коварного плана НАТО - РИА Новости, 05.04.2024
"Мы так не договаривались". В Киеве взбесились из-за коварного плана НАТО
Генсек НАТО Йенс Столтенберг проговорился об истинных целях альянса в отношении Украины, заявил киевский политолог Вадим Карасев в интервью Youtube-каналу... РИА Новости, 05.04.2024
2024-04-05T21:32
2024-04-05T21:32
специальная военная операция на украине
в мире
нато
украина
сша
россия
киев
йенс столтенберг
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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг проговорился об истинных целях альянса в отношении Украины, заявил киевский политолог Вадим Карасев в интервью Youtube-каналу "Вышка".Ранее Столтенберг сообщил, что боевые действия на Украине отвечают интересам НАТО в деле обеспечения собственной безопасности."Вы понимаете, как переворачивается идея? И это называется новой стратегией НАТО по сдерживанию России руками и жизнями украинцев. Мы же так не договаривались!" — возмутился Карасев.По словам политолога, Украина надеялась на полноценное членство в альянсе, который должен был обеспечивать ей безопасность и давать "надежные" гарантии."А теперь получается, что для того, чтобы НАТО спасать от военной машины России, Украина должна защищать НАТО руками солдат, жизнями солдат", — сказал аналитик.Как отметил эксперт, Столтенберг фактически проговорился об истинных целях альянса в отношении Украины, которой уготована роль сдерживающего фактора для "спокойной жизни" членов блока.Во вторник генсек НАТО заявил, что альянс наблюдает "постоянное" наращивание военной мощи России, в связи с чем, по его словам, необходимо укреплять оборонные способности союзников.
https://ria.ru/20240405/zelenskaya-1938127124.html
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в мире, нато, украина, сша, россия, киев, йенс столтенберг
Специальная военная операция на Украине, В мире, НАТО, Украина, США, Россия, Киев, Йенс Столтенберг
"Мы так не договаривались". В Киеве взбесились из-за коварного плана НАТО

Киевский политолог Карасев: Столтенберг признал, что НАТО использует Украину

© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинский военнослужащий под Киевом
Украинский военнослужащий под Киевом - РИА Новости, 1920, 05.04.2024
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинский военнослужащий под Киевом. Архивное фото
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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг проговорился об истинных целях альянса в отношении Украины, заявил киевский политолог Вадим Карасев в интервью Youtube-каналу "Вышка".
Ранее Столтенберг сообщил, что боевые действия на Украине отвечают интересам НАТО в деле обеспечения собственной безопасности.
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"Вы понимаете, как переворачивается идея? И это называется новой стратегией НАТО по сдерживанию России руками и жизнями украинцев. Мы же так не договаривались!" — возмутился Карасев.
По словам политолога, Украина надеялась на полноценное членство в альянсе, который должен был обеспечивать ей безопасность и давать "надежные" гарантии.
«
"А теперь получается, что для того, чтобы НАТО спасать от военной машины России, Украина должна защищать НАТО руками солдат, жизнями солдат", — сказал аналитик.
Как отметил эксперт, Столтенберг фактически проговорился об истинных целях альянса в отношении Украины, которой уготована роль сдерживающего фактора для "спокойной жизни" членов блока.
Во вторник генсек НАТО заявил, что альянс наблюдает "постоянное" наращивание военной мощи России, в связи с чем, по его словам, необходимо укреплять оборонные способности союзников.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреНАТОУкраинаСШАРоссияКиевЙенс Столтенберг
 
 
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