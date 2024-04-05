https://ria.ru/20240405/kharkov-1938129716.html

Украинские власти сообщили о новых взрывах в Харькове

Украинские власти сообщили о новых взрывах в Харькове - РИА Новости, 05.04.2024

Украинские власти сообщили о новых взрывах в Харькове

В Харькове прогремела серия взрывов, сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram-канале. РИА Новости, 05.04.2024

2024-04-05T19:21

2024-04-05T19:21

2024-04-05T19:47

специальная военная операция на украине

харьков

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днепропетровская область

украина

сергей лебедев

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. В Харькове прогремела серия взрывов, сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram-канале."Снова взрывы в Харькове", — написал он.По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в этом регионе объявили воздушную тревогу. Кроме того, сирену включили в Полтавской и Днепропетровской областях. Ранее в пятницу телеканал "Общественное" также сообщил о серии взрывов в Харькове, эту информацию позднее подтвердил мэр города Игорь Терехов. В последнее время российские военные активно наносят прицельные ракетные удары по местам расположения личного состава и военной техники ВСУ и других украинских силовых структур, а также по иностранным наемникам.Так, накануне координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что атаке подверглось танковое училище ВСУ в Харькове, где располагались западные танки и инструкторы.На минувшей неделе под обстрел попал институт ВВС Украины имени Кожедуба, где находилось до десятка иностранных летчиков. Помимо этого, российские войска поразили такие стратегические военно-промышленные предприятия, как Бронетанковый завод № 115, завод имени Малышева ХТМЗ и "Электротяжмаш".При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия никогда не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.

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https://ria.ru/20240405/kharkov-1937966027.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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