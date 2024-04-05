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Украинские власти сообщили о новых взрывах в Харькове - РИА Новости, 05.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:21 05.04.2024 (обновлено: 19:47 05.04.2024)
https://ria.ru/20240405/kharkov-1938129716.html
Украинские власти сообщили о новых взрывах в Харькове
Украинские власти сообщили о новых взрывах в Харькове - РИА Новости, 05.04.2024
Украинские власти сообщили о новых взрывах в Харькове
В Харькове прогремела серия взрывов, сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram-канале. РИА Новости, 05.04.2024
2024-04-05T19:21
2024-04-05T19:47
специальная военная операция на украине
харьков
харьковская область
днепропетровская область
украина
сергей лебедев
вооруженные силы украины
ввс украины
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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. В Харькове прогремела серия взрывов, сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram-канале."Снова взрывы в Харькове", — написал он.По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в этом регионе объявили воздушную тревогу. Кроме того, сирену включили в Полтавской и Днепропетровской областях. Ранее в пятницу телеканал "Общественное" также сообщил о серии взрывов в Харькове, эту информацию позднее подтвердил мэр города Игорь Терехов. В последнее время российские военные активно наносят прицельные ракетные удары по местам расположения личного состава и военной техники ВСУ и других украинских силовых структур, а также по иностранным наемникам.Так, накануне координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что атаке подверглось танковое училище ВСУ в Харькове, где располагались западные танки и инструкторы.На минувшей неделе под обстрел попал институт ВВС Украины имени Кожедуба, где находилось до десятка иностранных летчиков. Помимо этого, российские войска поразили такие стратегические военно-промышленные предприятия, как Бронетанковый завод № 115, завод имени Малышева ХТМЗ и "Электротяжмаш".При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия никогда не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20240403/energoinfrastruktura-1937415041.html
https://ria.ru/20240405/kharkov-1937966027.html
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харьков
харьковская область
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харьков, харьковская область, днепропетровская область, украина, сергей лебедев, вооруженные силы украины, ввс украины, дмитрий песков, в мире
Специальная военная операция на Украине, Харьков, Харьковская область, Днепропетровская область, Украина, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины, ВВС Украины, Дмитрий Песков, В мире
Украинские власти сообщили о новых взрывах в Харькове

Синегубов: в Харькове прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги

© AP Photo / Leo CorreaУлица в районе Салтовка в Харькове
Улица в районе Салтовка в Харькове - РИА Новости, 1920, 05.04.2024
© AP Photo / Leo Correa
Улица в районе Салтовка в Харькове. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. В Харькове прогремела серия взрывов, сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram-канале.
"Снова взрывы в Харькове", — написал он.
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В Харькове гаснет свет и надежда
3 апреля, 08:00
По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в этом регионе объявили воздушную тревогу. Кроме того, сирену включили в Полтавской и Днепропетровской областях.
Ранее в пятницу телеканал "Общественное" также сообщил о серии взрывов в Харькове, эту информацию позднее подтвердил мэр города Игорь Терехов.
В последнее время российские военные активно наносят прицельные ракетные удары по местам расположения личного состава и военной техники ВСУ и других украинских силовых структур, а также по иностранным наемникам.
Харьков - РИА Новости, 1920, 05.04.2024
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Вчера, 10:05
Так, накануне координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что атаке подверглось танковое училище ВСУ в Харькове, где располагались западные танки и инструкторы.
На минувшей неделе под обстрел попал институт ВВС Украины имени Кожедуба, где находилось до десятка иностранных летчиков. Помимо этого, российские войска поразили такие стратегические военно-промышленные предприятия, как Бронетанковый завод № 115, завод имени Малышева ХТМЗ и "Электротяжмаш".
При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия никогда не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеХарьковХарьковская областьДнепропетровская областьУкраинаСергей ЛебедевВооруженные силы УкраиныВВС УкраиныДмитрий ПесковВ мире
 
 
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