Две трети IT-специалистов, уехавших в 2022 году, вернулись в Россию
Минцифры: две трети IT-специалистов, уехавших в 2022 году, вернулись в Россию
IT-специалист. Архивное фото
МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Больше половины айтишников, уехавших из России в 2022 году, уже вернулись, сообщило Минцифры в Тelegram-канале.
"Минцифры не подтверждает данные, появившиеся в СМИ, о массовом отъезде ИТ-специалистов. По данным Минцифры, две трети уехавших в 2022 году специалистов вернулись. За прошлый год мы не наблюдаем оттока айтишников. По данным Росстата, количество ИТ-специалистов в отрасли за прошлый год увеличилось на 13% и составило 857 тысяч человек", — отметили в ведомстве.
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В 2023 году IT-отрасль стала одной из самых динамично развивающихся, показатели росли двузначными темпами. Продажи отечественной продукции и услуг в этой сфере выросли на 30%, до трех триллионов рублей. Средняя зарплата выросла на 13%.
В конце декабря 2022 года глава Минцифры Максут Шадаев сообщал, что на тот момент за пределами страны находилось около 100 тысяч российских IT-специалистов. При этом 80% из них продолжали работать на российские компании в дружественных странах.
В минувшем сентябре президент АО "Крибрум" Игорь Ашманов назвал мифом мнение, что Россию покинуло большое количество айтишников. По его данным, "в марте, сразу после начала СВО на Украине, сбежали единицы — один-два процента, а осенью 2022-го во время объявления мобилизации — еще два-три процента".
В марте 2022 года Владимир Путин дал право на отсрочку от призыва гражданам России, работающим в аккредитованных IT-компаниях. Позднее таких специалистов с высшим образованием освободили от частичной мобилизации.