https://ria.ru/20240405/it-1937991966.html

Две трети IT-специалистов, уехавших в 2022 году, вернулись в Россию

Две трети IT-специалистов, уехавших в 2022 году, вернулись в Россию - РИА Новости, 05.04.2024

Две трети IT-специалистов, уехавших в 2022 году, вернулись в Россию

Больше половины айтишников, уехавших из России в 2022 году, уже вернулись, сообщило Минцифры в Тelegram-канале. РИА Новости, 05.04.2024

2024-04-05T11:29

2024-04-05T11:29

2024-04-05T16:06

россия

общество

федеральная служба государственной статистики (росстат)

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)

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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Больше половины айтишников, уехавших из России в 2022 году, уже вернулись, сообщило Минцифры в Тelegram-канале."Минцифры не подтверждает данные, появившиеся в СМИ, о массовом отъезде ИТ-специалистов. По данным Минцифры, две трети уехавших в 2022 году специалистов вернулись. За прошлый год мы не наблюдаем оттока айтишников. По данным Росстата, количество ИТ-специалистов в отрасли за прошлый год увеличилось на 13% и составило 857 тысяч человек", — отметили в ведомстве.В 2023 году IT-отрасль стала одной из самых динамично развивающихся, показатели росли двузначными темпами. Продажи отечественной продукции и услуг в этой сфере выросли на 30%, до трех триллионов рублей. Средняя зарплата выросла на 13%.В конце декабря 2022 года глава Минцифры Максут Шадаев сообщал, что на тот момент за пределами страны находилось около 100 тысяч российских IT-специалистов. При этом 80% из них продолжали работать на российские компании в дружественных странах.В минувшем сентябре президент АО "Крибрум" Игорь Ашманов назвал мифом мнение, что Россию покинуло большое количество айтишников. По его данным, "в марте, сразу после начала СВО на Украине, сбежали единицы — один-два процента, а осенью 2022-го во время объявления мобилизации — еще два-три процента".В марте 2022 года Владимир Путин дал право на отсрочку от призыва гражданам России, работающим в аккредитованных IT-компаниях. Позднее таких специалистов с высшим образованием освободили от частичной мобилизации.

https://ria.ru/20240217/spetsialnosti-1927921032.html

https://ria.ru/20240329/milliarder-1936634560.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, общество, федеральная служба государственной статистики (росстат), министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)