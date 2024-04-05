https://ria.ru/20240405/f-16-1938077439.html

F-16 не станут для Украины "серебряной пулей", заявил Столтенберг

F-16 не станут для Украины "серебряной пулей", заявил Столтенберг - РИА Новости, 05.04.2024

F-16 не станут для Украины "серебряной пулей", заявил Столтенберг

Истребители F-16 не станут для ВСУ серебряной пулей в конфликте с Россией и не переломят ситуацию на поле боя, но усилят возможности Украины в области... РИА Новости, 05.04.2024

2024-04-05T15:59

2024-04-05T15:59

2024-04-05T15:59

специальная военная операция на украине

украина

йенс столтенберг

нато

вооруженные силы украины

f-16

в мире

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БЕРЛИН, 5 апр - РИА Новости. Истребители F-16 не станут для ВСУ серебряной пулей в конфликте с Россией и не переломят ситуацию на поле боя, но усилят возможности Украины в области самообороны, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью Bild. "Тот факт, что союзники по НАТО поставят F-16, а также тренируют пилотов и поставят оружие для F-16, — это ещё один пример значительной военной поддержки от союзников по НАТО для Украины. Но ситуацию на поле боя не может изменить одна система. Это не серебряная пуля, которая может изменить всю войну", — сказал он. В то же время генсек альянса добавил, что данные истребители усилят возможности Украины в области обороны и приветствовал их грядущую поставку. Ранее издание Politico сообщило, что высокопоставленные офицеры ВСУ считают, что к моменту прибытия на Украину истребители F-16 уже не будут нужны на поле боя, потому что Россия будет готова им эффективно противостоять. Нидерланды и Дания первыми согласились предоставить Украине истребители F-16. Белый дом подтвердил, что Украина получит боевые самолеты от третьих стран после завершения подготовки ее летчиков. Глава минобороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявила, что в Гааге рассчитывают направить Киеву первые истребители F-16 в 2024 году. Как отмечал ранее посол России в Гааге Александр Шульгин, голландцы "закрывают глаза" на то, что поставки их истребителей F-16 Киеву приведут к затягиванию конфликта на Украине и еще большим страданиям ее граждан. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240402/istrebitel-1937337691.html

https://ria.ru/20240322/oruzhie-1934990290.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

украина, йенс столтенберг, нато, вооруженные силы украины, f-16, в мире