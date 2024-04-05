https://ria.ru/20240405/erdogan-1937964214.html

Эрдоган во время визита в США обсудит риски из-за ситуации на Украине

Эрдоган во время визита в США обсудит риски из-за ситуации на Украине - РИА Новости, 05.04.2024

Эрдоган во время визита в США обсудит риски из-за ситуации на Украине

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе планируемого в мае визита в США планирует обсудить с президентом Джо Байденом риски, вызванные ситуацией на... РИА Новости, 05.04.2024

2024-04-05T09:49

2024-04-05T09:49

2024-04-05T09:55

специальная военная операция на украине

в мире

сша

турция

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реджеп тайип эрдоган

хакан фидан

джо байден

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АНКАРА, 5 мая – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе планируемого в мае визита в США планирует обсудить с президентом Джо Байденом риски, вызванные ситуацией на Украине, сообщило госагентство Anadolu со ссылкой на заявление главы МИД Турции Хакана Фидана, сделанные им в Брюсселе. Ранее сообщалось, что визит Эрдогана в США планируется 9 мая. "Фидан сказал, что в ходе двусторонней встречи (на полях заседания глав МИД стран членов НАТО в Брюсселе – ред.) он и его американский коллега Энтони Блинкен затронули широкий круг вопросов, включая дату визита президента Эрдогана в США по приглашению президента США Джо Байдена. Фидан заявил, что повестка дня президента Эрдогана будет включать широкий круг вопросов, особенно двусторонние и региональные отношения, и что вопрос Газы стоит среди них на первом месте", - пишет издание. "Заявив, что вопрос Украины также будет включен в повестку дня, Фидан сказал: "Эти две войны касаются нашего региона. В то же время они вызывают глобальные линии разлома, и есть другие зоны риска, которые они вызовут. Наш президент будет продолжать привлекать к ним внимание и подчеркивать нашу чувствительность к этим вопросам", - отмечает Anadolu.

https://ria.ru/20240306/voyna-1931346451.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, сша, турция, украина, реджеп тайип эрдоган, хакан фидан, джо байден, нато