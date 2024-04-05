Эрдоган во время визита в США обсудит риски из-за ситуации на Украине
МИД: Эрдоган в США планирует обсудить с Байденом риски из-за ситуации на Украине
© AP Photo / Made Nagi/Pool PhotoПрезидент США Джо Байден и президент Турции Тайип Эрдоган
© AP Photo / Made Nagi/Pool Photo
Президент США Джо Байден и президент Турции Тайип Эрдоган. Архивное фото
АНКАРА, 5 мая – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе планируемого в мае визита в США планирует обсудить с президентом Джо Байденом риски, вызванные ситуацией на Украине, сообщило госагентство Anadolu со ссылкой на заявление главы МИД Турции Хакана Фидана, сделанные им в Брюсселе.
Ранее сообщалось, что визит Эрдогана в США планируется 9 мая.
"Фидан сказал, что в ходе двусторонней встречи (на полях заседания глав МИД стран членов НАТО в Брюсселе – ред.) он и его американский коллега Энтони Блинкен затронули широкий круг вопросов, включая дату визита президента Эрдогана в США по приглашению президента США Джо Байдена. Фидан заявил, что повестка дня президента Эрдогана будет включать широкий круг вопросов, особенно двусторонние и региональные отношения, и что вопрос Газы стоит среди них на первом месте", - пишет издание.
"Заявив, что вопрос Украины также будет включен в повестку дня, Фидан сказал: "Эти две войны касаются нашего региона. В то же время они вызывают глобальные линии разлома, и есть другие зоны риска, которые они вызовут. Наш президент будет продолжать привлекать к ним внимание и подчеркивать нашу чувствительность к этим вопросам", - отмечает Anadolu.
В Турции заявили о начале "особой войны" НАТО на Украине
6 марта, 01:40