Рейтинг@Mail.ru
Эрдоган во время визита в США обсудит риски из-за ситуации на Украине - РИА Новости, 05.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:49 05.04.2024 (обновлено: 09:55 05.04.2024)
https://ria.ru/20240405/erdogan-1937964214.html
Эрдоган во время визита в США обсудит риски из-за ситуации на Украине
Эрдоган во время визита в США обсудит риски из-за ситуации на Украине - РИА Новости, 05.04.2024
Эрдоган во время визита в США обсудит риски из-за ситуации на Украине
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе планируемого в мае визита в США планирует обсудить с президентом Джо Байденом риски, вызванные ситуацией на... РИА Новости, 05.04.2024
2024-04-05T09:49
2024-04-05T09:55
специальная военная операция на украине
в мире
сша
турция
украина
реджеп тайип эрдоган
хакан фидан
джо байден
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0f/1831585230_0:106:3071:1833_1920x0_80_0_0_039c8f871a5404d7091562f0082abbcd.jpg
АНКАРА, 5 мая – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе планируемого в мае визита в США планирует обсудить с президентом Джо Байденом риски, вызванные ситуацией на Украине, сообщило госагентство Anadolu со ссылкой на заявление главы МИД Турции Хакана Фидана, сделанные им в Брюсселе. Ранее сообщалось, что визит Эрдогана в США планируется 9 мая. "Фидан сказал, что в ходе двусторонней встречи (на полях заседания глав МИД стран членов НАТО в Брюсселе – ред.) он и его американский коллега Энтони Блинкен затронули широкий круг вопросов, включая дату визита президента Эрдогана в США по приглашению президента США Джо Байдена. Фидан заявил, что повестка дня президента Эрдогана будет включать широкий круг вопросов, особенно двусторонние и региональные отношения, и что вопрос Газы стоит среди них на первом месте", - пишет издание. "Заявив, что вопрос Украины также будет включен в повестку дня, Фидан сказал: "Эти две войны касаются нашего региона. В то же время они вызывают глобальные линии разлома, и есть другие зоны риска, которые они вызовут. Наш президент будет продолжать привлекать к ним внимание и подчеркивать нашу чувствительность к этим вопросам", - отмечает Anadolu.
https://ria.ru/20240306/voyna-1931346451.html
сша
турция
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0f/1831585230_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_33a31c9ba8c7fe1ffabe9449154776c7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, турция, украина, реджеп тайип эрдоган, хакан фидан, джо байден, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Турция, Украина, Реджеп Тайип Эрдоган, Хакан Фидан, Джо Байден, НАТО
Эрдоган во время визита в США обсудит риски из-за ситуации на Украине

МИД: Эрдоган в США планирует обсудить с Байденом риски из-за ситуации на Украине

© AP Photo / Made Nagi/Pool PhotoПрезидент США Джо Байден и президент Турции Тайип Эрдоган
Президент США Джо Байден и президент Турции Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 05.04.2024
© AP Photo / Made Nagi/Pool Photo
Президент США Джо Байден и президент Турции Тайип Эрдоган. Архивное фото
Читать ria.ru в
АНКАРА, 5 мая – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе планируемого в мае визита в США планирует обсудить с президентом Джо Байденом риски, вызванные ситуацией на Украине, сообщило госагентство Anadolu со ссылкой на заявление главы МИД Турции Хакана Фидана, сделанные им в Брюсселе.
Ранее сообщалось, что визит Эрдогана в США планируется 9 мая.
"Фидан сказал, что в ходе двусторонней встречи (на полях заседания глав МИД стран членов НАТО в Брюсселе – ред.) он и его американский коллега Энтони Блинкен затронули широкий круг вопросов, включая дату визита президента Эрдогана в США по приглашению президента США Джо Байдена. Фидан заявил, что повестка дня президента Эрдогана будет включать широкий круг вопросов, особенно двусторонние и региональные отношения, и что вопрос Газы стоит среди них на первом месте", - пишет издание.
"Заявив, что вопрос Украины также будет включен в повестку дня, Фидан сказал: "Эти две войны касаются нашего региона. В то же время они вызывают глобальные линии разлома, и есть другие зоны риска, которые они вызовут. Наш президент будет продолжать привлекать к ним внимание и подчеркивать нашу чувствительность к этим вопросам", - отмечает Anadolu.
Пуск германской ракеты Taurus с истребителя - РИА Новости, 1920, 06.03.2024
В Турции заявили о начале "особой войны" НАТО на Украине
6 марта, 01:40
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАТурцияУкраинаРеджеп Тайип ЭрдоганХакан ФиданДжо БайденНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала