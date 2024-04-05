https://ria.ru/20240405/dovse-1938043465.html

Турция приостановит участие в ДОВСЕ с 8 апреля

Турция приостановит участие в ДОВСЕ с 8 апреля - РИА Новости, 05.04.2024

Турция приостановит участие в ДОВСЕ с 8 апреля

Турция с 8 апреля приостановит участие в Договоре об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ), следует из указа президента республики, опубликованного в... РИА Новости, 05.04.2024

2024-04-05T14:02

2024-04-05T14:02

2024-04-05T17:19

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СТАМБУЛ, 5 апр — РИА Новости. Турция с 8 апреля приостановит участие в Договоре об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ), следует из указа президента республики, опубликованного в официальном вестнике Resmi Gazete."Принято решение о приостановке действия ДОВСЕ с 8 апреля в соответствии со статьей 3 Указа президента № 9", — говорится в документе.В начале марта о заморозке участия в Договоре также объявила Молдавия. Президент Белоруссии Александр Лукашенко 5 апреля также дал согласие на внесение в нижнюю палату парламента законопроекта о приостановке действия ДОВСЕ.Перспективы ДОВСЕВ ноябре прошлого года Россия завершила процедуру выхода из ДОВСЕ. Силу утратили еще два юридически обязывающих документа, связанных с этим договором, — Будапештское соглашение от 3 ноября 1990 года о максимальных уровнях для наличия обычных вооружений и техники шести государств — участников Варшавского договора, а также Фланговый документ от 31 мая 1996-го.Как пояснили в МИД, сейчас Москва не видит возможности заключать со странами НАТО соглашения в сфере контроля над вооружениями, поскольку входящие в блок государства демонстрируют недоговороспособность.Вскоре после этого в Североатлантическом альянсе заявили, что члены организации также приостановят участие в ДОВСЕ. Так, в декабре 2023-го об этом объявили США, а в начале марта — Польша.

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https://ria.ru/20231108/dovse-1908021297.html

https://ria.ru/20240306/dovse-1931453177.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

турция, россия, реджеп тайип эрдоган, в мире, довсе, нато, александр лукашенко, молдавия, белоруссия