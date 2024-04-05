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Турция приостановит участие в ДОВСЕ с 8 апреля - РИА Новости, 05.04.2024
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14:02 05.04.2024 (обновлено: 17:19 05.04.2024)
https://ria.ru/20240405/dovse-1938043465.html
Турция приостановит участие в ДОВСЕ с 8 апреля
Турция приостановит участие в ДОВСЕ с 8 апреля - РИА Новости, 05.04.2024
Турция приостановит участие в ДОВСЕ с 8 апреля
Турция с 8 апреля приостановит участие в Договоре об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ), следует из указа президента республики, опубликованного в... РИА Новости, 05.04.2024
2024-04-05T14:02
2024-04-05T17:19
турция
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СТАМБУЛ, 5 апр — РИА Новости. Турция с 8 апреля приостановит участие в Договоре об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ), следует из указа президента республики, опубликованного в официальном вестнике Resmi Gazete."Принято решение о приостановке действия ДОВСЕ с 8 апреля в соответствии со статьей 3 Указа президента № 9", — говорится в документе.В начале марта о заморозке участия в Договоре также объявила Молдавия. Президент Белоруссии Александр Лукашенко 5 апреля также дал согласие на внесение в нижнюю палату парламента законопроекта о приостановке действия ДОВСЕ.Перспективы ДОВСЕВ ноябре прошлого года Россия завершила процедуру выхода из ДОВСЕ. Силу утратили еще два юридически обязывающих документа, связанных с этим договором, — Будапештское соглашение от 3 ноября 1990 года о максимальных уровнях для наличия обычных вооружений и техники шести государств — участников Варшавского договора, а также Фланговый документ от 31 мая 1996-го.Как пояснили в МИД, сейчас Москва не видит возможности заключать со странами НАТО соглашения в сфере контроля над вооружениями, поскольку входящие в блок государства демонстрируют недоговороспособность.Вскоре после этого в Североатлантическом альянсе заявили, что члены организации также приостановят участие в ДОВСЕ. Так, в декабре 2023-го об этом объявили США, а в начале марта — Польша.
https://ria.ru/20230530/dovse-1874962238.html
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турция, россия, реджеп тайип эрдоган, в мире, довсе, нато, александр лукашенко, молдавия, белоруссия
Турция, Россия, Реджеп Тайип Эрдоган, В мире, ДОВСЕ, НАТО, Александр Лукашенко, Молдавия, Белоруссия
Турция приостановит участие в ДОВСЕ с 8 апреля

Турция объявила о приостановке участия в ДОВСЕ с 8 апреля

© AP Photo / Emrah GurelТурецкие военнослужащие
Турецкие военнослужащие - РИА Новости, 1920, 05.04.2024
© AP Photo / Emrah Gurel
Турецкие военнослужащие. Архивное фото
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СТАМБУЛ, 5 апр — РИА Новости. Турция с 8 апреля приостановит участие в Договоре об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ), следует из указа президента республики, опубликованного в официальном вестнике Resmi Gazete.
"Принято решение о приостановке действия ДОВСЕ с 8 апреля в соответствии со статьей 3 Указа президента № 9", — говорится в документе.
Морские пехотинцы США во время совместных учений НАТО BALTOPS 22 в Устке, Польша - РИА Новости, 1920, 30.05.2023
Европа дорого заплатит за смерть ДОВСЕ
30 мая 2023, 08:00
В начале марта о заморозке участия в Договоре также объявила Молдавия. Президент Белоруссии Александр Лукашенко 5 апреля также дал согласие на внесение в нижнюю палату парламента законопроекта о приостановке действия ДОВСЕ.

Договор заключили 19 ноября 1990 года в Париже. Его подписали полномочные представители 16 государств — участников НАТО и шесть государств — участников Варшавского договора (ОВД). Документ вступил в силу 9 ноября 1992-го. В соглашении также принимали участие нейтральные и неприсоединившиеся участники Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ, с 1995 года — ОБСЕ). При этом договор носил закрытый характер и не предполагал, что к нему присоединятся страны, которые не входили на тот момент в НАТО и ОВД.

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Конец ДОВСЕ: Россия избавилась от замедленной бомбы НАТО
8 ноября 2023, 08:00

Перспективы ДОВСЕ

В ноябре прошлого года Россия завершила процедуру выхода из ДОВСЕ. Силу утратили еще два юридически обязывающих документа, связанных с этим договором, — Будапештское соглашение от 3 ноября 1990 года о максимальных уровнях для наличия обычных вооружений и техники шести государств — участников Варшавского договора, а также Фланговый документ от 31 мая 1996-го.
Как пояснили в МИД, сейчас Москва не видит возможности заключать со странами НАТО соглашения в сфере контроля над вооружениями, поскольку входящие в блок государства демонстрируют недоговороспособность.
Вскоре после этого в Североатлантическом альянсе заявили, что члены организации также приостановят участие в ДОВСЕ. Так, в декабре 2023-го об этом объявили США, а в начале марта — Польша.
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Договор об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ)
6 марта, 13:34
 
ТурцияРоссияРеджеп Тайип ЭрдоганВ миреДОВСЕНАТОАлександр ЛукашенкоМолдавияБелоруссия
 
 
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