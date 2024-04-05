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Мурманские власти рассказали, где будет лечиться губернатор Чибис
Мурманские власти рассказали, где будет лечиться губернатор Чибис - РИА Новости, 05.04.2024
Мурманские власти рассказали, где будет лечиться губернатор Чибис
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис после нападения на него будет проходить лечение в регионе, вероятнее всего, он будет переведен в Мурманскую областную РИА Новости, 05.04.2024
2024-04-05T12:22
2024-04-05T12:22
2024-04-05T12:29
андрей чибис
нападение на губернатора мурманской области чибиса
мурманская область
происшествия
здоровье - общество
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МУРМАНСК, 5 апр – РИА Новости. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис после нападения на него будет проходить лечение в регионе, вероятнее всего, он будет переведен в Мурманскую областную больницу, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Чибиса Лилия Сечкина."Губернатор Мурманской области Андрей Владимирович Чибис будет проходить лечение в регионе. Вероятнее всего, его переведут в Мурманскую областную больницу", - сказала Сечкина.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
андрей чибис, нападение на губернатора мурманской области чибиса, мурманская область, происшествия, здоровье - общество
Андрей Чибис, Нападение на губернатора Мурманской области Чибиса, Мурманская область, Происшествия, Здоровье - Общество
Мурманские власти рассказали, где будет лечиться губернатор Чибис
Губернатор Чибис после нападения будет лечиться в Мурманской области