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Мурманские власти рассказали, где будет лечиться губернатор Чибис

Мурманские власти рассказали, где будет лечиться губернатор Чибис - РИА Новости, 05.04.2024

Мурманские власти рассказали, где будет лечиться губернатор Чибис

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис после нападения на него будет проходить лечение в регионе, вероятнее всего, он будет переведен в Мурманскую областную РИА Новости, 05.04.2024

2024-04-05T12:22

2024-04-05T12:22

2024-04-05T12:29

андрей чибис

нападение на губернатора мурманской области чибиса

мурманская область

происшествия

здоровье - общество

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МУРМАНСК, 5 апр – РИА Новости. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис после нападения на него будет проходить лечение в регионе, вероятнее всего, он будет переведен в Мурманскую областную больницу, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Чибиса Лилия Сечкина."Губернатор Мурманской области Андрей Владимирович Чибис будет проходить лечение в регионе. Вероятнее всего, его переведут в Мурманскую областную больницу", - сказала Сечкина.

мурманская область

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

андрей чибис, нападение на губернатора мурманской области чибиса, мурманская область, происшествия, здоровье - общество