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Мурманские власти рассказали, где будет лечиться губернатор Чибис - РИА Новости, 05.04.2024
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12:22 05.04.2024 (обновлено: 12:29 05.04.2024)
https://ria.ru/20240405/chibis-1938012601.html
Мурманские власти рассказали, где будет лечиться губернатор Чибис
Мурманские власти рассказали, где будет лечиться губернатор Чибис - РИА Новости, 05.04.2024
Мурманские власти рассказали, где будет лечиться губернатор Чибис
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис после нападения на него будет проходить лечение в регионе, вероятнее всего, он будет переведен в Мурманскую областную РИА Новости, 05.04.2024
2024-04-05T12:22
2024-04-05T12:29
андрей чибис
нападение на губернатора мурманской области чибиса
мурманская область
происшествия
здоровье - общество
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МУРМАНСК, 5 апр – РИА Новости. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис после нападения на него будет проходить лечение в регионе, вероятнее всего, он будет переведен в Мурманскую областную больницу, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Чибиса Лилия Сечкина."Губернатор Мурманской области Андрей Владимирович Чибис будет проходить лечение в регионе. Вероятнее всего, его переведут в Мурманскую областную больницу", - сказала Сечкина.
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андрей чибис, нападение на губернатора мурманской области чибиса, мурманская область, происшествия, здоровье - общество
Андрей Чибис, Нападение на губернатора Мурманской области Чибиса, Мурманская область, Происшествия, Здоровье - Общество
Мурманские власти рассказали, где будет лечиться губернатор Чибис

Губернатор Чибис после нападения будет лечиться в Мурманской области

© Губернатор Чибис/TelegramКадр видео, опубликованного в Telegram-канале Андрея Чибиса
Кадр видео, опубликованного в Telegram-канале Андрея Чибиса
© Губернатор Чибис/Telegram
Кадр видео, опубликованного в Telegram-канале Андрея Чибиса
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МУРМАНСК, 5 апр – РИА Новости. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис после нападения на него будет проходить лечение в регионе, вероятнее всего, он будет переведен в Мурманскую областную больницу, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Чибиса Лилия Сечкина.
"Губернатор Мурманской области Андрей Владимирович Чибис будет проходить лечение в регионе. Вероятнее всего, его переведут в Мурманскую областную больницу", - сказала Сечкина.
© Следком/TelegramМесто нападения на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса
Место нападения на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса
© Следком/Telegram
Место нападения на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса
 
Андрей ЧибисНападение на губернатора Мурманской области ЧибисаМурманская областьПроисшествияЗдоровье - Общество
 
 
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