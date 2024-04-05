https://ria.ru/20240405/chempionat-1938109893.html
Национальный чемпионат по робототехнике стартовал в Красноярске
Национальный чемпионат по робототехнике стартовал в Красноярске - РИА Новости, 05.04.2024
Национальный чемпионат по робототехнике стартовал в Красноярске
Более 400 команд из регионов России, Казахстана и Киргизии приехали в Красноярск для участия в Национальном чемпионате по робототехнике "Красноярск 5.0",... РИА Новости, 05.04.2024
2024-04-05T17:52
2024-04-05T17:52
2024-04-05T17:52
робототехника
россия
красноярск
казахстан
михаил котюков
красноярский край
киргизия
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КРАСНОЯРСК, 5 апр — РИА Новости. Более 400 команд из регионов России, Казахстана и Киргизии приехали в Красноярск для участия в Национальном чемпионате по робототехнике "Красноярск 5.0", сообщает пресс-служба мэрии. Мероприятие организовано АНО "Лаборатория по робототехнике "Инженеры будущего" и администрацией Красноярска при поддержке фонда Хазрета Совмена. Генеральным партнёром события выступает компания Эн+. "Более 400 команд юных конструкторов-изобретателей из 43 регионов России, Казахстана и Кыргызстана приступили к состязаниям в рамках юбилейного Национального чемпионата по робототехнике "Красноярск 5.0"... В рамках деловой программы чемпионата состоялось пленарное заседание, на котором обсудили вопросы формирования технологического суверенитета страны, подготовки инженерно-технических кадров и поддержки талантливой молодёжи, повышения имиджа технических профессий и развития робототехники", - говорится в сообщении. Участники наметили перечень первостепенных шагов по формированию новой системы подготовки инженерно-технических кадров, а также по интенсификации профориентационной работы среди школьников и молодёжи. Заместитель генерального директора АНО "Россия – страна возможностей" Дмитрий Гужеля отметил, что чемпионаты, организованные по красноярскому образцу, могут стать отличным инструментом для развития творческого потенциала и навыков молодежи. "Красноярск готов стать объединяющим звеном между всеми участниками системы подготовки инженерно-технических кадров для всей страны. Должен появиться единый детский акселератор инженерно-технической отрасли, решающий задачи, поставленные президентом России Владимиром Владимировичем Путиным. И мы в Красноярске готовы это делать", - сказал мэр Красноярска по итогам пленарного заседания. Торжественная церемония открытия чемпионата, в которой принял участие губернатор региона Михаил Котюков, состоялась после завершения деловой программы и первого соревновательного дня. "Четыре года назад мы организовали первые соревнования для юных конструкторов страны. И все последующие годы помогали развивать этот турнир, расширять его географию и число участников, поддерживая научно-техническое творчество ребят в разных регионах России. Красноярская инженерная школа в последние десятилетия обеспечивала развитие не только нашего города, но и всей Сибири, и всей страны", - сказал глава региона. Кульминацией торжественной части стало подписание соглашения между Красноярском и Южно-Сахалинском о проведении следующего Национального чемпионата по робототехнике на Дальнем Востоке страны.
https://ria.ru/20240216/putin-1927805585.html
https://ria.ru/20240205/robototekhnika-1925427958.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
робототехника, россия, красноярск, казахстан, михаил котюков, красноярский край, киргизия
робототехника, Россия, Красноярск, Казахстан, Михаил Котюков, Красноярский край, Киргизия
КРАСНОЯРСК, 5 апр — РИА Новости. Более 400 команд из регионов России, Казахстана и Киргизии приехали в Красноярск для участия в Национальном чемпионате по робототехнике "Красноярск 5.0", сообщает пресс-служба мэрии.
Мероприятие организовано АНО "Лаборатория по робототехнике "Инженеры будущего" и администрацией Красноярска при поддержке фонда Хазрета Совмена. Генеральным партнёром события выступает компания Эн+.
"Более 400 команд юных конструкторов-изобретателей из 43 регионов России, Казахстана и Кыргызстана приступили к состязаниям в рамках юбилейного Национального чемпионата по робототехнике "Красноярск 5.0"... В рамках деловой программы чемпионата состоялось пленарное заседание, на котором обсудили вопросы формирования технологического суверенитета страны, подготовки инженерно-технических кадров и поддержки талантливой молодёжи, повышения имиджа технических профессий и развития робототехники", - говорится в сообщении.
Участники наметили перечень первостепенных шагов по формированию новой системы подготовки инженерно-технических кадров, а также по интенсификации профориентационной работы среди школьников и молодёжи.
Заместитель генерального директора АНО "Россия – страна возможностей" Дмитрий Гужеля отметил, что чемпионаты, организованные по красноярскому образцу, могут стать отличным инструментом для развития творческого потенциала и навыков молодежи.
"Красноярск готов стать объединяющим звеном между всеми участниками системы подготовки инженерно-технических кадров для всей страны. Должен появиться единый детский акселератор инженерно-технической отрасли, решающий задачи, поставленные президентом России Владимиром Владимировичем Путиным. И мы в Красноярске готовы это делать", - сказал мэр Красноярска по итогам пленарного заседания.
Торжественная церемония открытия чемпионата, в которой принял участие губернатор региона Михаил Котюков
, состоялась после завершения деловой программы и первого соревновательного дня.
"Четыре года назад мы организовали первые соревнования для юных конструкторов страны. И все последующие годы помогали развивать этот турнир, расширять его географию и число участников, поддерживая научно-техническое творчество ребят в разных регионах России. Красноярская инженерная школа в последние десятилетия обеспечивала развитие не только нашего города, но и всей Сибири, и всей страны", - сказал глава региона.
Кульминацией торжественной части стало подписание соглашения между Красноярском и Южно-Сахалинском о проведении следующего Национального чемпионата по робототехнике на Дальнем Востоке
страны.