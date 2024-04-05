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Восемь человек пострадали при детонации упавшего дрона в Ростовской области - РИА Новости, 05.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:24 05.04.2024 (обновлено: 14:29 05.04.2024)
https://ria.ru/20240405/bespilotnik-1938031638.html
Восемь человек пострадали при детонации упавшего дрона в Ростовской области
Восемь человек пострадали при детонации упавшего дрона в Ростовской области - РИА Новости, 05.04.2024
Восемь человек пострадали при детонации упавшего дрона в Ростовской области
Восемь человек пострадали при взрыве упавшего в Ростовской области беспилотника, сообщил губернатор региона Василий Голубев в Telegram-канале. РИА Новости, 05.04.2024
2024-04-05T13:24
2024-04-05T14:29
специальная военная операция на украине
происшествия
ростовская область
вооруженные силы украины
василий голубев
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 апр — РИА Новости. Восемь человек пострадали при взрыве упавшего в Ростовской области беспилотника, сообщил губернатор региона Василий Голубев в Telegram-канале."В Морозовском районе, недалеко от аэродрома, в результате произошедшей около полудня детонации взрывного устройства на одном из упавших БПЛА пострадали, по предварительным данным, восемь человек", — говорится в публикации.На месте падения дронов проводились следственные действия, во время которых произошел взрыв. Пострадавших доставили в районную больницу.Минувшей ночью Ростовская область подверглась массированной атаке беспилотников. Силы ПВО сбили в Морозовском районе 44 дрона ВСУ. В результате атаки повреждена электроподстанция, нарушено энергоснабжение.Украинские военные пытаются регулярно атаковать населенные пункты и инфраструктурные объекты в России. Как заявил премьер Украины Денис Шмыгаль, эти нападения нацелены на российских граждан, которые, по его словам, должны "понять, что должны заплатить за эту агрессию". Украинские БПЛА с начала марта атаковали НПЗ в Нижегородской, Самарской, Рязанской областях, Краснодарском крае.Власти России не раз заявляли, что Украина превратилась в страну-террориста. В частности, глава Совета Федерации Валентина Матвиенко отметила, что "террористическое государство ничем не гнушается".
https://ria.ru/20240405/bespilotnik-1938026328.html
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происшествия, ростовская область, вооруженные силы украины, василий голубев
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Ростовская область, Вооруженные силы Украины, Василий Голубев
Восемь человек пострадали при детонации упавшего дрона в Ростовской области

Ростовский губернатор Голубев: восемь человек пострадали при детонации дрона

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСотрудник криминалистического подразделения Следственного комитета России проводит следственные действия
Сотрудник криминалистического подразделения Следственного комитета России проводит следственные действия - РИА Новости, 1920, 05.04.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Сотрудник криминалистического подразделения Следственного комитета России проводит следственные действия. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 апр — РИА Новости. Восемь человек пострадали при взрыве упавшего в Ростовской области беспилотника, сообщил губернатор региона Василий Голубев в Telegram-канале.
Морозовском районе, недалеко от аэродрома, в результате произошедшей около полудня детонации взрывного устройства на одном из упавших БПЛА пострадали, по предварительным данным, восемь человек", — говорится в публикации.
Сотрудник криминалистического подразделения Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 05.04.2024
Возле нефтебазы под Подольском нашли упавший беспилотник
Вчера, 13:05
На месте падения дронов проводились следственные действия, во время которых произошел взрыв. Пострадавших доставили в районную больницу.
Минувшей ночью Ростовская область подверглась массированной атаке беспилотников. Силы ПВО сбили в Морозовском районе 44 дрона ВСУ. В результате атаки повреждена электроподстанция, нарушено энергоснабжение.
Украинские военные пытаются регулярно атаковать населенные пункты и инфраструктурные объекты в России. Как заявил премьер Украины Денис Шмыгаль, эти нападения нацелены на российских граждан, которые, по его словам, должны "понять, что должны заплатить за эту агрессию". Украинские БПЛА с начала марта атаковали НПЗ в Нижегородской, Самарской, Рязанской областях, Краснодарском крае.
Власти России не раз заявляли, что Украина превратилась в страну-террориста. В частности, глава Совета Федерации Валентина Матвиенко отметила, что "террористическое государство ничем не гнушается".
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияРостовская областьВооруженные силы УкраиныВасилий Голубев
 
 
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