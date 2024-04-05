Восемь человек пострадали при детонации упавшего дрона в Ростовской области
Ростовский губернатор Голубев: восемь человек пострадали при детонации дрона
© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСотрудник криминалистического подразделения Следственного комитета России проводит следственные действия
Сотрудник криминалистического подразделения Следственного комитета России проводит следственные действия. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 апр — РИА Новости. Восемь человек пострадали при взрыве упавшего в Ростовской области беспилотника, сообщил губернатор региона Василий Голубев в Telegram-канале.
"В Морозовском районе, недалеко от аэродрома, в результате произошедшей около полудня детонации взрывного устройства на одном из упавших БПЛА пострадали, по предварительным данным, восемь человек", — говорится в публикации.
На месте падения дронов проводились следственные действия, во время которых произошел взрыв. Пострадавших доставили в районную больницу.
Минувшей ночью Ростовская область подверглась массированной атаке беспилотников. Силы ПВО сбили в Морозовском районе 44 дрона ВСУ. В результате атаки повреждена электроподстанция, нарушено энергоснабжение.
Украинские военные пытаются регулярно атаковать населенные пункты и инфраструктурные объекты в России. Как заявил премьер Украины Денис Шмыгаль, эти нападения нацелены на российских граждан, которые, по его словам, должны "понять, что должны заплатить за эту агрессию". Украинские БПЛА с начала марта атаковали НПЗ в Нижегородской, Самарской, Рязанской областях, Краснодарском крае.
Власти России не раз заявляли, что Украина превратилась в страну-террориста. В частности, глава Совета Федерации Валентина Матвиенко отметила, что "террористическое государство ничем не гнушается".