https://ria.ru/20240405/bespilotnik-1938031638.html

Восемь человек пострадали при детонации упавшего дрона в Ростовской области

Восемь человек пострадали при детонации упавшего дрона в Ростовской области - РИА Новости, 05.04.2024

Восемь человек пострадали при детонации упавшего дрона в Ростовской области

Восемь человек пострадали при взрыве упавшего в Ростовской области беспилотника, сообщил губернатор региона Василий Голубев в Telegram-канале. РИА Новости, 05.04.2024

2024-04-05T13:24

2024-04-05T13:24

2024-04-05T14:29

специальная военная операция на украине

происшествия

ростовская область

вооруженные силы украины

василий голубев

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 апр — РИА Новости. Восемь человек пострадали при взрыве упавшего в Ростовской области беспилотника, сообщил губернатор региона Василий Голубев в Telegram-канале."В Морозовском районе, недалеко от аэродрома, в результате произошедшей около полудня детонации взрывного устройства на одном из упавших БПЛА пострадали, по предварительным данным, восемь человек", — говорится в публикации.На месте падения дронов проводились следственные действия, во время которых произошел взрыв. Пострадавших доставили в районную больницу.Минувшей ночью Ростовская область подверглась массированной атаке беспилотников. Силы ПВО сбили в Морозовском районе 44 дрона ВСУ. В результате атаки повреждена электроподстанция, нарушено энергоснабжение.Украинские военные пытаются регулярно атаковать населенные пункты и инфраструктурные объекты в России. Как заявил премьер Украины Денис Шмыгаль, эти нападения нацелены на российских граждан, которые, по его словам, должны "понять, что должны заплатить за эту агрессию". Украинские БПЛА с начала марта атаковали НПЗ в Нижегородской, Самарской, Рязанской областях, Краснодарском крае.Власти России не раз заявляли, что Украина превратилась в страну-террориста. В частности, глава Совета Федерации Валентина Матвиенко отметила, что "террористическое государство ничем не гнушается".

https://ria.ru/20240405/bespilotnik-1938026328.html

https://ria.ru/20240404/kharkov-1937765269.html

ростовская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, ростовская область, вооруженные силы украины, василий голубев