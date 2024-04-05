https://ria.ru/20240405/beseda-1937939725.html
Мы надеемся. Французы неожиданно отреагировали на беседу Шойгу и Лекорню
Мы надеемся. Французы неожиданно отреагировали на беседу Шойгу и Лекорню - РИА Новости, 05.04.2024
Мы надеемся. Французы неожиданно отреагировали на беседу Шойгу и Лекорню
Читатели газеты Le Figaro отреагировали на беседу министра обороны России Сергея Шойгу с французским коллегой Себастьяном Лекорню, в ходе которой собеседники... РИА Новости, 05.04.2024
2024-04-05T03:34
2024-04-05T03:34
2024-04-05T03:34
в мире
россия
украина
сергей шойгу
себастьян лекорню
александр бортников
теракт в "крокус сити холле" – радио sputnik
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 5 апр – РИА Новости. Читатели газеты Le Figaro отреагировали на беседу министра обороны России Сергея Шойгу с французским коллегой Себастьяном Лекорню, в ходе которой собеседники затронули тему теракта в "Крокус Сити Холле".Французский министр в ходе телефонного звонка в среду выразил соболезнования из-за трагедии, но настойчиво пытался убедить российского коллегу в непричастности Киева и стран Запада к этой атаке, перекладывая всю вину на ИГ*. Шойгу при этом подчеркнул, что Киев ничего не делает без одобрения западных кураторов. Он отметил, что в Москве рассчитывают на то, что "в данном случае за этим не стоят французские спецслужбы".Также стороны коснулись темы возможной отправки французских военных на Украину, Шойгу предупредил своего коллегу о проблемах, с которыми столкнется Париж в случае реализации этих планов."Французы тоже на это (непричастность своих спецслужб. – ред.) надеются", — написал пользователь SIG."Это (такие заявления. — ред.) неизбежно. Вот что бывает, если постоянно тыкать палкой в русского медведя. Эммануэльчик, перед тем, как что-то говорить, нужно думать", — посоветовал Lahaie."Мы тоже на это надеемся! Но с Макроном можно ожидать всего — особенно худшего", — указал claudejacquem."Вот когда Макрон — глупейшим образом — чуть ли не объявляет войну России, последняя начинает задаваться вопросами", — подчеркнул RHESUS"Макрон раздул пламя войны", — добавил Jonas75010.Ранее директор ФСБ Александр Бортников указал, что одни исламисты не смогли бы подготовить теракт в "Крокусе", им помогали. Он подчеркнул, что первичные данные от задержанных подтверждают украинский след, в российских спецслужбах думают, что за терактом стоят США, Британия и Украина.* Запрещенная в России террористическая организация.Полный текст статьи и другие комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина, сергей шойгу, себастьян лекорню, александр бортников, теракт в "крокус сити холле" – радио sputnik, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
В мире, Россия, Украина, Сергей Шойгу, Себастьян Лекорню, Александр Бортников, Теракт в "Крокус Сити Холле" – Радио Sputnik, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
МОСКВА, 5 апр – РИА Новости.
Читатели газеты Le Figaro
отреагировали на беседу министра обороны России Сергея Шойгу с французским коллегой Себастьяном Лекорню, в ходе которой собеседники затронули тему теракта в "Крокус Сити Холле".
Французский министр в ходе телефонного звонка в среду выразил соболезнования из-за трагедии, но настойчиво пытался убедить российского коллегу в непричастности Киева и стран Запада к этой атаке, перекладывая всю вину на ИГ*. Шойгу при этом подчеркнул, что Киев ничего не делает без одобрения западных кураторов. Он отметил, что в Москве рассчитывают на то, что "в данном случае за этим не стоят французские спецслужбы".
Также стороны коснулись темы возможной отправки французских военных на Украину
, Шойгу предупредил своего коллегу о проблемах, с которыми столкнется Париж
в случае реализации этих планов.
"Французы тоже на это (непричастность своих спецслужб. – ред.) надеются", — написал пользователь SIG.
"Это (такие заявления. — ред.) неизбежно. Вот что бывает, если постоянно тыкать палкой в русского медведя. Эммануэльчик, перед тем, как что-то говорить, нужно думать", — посоветовал Lahaie.
"Мы тоже на это надеемся! Но с Макроном можно ожидать всего — особенно худшего", — указал claudejacquem.
"Вот когда Макрон — глупейшим образом — чуть ли не объявляет войну России, последняя начинает задаваться вопросами", — подчеркнул RHESUS
"Макрон раздул пламя войны", — добавил Jonas75010.
Ранее директор ФСБ Александр Бортников
указал, что одни исламисты не смогли бы подготовить теракт в "Крокусе
", им помогали. Он подчеркнул, что первичные данные от задержанных подтверждают украинский след, в российских спецслужбах думают, что за терактом стоят США
, Британия и Украина.
* Запрещенная в России террористическая организация.
Полный текст статьи и другие комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>