https://ria.ru/20240405/beseda-1937939725.html

Мы надеемся. Французы неожиданно отреагировали на беседу Шойгу и Лекорню

Мы надеемся. Французы неожиданно отреагировали на беседу Шойгу и Лекорню - РИА Новости, 05.04.2024

Мы надеемся. Французы неожиданно отреагировали на беседу Шойгу и Лекорню

Читатели газеты Le Figaro отреагировали на беседу министра обороны России Сергея Шойгу с французским коллегой Себастьяном Лекорню, в ходе которой собеседники... РИА Новости, 05.04.2024

2024-04-05T03:34

2024-04-05T03:34

2024-04-05T03:34

в мире

россия

украина

сергей шойгу

себастьян лекорню

александр бортников

теракт в "крокус сити холле" – радио sputnik

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 5 апр – РИА Новости. Читатели газеты Le Figaro отреагировали на беседу министра обороны России Сергея Шойгу с французским коллегой Себастьяном Лекорню, в ходе которой собеседники затронули тему теракта в "Крокус Сити Холле".Французский министр в ходе телефонного звонка в среду выразил соболезнования из-за трагедии, но настойчиво пытался убедить российского коллегу в непричастности Киева и стран Запада к этой атаке, перекладывая всю вину на ИГ*. Шойгу при этом подчеркнул, что Киев ничего не делает без одобрения западных кураторов. Он отметил, что в Москве рассчитывают на то, что "в данном случае за этим не стоят французские спецслужбы".Также стороны коснулись темы возможной отправки французских военных на Украину, Шойгу предупредил своего коллегу о проблемах, с которыми столкнется Париж в случае реализации этих планов."Французы тоже на это (непричастность своих спецслужб. – ред.) надеются", — написал пользователь SIG."Это (такие заявления. — ред.) неизбежно. Вот что бывает, если постоянно тыкать палкой в русского медведя. Эммануэльчик, перед тем, как что-то говорить, нужно думать", — посоветовал Lahaie."Мы тоже на это надеемся! Но с Макроном можно ожидать всего — особенно худшего", — указал claudejacquem."Вот когда Макрон — глупейшим образом — чуть ли не объявляет войну России, последняя начинает задаваться вопросами", — подчеркнул RHESUS"Макрон раздул пламя войны", — добавил Jonas75010.Ранее директор ФСБ Александр Бортников указал, что одни исламисты не смогли бы подготовить теракт в "Крокусе", им помогали. Он подчеркнул, что первичные данные от задержанных подтверждают украинский след, в российских спецслужбах думают, что за терактом стоят США, Британия и Украина.* Запрещенная в России террористическая организация.Полный текст статьи и другие комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20240404/kommentarii-1937856183.html

https://ria.ru/20240405/zakharova-1937934733.html

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в мире, россия, украина, сергей шойгу, себастьян лекорню, александр бортников, теракт в "крокус сити холле" – радио sputnik, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)