https://ria.ru/20240405/arest-1938103546.html
В Москве арестовали еще одного фигуранта дела о теракте в "Крокусе"
В Москве арестовали еще одного фигуранта дела о теракте в "Крокусе" - РИА Новости, 05.04.2024
В Москве арестовали еще одного фигуранта дела о теракте в "Крокусе"
Басманный суд Москвы арестовал одиннадцатого фигуранта дела о теракте в "Крокус Сити Холле" Мухаммада Зоира Шарипзоду, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 05.04.2024
2024-04-05T17:31
2024-04-05T17:31
2024-04-05T18:02
происшествия
теракт в "крокус сити холле"
александр бортников
москва
красногорск
таджикистан
крокус сити холл
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Басманный суд Москвы арестовал одиннадцатого фигуранта дела о теракте в "Крокус Сити Холле" Мухаммада Зоира Шарипзоду, сообщили РИА Новости в суде."Басманным районным судом избрана мера пресечения в отношении Шарипзоды Мухаммада Зоира, уроженца Республики Таджикистан, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного пунктом "б" части 3 статьи 205 УК ("Террористический акт")", — сказал собеседник агентства.Теракт в "Крокусе"Стрельба и пожар в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Красногорске произошли вечером 22 марта. В здание ворвались несколько мужчин, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.По последним данным МЧС, при нападении погибли 144 человека.Ранее по делу уже арестовали десять фигурантов, в том числе четырех граждан Таджикистана, которые, по данным следствия, были непосредственными исполнителями теракта. Кроме того, 1 апреля в Дагестане задержали четырех иностранцев, которые участвовали в финансировании и обеспечении оружием преступников, напавших на "Крокус".Кроме того, накануне силовики задержали в Москве, Екатеринбурге и Омске еще троих выходцев из Центральной Азии, подозреваемых в причастности к теракту.Как заявил на минувшей неделе директор ФСБ Александр Бортников, первичные показания задержанных подтверждают украинский след. По данным СК, террористы после нападения направились в Киев, чтобы получить вознаграждение. В российских спецслужбах считают, что за этим преступлением также стоят США и Великобритания.
https://ria.ru/20240405/terakt-1937950762.html
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Одиннадцатый фигурант дела о теракте в "Крокусе" Мухаммад Зоир Шарипзода
Басманный суд Москвы арестовал одиннадцатого фигуранта дела о теракте в "Крокус Сити Холле" Мухаммада Зоира Шарипзоду, сообщили РИА Новости в суде.
2024-04-05T17:31
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происшествия, александр бортников, москва, красногорск, таджикистан, крокус сити холл, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Теракт в "Крокус Сити Холле", Александр Бортников, Москва, Красногорск, Таджикистан, Крокус Сити Холл, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Москве арестовали еще одного фигуранта дела о теракте в "Крокусе"
Суд в Москве арестовал 11-го фигуранта дела о теракте в "Крокусе" Шарипзоду