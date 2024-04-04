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МИД не получал сведений о россиянах, пострадавших на Тайване - РИА Новости, 04.04.2024
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10:52 04.04.2024
https://ria.ru/20240404/zemletryasenie-1937766029.html
МИД не получал сведений о россиянах, пострадавших на Тайване
МИД не получал сведений о россиянах, пострадавших на Тайване - РИА Новости, 04.04.2024
МИД не получал сведений о россиянах, пострадавших на Тайване
Сведения о пострадавших в результате землетрясения на Тайване гражданах России не поступали, сообщили в Telegram-канале Ситуационно-кризисного центра (ДСКЦ) МИД РИА Новости, 04.04.2024
2024-04-04T10:52
2024-04-04T10:52
в мире
тайвань
россия
хуалянь
серия землетрясений на тайване
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Сведения о пострадавших в результате землетрясения на Тайване гражданах России не поступали, сообщили в Telegram-канале Ситуационно-кризисного центра (ДСКЦ) МИД РФ. "Тайвань. Число погибших в результате землетрясения 03.04 (до 7,5 баллов) возросло до 9 (+5) человек, 1 038 (+941) получили травмы, 52 пропали без вести, обрушились 26 многоэтажных зданий, нарушено электроснабжение 91 тысячи домов. Сведений о пострадавших росгражданах не поступало", - говорится в заявлении ДСКЦ. Китайский сейсмологический центр сообщил, что в среду у побережья уезда Хуалянь, расположенного в восточной части острова Тайвань, произошло землетрясение магнитудой 7,3. Число афтершоков после землетрясения по состоянию на 18.01 среды (13.01 по мск) превысило 160. По статистике, подземные толчки в уезде Хуалянь происходят чаще, чем в других районах острова, в феврале 2018 года разрушительное землетрясение магнитудой 6,5 унесло жизни 16 человек, еще 285 пострадали. В этот раз магнитуда самого мощного землетрясения, по обновленным данным главного метеорологического агентства Японии, составила 7,7. После этого произошли землетрясения магнитудами 6,6 и 6,3. Судя по кадрам, которые публикуют пользователи в соцсети X, некоторые здания на Тайване получили повреждения - они накренились и частично разрушены.
https://ria.ru/20240403/tayvan-1937480467.html
тайвань
россия
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в мире, тайвань, россия, хуалянь, серия землетрясений на тайване, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
В мире, Тайвань, Россия, Хуалянь, Серия землетрясений на Тайване, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
МИД не получал сведений о россиянах, пострадавших на Тайване

МИД не получал сведений о россиянах, пострадавших при землетрясении на Тайване

© AP Photo / Hualien City GovernmentПоследствия землетрясения в городе Хуалянь, Тайвань
Последствия землетрясения в городе Хуалянь, Тайвань - РИА Новости, 1920, 04.04.2024
© AP Photo / Hualien City Government
Последствия землетрясения в городе Хуалянь, Тайвань
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Сведения о пострадавших в результате землетрясения на Тайване гражданах России не поступали, сообщили в Telegram-канале Ситуационно-кризисного центра (ДСКЦ) МИД РФ.
"Тайвань. Число погибших в результате землетрясения 03.04 (до 7,5 баллов) возросло до 9 (+5) человек, 1 038 (+941) получили травмы, 52 пропали без вести, обрушились 26 многоэтажных зданий, нарушено электроснабжение 91 тысячи домов. Сведений о пострадавших росгражданах не поступало", - говорится в заявлении ДСКЦ.
Последствия землетрясения на Тайване
© AP Photo / National Fire Agency

По предварительным данным, только учебных заведений на острове пострадало 380. Общее число разрушенных зданий еще подсчитывается.

Последствия землетрясения в городе Хуалянь, Тайвань

По предварительным данным, только учебных заведений на острове пострадало 380. Общее число разрушенных зданий еще подсчитывается.

© AP Photo / National Fire Agency
1 из 8
© AP Photo / Hualien City Government

По первоначальным оценкам, финансовый ущерб от разгула стихии составил 7,8 миллиона долларов США.

Последствия землетрясения в городе Хуалянь, Тайвань

По первоначальным оценкам, финансовый ущерб от разгула стихии составил 7,8 миллиона долларов США.

© AP Photo / Hualien City Government
2 из 8
© AP Photo / National Fire Agency

Спасатели до сих пор ищут пострадавших в накренившихся и полуразрушенных зданиях.

Спасатели ищут пострадавших в разрушенном от землетрясения доме в Хуаляне, Тайвань

Спасатели до сих пор ищут пострадавших в накренившихся и полуразрушенных зданиях.

© AP Photo / National Fire Agency
3 из 8
© AP Photo / Chiang Ying-ying

Люди, оставшиеся без крова, покидают свои дома.

Люди заходят в поезд после восстановления движения в Тайбэе, Тайвань

Люди, оставшиеся без крова, покидают свои дома.

© AP Photo / Chiang Ying-ying
4 из 8
© AP Photo / Chiang Ying-ying

Пассажиры в Тайбэе ожидают посадки на поезд, следующий на юг. Землетрясение вызвало серьезные перебои в работе общественного транспорта не только на острове, но и в материковом Китае.

Пассажиры ждут посадки на поезд следующий на юг после восстановления движения в Тайбэе, Тайвань

Пассажиры в Тайбэе ожидают посадки на поезд, следующий на юг. Землетрясение вызвало серьезные перебои в работе общественного транспорта не только на острове, но и в материковом Китае.

© AP Photo / Chiang Ying-ying
5 из 8
© AP Photo / Hualien City Government

Число небольших толчков после землетрясения на Тайване уже превысило 160. Сейсмологи уверяют, что в ближайшие дни могут произойти афтершоки магнитудой от 6,5 до 7.

Последствия землетрясения в городе Хуалянь, Тайвань

Число небольших толчков после землетрясения на Тайване уже превысило 160. Сейсмологи уверяют, что в ближайшие дни могут произойти афтершоки магнитудой от 6,5 до 7.

© AP Photo / Hualien City Government
6 из 8
© AP Photo / National Fire Agency

Наибольшие разрушения зафиксированы в округе Хуалянь.

Последствия землетрясения в городе Хуалянь, Тайвань

Наибольшие разрушения зафиксированы в округе Хуалянь.

© AP Photo / National Fire Agency
7 из 8
© AP Photo / Eugene Hoshiko

Жителей Японии экстренно информировали о возможном цунами в результате семибалльного землетрясения на Тайване .

Мужчина у экрана с новостями о цунами в регионе Окинавы и землетрясении вблизи Тайваня

Жителей Японии экстренно информировали о возможном цунами в результате семибалльного землетрясения на Тайване .

© AP Photo / Eugene Hoshiko
8 из 8

По предварительным данным, только учебных заведений на острове пострадало 380. Общее число разрушенных зданий еще подсчитывается.

© AP Photo / National Fire Agency
1 из 8

По первоначальным оценкам, финансовый ущерб от разгула стихии составил 7,8 миллиона долларов США.

© AP Photo / Hualien City Government
2 из 8

Спасатели до сих пор ищут пострадавших в накренившихся и полуразрушенных зданиях.

© AP Photo / National Fire Agency
3 из 8

Люди, оставшиеся без крова, покидают свои дома.

© AP Photo / Chiang Ying-ying
4 из 8

Пассажиры в Тайбэе ожидают посадки на поезд, следующий на юг. Землетрясение вызвало серьезные перебои в работе общественного транспорта не только на острове, но и в материковом Китае.

© AP Photo / Chiang Ying-ying
5 из 8

Число небольших толчков после землетрясения на Тайване уже превысило 160. Сейсмологи уверяют, что в ближайшие дни могут произойти афтершоки магнитудой от 6,5 до 7.

© AP Photo / Hualien City Government
6 из 8

Наибольшие разрушения зафиксированы в округе Хуалянь.

© AP Photo / National Fire Agency
7 из 8

Жителей Японии экстренно информировали о возможном цунами в результате семибалльного землетрясения на Тайване .

© AP Photo / Eugene Hoshiko
8 из 8
Китайский сейсмологический центр сообщил, что в среду у побережья уезда Хуалянь, расположенного в восточной части острова Тайвань, произошло землетрясение магнитудой 7,3. Число афтершоков после землетрясения по состоянию на 18.01 среды (13.01 по мск) превысило 160. По статистике, подземные толчки в уезде Хуалянь происходят чаще, чем в других районах острова, в феврале 2018 года разрушительное землетрясение магнитудой 6,5 унесло жизни 16 человек, еще 285 пострадали.
В этот раз магнитуда самого мощного землетрясения, по обновленным данным главного метеорологического агентства Японии, составила 7,7. После этого произошли землетрясения магнитудами 6,6 и 6,3. Судя по кадрам, которые публикуют пользователи в соцсети X, некоторые здания на Тайване получили повреждения - они накренились и частично разрушены.
Экраны с новостями о цунами в регионе Окинавы и землетрясении вблизи Тайваня - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
Землетрясение на Тайване стало самым мощным за 25 лет
3 апреля, 07:00
 
В миреТайваньРоссияХуаляньСерия землетрясений на ТайванеМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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