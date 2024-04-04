https://ria.ru/20240404/zemletryasenie-1937766029.html

МИД не получал сведений о россиянах, пострадавших на Тайване

МИД не получал сведений о россиянах, пострадавших на Тайване - РИА Новости, 04.04.2024

МИД не получал сведений о россиянах, пострадавших на Тайване

Сведения о пострадавших в результате землетрясения на Тайване гражданах России не поступали, сообщили в Telegram-канале Ситуационно-кризисного центра (ДСКЦ) МИД РИА Новости, 04.04.2024

2024-04-04T10:52

2024-04-04T10:52

2024-04-04T10:52

в мире

тайвань

россия

хуалянь

серия землетрясений на тайване

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Сведения о пострадавших в результате землетрясения на Тайване гражданах России не поступали, сообщили в Telegram-канале Ситуационно-кризисного центра (ДСКЦ) МИД РФ. "Тайвань. Число погибших в результате землетрясения 03.04 (до 7,5 баллов) возросло до 9 (+5) человек, 1 038 (+941) получили травмы, 52 пропали без вести, обрушились 26 многоэтажных зданий, нарушено электроснабжение 91 тысячи домов. Сведений о пострадавших росгражданах не поступало", - говорится в заявлении ДСКЦ. Китайский сейсмологический центр сообщил, что в среду у побережья уезда Хуалянь, расположенного в восточной части острова Тайвань, произошло землетрясение магнитудой 7,3. Число афтершоков после землетрясения по состоянию на 18.01 среды (13.01 по мск) превысило 160. По статистике, подземные толчки в уезде Хуалянь происходят чаще, чем в других районах острова, в феврале 2018 года разрушительное землетрясение магнитудой 6,5 унесло жизни 16 человек, еще 285 пострадали. В этот раз магнитуда самого мощного землетрясения, по обновленным данным главного метеорологического агентства Японии, составила 7,7. После этого произошли землетрясения магнитудами 6,6 и 6,3. Судя по кадрам, которые публикуют пользователи в соцсети X, некоторые здания на Тайване получили повреждения - они накренились и частично разрушены.

https://ria.ru/20240403/tayvan-1937480467.html

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россия

хуалянь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, тайвань, россия, хуалянь, серия землетрясений на тайване, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)