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Последствия землетрясения на Тайване - РИА Новости, 03.04.2024
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16:50 03.04.2024
https://ria.ru/20240403/tayvan-1937515207.html
Последствия землетрясения на Тайване
Последствия землетрясения на Тайване - РИА Новости, 03.04.2024
Последствия землетрясения на Тайване
На Тайване произошло самое мощное за последние 25 лет землетрясение. Китайские и японские сейсмологи сообщили, что магнитуда подземных толчков достигала 7,7... РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T16:50
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фото
тайвань
китай
серия землетрясений на тайване
япония
землетрясение
происшествия
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На Тайване произошло самое мощное за последние 25 лет землетрясение. Китайские и японские сейсмологи сообщили, что магнитуда подземных толчков достигала 7,7. Последствия трагедии — в фотоленте Ria.ru.
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Фото, Тайвань, Китай, Серия землетрясений на Тайване, Япония, Землетрясение, Происшествия

Последствия землетрясения на Тайване

Читать ria.ru в
На Тайване произошло самое мощное за последние 25 лет землетрясение. Китайские и японские сейсмологи сообщили, что магнитуда подземных толчков достигала 7,7. Последствия трагедии — в фотоленте Ria.ru.
© AP Photo / National Fire Agency

По предварительным данным, только учебных заведений на острове пострадало 380. Общее число разрушенных зданий еще подсчитывается.

Последствия землетрясения в городе Хуалянь, Тайвань

По предварительным данным, только учебных заведений на острове пострадало 380. Общее число разрушенных зданий еще подсчитывается.

© AP Photo / National Fire Agency
1 из 8
© AP Photo / Hualien City Government

По первоначальным оценкам, финансовый ущерб от разгула стихии составил 7,8 миллиона долларов США.

Последствия землетрясения в городе Хуалянь, Тайвань

По первоначальным оценкам, финансовый ущерб от разгула стихии составил 7,8 миллиона долларов США.

© AP Photo / Hualien City Government
2 из 8
© AP Photo / National Fire Agency

Спасатели до сих пор ищут пострадавших в накренившихся и полуразрушенных зданиях.

Спасатели ищут пострадавших в разрушенном от землетрясения доме в Хуаляне, Тайвань

Спасатели до сих пор ищут пострадавших в накренившихся и полуразрушенных зданиях.

© AP Photo / National Fire Agency
3 из 8
© AP Photo / Chiang Ying-ying

Люди, оставшиеся без крова, покидают свои дома.

Люди заходят в поезд после восстановления движения в Тайбэе, Тайвань

Люди, оставшиеся без крова, покидают свои дома.

© AP Photo / Chiang Ying-ying
4 из 8
© AP Photo / Chiang Ying-ying

Пассажиры в Тайбэе ожидают посадки на поезд, следующий на юг. Землетрясение вызвало серьезные перебои в работе общественного транспорта не только на острове, но и в материковом Китае.

Пассажиры ждут посадки на поезд следующий на юг после восстановления движения в Тайбэе, Тайвань

Пассажиры в Тайбэе ожидают посадки на поезд, следующий на юг. Землетрясение вызвало серьезные перебои в работе общественного транспорта не только на острове, но и в материковом Китае.

© AP Photo / Chiang Ying-ying
5 из 8
© AP Photo / Hualien City Government

Число небольших толчков после землетрясения на Тайване уже превысило 160. Сейсмологи уверяют, что в ближайшие дни могут произойти афтершоки магнитудой от 6,5 до 7.

Последствия землетрясения в городе Хуалянь, Тайвань

Число небольших толчков после землетрясения на Тайване уже превысило 160. Сейсмологи уверяют, что в ближайшие дни могут произойти афтершоки магнитудой от 6,5 до 7.

© AP Photo / Hualien City Government
6 из 8
© AP Photo / National Fire Agency

Наибольшие разрушения зафиксированы в округе Хуалянь.

Последствия землетрясения в городе Хуалянь, Тайвань

Наибольшие разрушения зафиксированы в округе Хуалянь.

© AP Photo / National Fire Agency
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© AP Photo / Eugene Hoshiko

Жителей Японии экстренно информировали о возможном цунами в результате семибалльного землетрясения на Тайване .

Мужчина у экрана с новостями о цунами в регионе Окинавы и землетрясении вблизи Тайваня

Жителей Японии экстренно информировали о возможном цунами в результате семибалльного землетрясения на Тайване .

© AP Photo / Eugene Hoshiko
8 из 8
 
ФотоТайваньКитайСерия землетрясений на ТайванеЯпонияЗемлетрясениеПроисшествия
 
 
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