https://ria.ru/20240403/tayvan-1937515207.html

Последствия землетрясения на Тайване

Последствия землетрясения на Тайване - РИА Новости, 03.04.2024

Последствия землетрясения на Тайване

На Тайване произошло самое мощное за последние 25 лет землетрясение. Китайские и японские сейсмологи сообщили, что магнитуда подземных толчков достигала 7,7... РИА Новости, 03.04.2024

2024-04-03T16:50

2024-04-03T16:50

2024-04-03T16:50

фото

тайвань

китай

серия землетрясений на тайване

япония

землетрясение

происшествия

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На Тайване произошло самое мощное за последние 25 лет землетрясение. Китайские и японские сейсмологи сообщили, что магнитуда подземных толчков достигала 7,7. Последствия трагедии — в фотоленте Ria.ru.

тайвань

китай

япония

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