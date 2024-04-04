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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровской области
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровской области - РИА Новости, 04.04.2024
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровской области
Взрывы прогремели в городе Кривой Рог Днепропетровской области на Украине на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщило агентство РБК-Украина в... РИА Новости, 04.04.2024
2024-04-04T17:27
2024-04-04T17:27
2024-04-04T17:27
в мире
кривой рог
днепропетровская область
россия
дмитрий песков
рбк (медиагруппа)
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Взрывы прогремели в городе Кривой Рог Днепропетровской области на Украине на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщило агентство РБК-Украина в телеграм-канале. "В Кривом Роге прозвучали взрывы", - говорится в сообщении агентства. С 15.57 в Днепропетровской области звучит сигнал воздушной тревоги. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, кривой рог, днепропетровская область, россия, дмитрий песков, рбк (медиагруппа), вооруженные силы украины
В мире, Кривой Рог, Днепропетровская область, Россия, Дмитрий Песков, РБК (медиагруппа), Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровской области
РБК-Украина: в городе Кривой Рог Днепропетровской области прогремели взрывы