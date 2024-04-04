https://ria.ru/20240404/vzryvy-1937867360.html

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровской области

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровской области - РИА Новости, 04.04.2024

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровской области

Взрывы прогремели в городе Кривой Рог Днепропетровской области на Украине на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщило агентство РБК-Украина в... РИА Новости, 04.04.2024

2024-04-04T17:27

2024-04-04T17:27

2024-04-04T17:27

в мире

кривой рог

днепропетровская область

россия

дмитрий песков

рбк (медиагруппа)

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Взрывы прогремели в городе Кривой Рог Днепропетровской области на Украине на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщило агентство РБК-Украина в телеграм-канале. "В Кривом Роге прозвучали взрывы", - говорится в сообщении агентства. С 15.57 в Днепропетровской области звучит сигнал воздушной тревоги. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

кривой рог

днепропетровская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, кривой рог, днепропетровская область, россия, дмитрий песков, рбк (медиагруппа), вооруженные силы украины