https://ria.ru/20240404/vaktsiny-1937823011.html

Минздрав Молдавии уничтожил более 200 тысяч доз вакцин от COVID-19

Минздрав Молдавии уничтожил более 200 тысяч доз вакцин от COVID-19 - РИА Новости, 04.04.2024

Минздрав Молдавии уничтожил более 200 тысяч доз вакцин от COVID-19

Минздрав Молдавии за год уничтожил более 200 тысяч доз вакцин от коронавируса, у которых истек срок годности, сообщает радио Moldova со ссылкой на данные... РИА Новости, 04.04.2024

2024-04-04T14:36

2024-04-04T14:36

2024-04-04T14:37

здоровье - общество

молдавия

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КИШИНЕВ, 4 апр - РИА Новости. Минздрав Молдавии за год уничтожил более 200 тысяч доз вакцин от коронавируса, у которых истек срок годности, сообщает радио Moldova со ссылкой на данные национального агентства общественного здоровья. "Более 211 тысяч доз вакцины COVID-19 были уничтожены в Молдавии в 2023 году после истечения срока годности. Хотя вакцинацию проходит все меньше граждан, на складах все еще хранятся более 40 тысяч доз сыворотки", - сообщает радиостанция. При этом на складах минздрава остаются 40 700 доз вакцины, срок годности большинства из которых истекает в сентябре этого года. К февралю 2025 года завершится срок годности еще 11 тысяч вакцин. В 2024 году отмечается снижение уровня вакцинации населения: в марте в Молдавии были введены всего 365 доз сыворотки, что меньше, чем в начале года, когда были привиты более 600 человек. Врачи напоминают, что вакцинация против гриппа и COVID-19 остается наиболее эффективным способом избежать тяжелых форм заболевания и смерти.

https://ria.ru/20240327/preparat-1936098226.html

https://ria.ru/20231002/premiya-1899917134.html

молдавия

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здоровье - общество, молдавия