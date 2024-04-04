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Минздрав Молдавии уничтожил более 200 тысяч доз вакцин от COVID-19 - РИА Новости, 04.04.2024
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14:36 04.04.2024 (обновлено: 14:37 04.04.2024)
https://ria.ru/20240404/vaktsiny-1937823011.html
Минздрав Молдавии уничтожил более 200 тысяч доз вакцин от COVID-19
Минздрав Молдавии уничтожил более 200 тысяч доз вакцин от COVID-19 - РИА Новости, 04.04.2024
Минздрав Молдавии уничтожил более 200 тысяч доз вакцин от COVID-19
Минздрав Молдавии за год уничтожил более 200 тысяч доз вакцин от коронавируса, у которых истек срок годности, сообщает радио Moldova со ссылкой на данные... РИА Новости, 04.04.2024
2024-04-04T14:36
2024-04-04T14:37
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КИШИНЕВ, 4 апр - РИА Новости. Минздрав Молдавии за год уничтожил более 200 тысяч доз вакцин от коронавируса, у которых истек срок годности, сообщает радио Moldova со ссылкой на данные национального агентства общественного здоровья. "Более 211 тысяч доз вакцины COVID-19 были уничтожены в Молдавии в 2023 году после истечения срока годности. Хотя вакцинацию проходит все меньше граждан, на складах все еще хранятся более 40 тысяч доз сыворотки", - сообщает радиостанция. При этом на складах минздрава остаются 40 700 доз вакцины, срок годности большинства из которых истекает в сентябре этого года. К февралю 2025 года завершится срок годности еще 11 тысяч вакцин. В 2024 году отмечается снижение уровня вакцинации населения: в марте в Молдавии были введены всего 365 доз сыворотки, что меньше, чем в начале года, когда были привиты более 600 человек. Врачи напоминают, что вакцинация против гриппа и COVID-19 остается наиболее эффективным способом избежать тяжелых форм заболевания и смерти.
https://ria.ru/20240327/preparat-1936098226.html
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здоровье - общество, молдавия
Здоровье - Общество, Молдавия
Минздрав Молдавии уничтожил более 200 тысяч доз вакцин от COVID-19

Минздрав Молдавии уничтожил более 200 тысяч доз просроченных вакцин от COVID-19

© РИА Новости / Кирилл Брага | Перейти в медиабанкМедицинский работник набирает в шприц компонент вакцины
Медицинский работник набирает в шприц компонент вакцины - РИА Новости, 1920, 04.04.2024
© РИА Новости / Кирилл Брага
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Медицинский работник набирает в шприц компонент вакцины . Архивное фото
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КИШИНЕВ, 4 апр - РИА Новости. Минздрав Молдавии за год уничтожил более 200 тысяч доз вакцин от коронавируса, у которых истек срок годности, сообщает радио Moldova со ссылкой на данные национального агентства общественного здоровья.
«
"Более 211 тысяч доз вакцины COVID-19 были уничтожены в Молдавии в 2023 году после истечения срока годности. Хотя вакцинацию проходит все меньше граждан, на складах все еще хранятся более 40 тысяч доз сыворотки", - сообщает радиостанция.
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При этом на складах минздрава остаются 40 700 доз вакцины, срок годности большинства из которых истекает в сентябре этого года. К февралю 2025 года завершится срок годности еще 11 тысяч вакцин.
В 2024 году отмечается снижение уровня вакцинации населения: в марте в Молдавии были введены всего 365 доз сыворотки, что меньше, чем в начале года, когда были привиты более 600 человек.
Врачи напоминают, что вакцинация против гриппа и COVID-19 остается наиболее эффективным способом избежать тяжелых форм заболевания и смерти.
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