Минздрав Молдавии уничтожил более 200 тысяч доз вакцин от COVID-19
Минздрав Молдавии уничтожил более 200 тысяч доз просроченных вакцин от COVID-19
© РИА Новости / Кирилл Брага | Перейти в медиабанкМедицинский работник набирает в шприц компонент вакцины
Медицинский работник набирает в шприц компонент вакцины . Архивное фото
КИШИНЕВ, 4 апр - РИА Новости. Минздрав Молдавии за год уничтожил более 200 тысяч доз вакцин от коронавируса, у которых истек срок годности, сообщает радио Moldova со ссылкой на данные национального агентства общественного здоровья.
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"Более 211 тысяч доз вакцины COVID-19 были уничтожены в Молдавии в 2023 году после истечения срока годности. Хотя вакцинацию проходит все меньше граждан, на складах все еще хранятся более 40 тысяч доз сыворотки", - сообщает радиостанция.
При этом на складах минздрава остаются 40 700 доз вакцины, срок годности большинства из которых истекает в сентябре этого года. К февралю 2025 года завершится срок годности еще 11 тысяч вакцин.
В 2024 году отмечается снижение уровня вакцинации населения: в марте в Молдавии были введены всего 365 доз сыворотки, что меньше, чем в начале года, когда были привиты более 600 человек.
Врачи напоминают, что вакцинация против гриппа и COVID-19 остается наиболее эффективным способом избежать тяжелых форм заболевания и смерти.
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