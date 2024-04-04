https://ria.ru/20240404/uscherb-1937794843.html

"Точно в цель": в США раскрыли, к чему привели российские удары по Украине

"Точно в цель": в США раскрыли, к чему привели российские удары по Украине - РИА Новости, 04.04.2024

"Точно в цель": в США раскрыли, к чему привели российские удары по Украине

Россия нанесла колоссальный урон системе противовоздушной обороны Украины, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Danny Haiphong. РИА Новости, 04.04.2024

2024-04-04T12:37

2024-04-04T12:37

2024-04-04T12:37

в мире

россия

украина

скотт риттер

сергей шойгу

вооруженные силы украины

вооруженные силы сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/02/1937292252_0:82:3167:1863_1920x0_80_0_0_79e3a4d56e6cb05c7e0d0766b3eea488.jpg

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Россия нанесла колоссальный урон системе противовоздушной обороны Украины, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Danny Haiphong."Они уничтожили украинскую ПВО до такой степени, что свободно могут сбрасывать эти планирующие авиабомбы точно в цель. Они наладили их массовое производство", — отметил он.Риттер подчеркнул, что при сбрасывании таких бомб от позиций ВСУ ничего не остается. Кроме того, добавил он, Россия начала массовое изготовление мощнейших авиабомб ФАБ-3000. По его мнению, ничто уже не может помочь ВСУ избежать полного краха."Вот так выглядит стратегическое поражение", — резюмировал эксперт.Во вторник министр обороны России Сергей Шойгу на совещании с руководящим составом Вооруженных сил заявил, что с января Вооруженные силы Украины потеряли более 80 тысяч военнослужащих, 14 тысяч единиц различного вооружения, в том числе свыше 1200 танков и других боевых бронированных машин. Он также констатировал, что украинцы после провала летнего контрнаступления безуспешно пытаются закрепиться на отдельных рубежах, а российские военные продолжают теснить ВСУ в западном направлении.

https://ria.ru/20240404/zayavlenie-1937771675.html

https://ria.ru/20240404/ursula-1937755944.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, украина, скотт риттер, сергей шойгу, вооруженные силы украины, вооруженные силы сша