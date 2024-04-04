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"Точно в цель": в США раскрыли, к чему привели российские удары по Украине - РИА Новости, 04.04.2024
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12:37 04.04.2024
https://ria.ru/20240404/uscherb-1937794843.html
"Точно в цель": в США раскрыли, к чему привели российские удары по Украине
"Точно в цель": в США раскрыли, к чему привели российские удары по Украине - РИА Новости, 04.04.2024
"Точно в цель": в США раскрыли, к чему привели российские удары по Украине
Россия нанесла колоссальный урон системе противовоздушной обороны Украины, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Danny Haiphong. РИА Новости, 04.04.2024
2024-04-04T12:37
2024-04-04T12:37
в мире
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скотт риттер
сергей шойгу
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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Россия нанесла колоссальный урон системе противовоздушной обороны Украины, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Danny Haiphong."Они уничтожили украинскую ПВО до такой степени, что свободно могут сбрасывать эти планирующие авиабомбы точно в цель. Они наладили их массовое производство", — отметил он.Риттер подчеркнул, что при сбрасывании таких бомб от позиций ВСУ ничего не остается. Кроме того, добавил он, Россия начала массовое изготовление мощнейших авиабомб ФАБ-3000. По его мнению, ничто уже не может помочь ВСУ избежать полного краха."Вот так выглядит стратегическое поражение", — резюмировал эксперт.Во вторник министр обороны России Сергей Шойгу на совещании с руководящим составом Вооруженных сил заявил, что с января Вооруженные силы Украины потеряли более 80 тысяч военнослужащих, 14 тысяч единиц различного вооружения, в том числе свыше 1200 танков и других боевых бронированных машин. Он также констатировал, что украинцы после провала летнего контрнаступления безуспешно пытаются закрепиться на отдельных рубежах, а российские военные продолжают теснить ВСУ в западном направлении.
https://ria.ru/20240404/zayavlenie-1937771675.html
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в мире, россия, украина, скотт риттер, сергей шойгу, вооруженные силы украины, вооруженные силы сша
В мире, Россия, Украина, Скотт Риттер, Сергей Шойгу, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы США
"Точно в цель": в США раскрыли, к чему привели российские удары по Украине

Экс-разведчик Риттер: Россия нанесла непоправимый ущерб системе ПВО Украины

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкТанк Т-72 группировки войск "Центр"
Танк Т-72 группировки войск Центр - РИА Новости, 1920, 04.04.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Танк Т-72 группировки войск "Центр" . Архивное фото
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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Россия нанесла колоссальный урон системе противовоздушной обороны Украины, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Danny Haiphong.
"Они уничтожили украинскую ПВО до такой степени, что свободно могут сбрасывать эти планирующие авиабомбы точно в цель. Они наладили их массовое производство", — отметил он.
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Риттер подчеркнул, что при сбрасывании таких бомб от позиций ВСУ ничего не остается. Кроме того, добавил он, Россия начала массовое изготовление мощнейших авиабомб ФАБ-3000. По его мнению, ничто уже не может помочь ВСУ избежать полного краха.
"Вот так выглядит стратегическое поражение", — резюмировал эксперт.
Во вторник министр обороны России Сергей Шойгу на совещании с руководящим составом Вооруженных сил заявил, что с января Вооруженные силы Украины потеряли более 80 тысяч военнослужащих, 14 тысяч единиц различного вооружения, в том числе свыше 1200 танков и других боевых бронированных машин. Он также констатировал, что украинцы после провала летнего контрнаступления безуспешно пытаются закрепиться на отдельных рубежах, а российские военные продолжают теснить ВСУ в западном направлении.
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