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"Пора в тюрьму": неожиданное заявление фон дер Ляйен вызвало гнев в Сети - РИА Новости, 04.04.2024
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09:45 04.04.2024 (обновлено: 10:59 04.04.2024)
https://ria.ru/20240404/ursula-1937755944.html
"Пора в тюрьму": неожиданное заявление фон дер Ляйен вызвало гнев в Сети
"Пора в тюрьму": неожиданное заявление фон дер Ляйен вызвало гнев в Сети - РИА Новости, 04.04.2024
"Пора в тюрьму": неожиданное заявление фон дер Ляйен вызвало гнев в Сети
Пользователи социальной сети Х негативно отреагировали на слова главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что Североатлантический альянс стал сильнее... РИА Новости, 04.04.2024
2024-04-04T09:45
2024-04-04T10:59
в мире
украина
россия
москва
урсула фон дер ляйен
владимир путин
еврокомиссия
нато
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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Пользователи социальной сети Х негативно отреагировали на слова главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что Североатлантический альянс стал сильнее благодаря новым членам ЕС и единству вокруг Украины.&quot;Тебя нужно посадить в тюрьму&quot;, — высказал мнение Thomas."НАТО &lt;…&gt; пугает маленькие страны Россией и делает другие, более ужасные вещи", —возмутился Serkan Yuruk."Только не с Украиной, самым коррумпированным местом на земле. НАТО — это просто клоунада", — отметил K.Balu."Именно НАТО начала конфликт Украины и России", — напомнил Lee Quarrington."НАТО нужно было распустить еще в 1991 году", — заключил Citoyen Lucide.Москва не раз подчеркивала, что не представляет угрозы ни для одной из стран Североатлантического альянса, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. При этом она все так же открыта к диалогу, но на равноправной основе, а Запад должен отказаться от курса на милитаризацию Европы. Как отметил Владимир Путин, Россия не хочет прямого военного столкновения с НАТО, но, если кто-то пожелает — Москва к этому готова.
https://ria.ru/20240403/plan-1937492894.html
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в мире, украина, россия, москва, урсула фон дер ляйен, владимир путин, еврокомиссия, нато, евросоюз
В мире, Украина, Россия, Москва, Урсула фон дер Ляйен, Владимир Путин, Еврокомиссия, НАТО, Евросоюз

"Пора в тюрьму": неожиданное заявление фон дер Ляйен вызвало гнев в Сети

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПредседатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен выступает на саммите Европейского союза в Брюсселе
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен выступает на саммите Европейского союза в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 04.04.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен выступает на саммите Европейского союза в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Пользователи социальной сети Х негативно отреагировали на слова главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что Североатлантический альянс стал сильнее благодаря новым членам ЕС и единству вокруг Украины.
«

"Тебя нужно посадить в тюрьму", — высказал мнение Thomas.

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"НАТО <…> пугает маленькие страны Россией и делает другие, более ужасные вещи", —возмутился Serkan Yuruk.
"Только не с Украиной, самым коррумпированным местом на земле. НАТО — это просто клоунада", — отметил K.Balu.
"Именно НАТО начала конфликт Украины и России", — напомнил Lee Quarrington.
"НАТО нужно было распустить еще в 1991 году", — заключил Citoyen Lucide.
Москва не раз подчеркивала, что не представляет угрозы ни для одной из стран Североатлантического альянса, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. При этом она все так же открыта к диалогу, но на равноправной основе, а Запад должен отказаться от курса на милитаризацию Европы. Как отметил Владимир Путин, Россия не хочет прямого военного столкновения с НАТО, но, если кто-то пожелает — Москва к этому готова.
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В миреУкраинаРоссияМоскваУрсула фон дер ЛяйенВладимир ПутинЕврокомиссияНАТОЕвросоюз
 
 
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