https://ria.ru/20240404/ursula-1937755944.html

"Пора в тюрьму": неожиданное заявление фон дер Ляйен вызвало гнев в Сети

"Пора в тюрьму": неожиданное заявление фон дер Ляйен вызвало гнев в Сети - РИА Новости, 04.04.2024

"Пора в тюрьму": неожиданное заявление фон дер Ляйен вызвало гнев в Сети

Пользователи социальной сети Х негативно отреагировали на слова главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что Североатлантический альянс стал сильнее... РИА Новости, 04.04.2024

2024-04-04T09:45

2024-04-04T09:45

2024-04-04T10:59

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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Пользователи социальной сети Х негативно отреагировали на слова главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что Североатлантический альянс стал сильнее благодаря новым членам ЕС и единству вокруг Украины."Тебя нужно посадить в тюрьму", — высказал мнение Thomas."НАТО <…> пугает маленькие страны Россией и делает другие, более ужасные вещи", —возмутился Serkan Yuruk."Только не с Украиной, самым коррумпированным местом на земле. НАТО — это просто клоунада", — отметил K.Balu."Именно НАТО начала конфликт Украины и России", — напомнил Lee Quarrington."НАТО нужно было распустить еще в 1991 году", — заключил Citoyen Lucide.Москва не раз подчеркивала, что не представляет угрозы ни для одной из стран Североатлантического альянса, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. При этом она все так же открыта к диалогу, но на равноправной основе, а Запад должен отказаться от курса на милитаризацию Европы. Как отметил Владимир Путин, Россия не хочет прямого военного столкновения с НАТО, но, если кто-то пожелает — Москва к этому готова.

https://ria.ru/20240403/plan-1937492894.html

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