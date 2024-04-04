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Столтенберг назвал ситуацию на Украине поводом нарастить поддержку ВСУ - РИА Новости, 04.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:55 04.04.2024 (обновлено: 12:57 04.04.2024)
https://ria.ru/20240404/ukraina-1937797665.html
Столтенберг назвал ситуацию на Украине поводом нарастить поддержку ВСУ
Столтенберг назвал ситуацию на Украине поводом нарастить поддержку ВСУ - РИА Новости, 04.04.2024
Столтенберг назвал ситуацию на Украине поводом нарастить поддержку ВСУ
Генсек НАТО Йенс Столтенберг на заседании Совета НАТО-Украина заявил, что сложная ситуация на поле боя на Украине – повод нарастить поддержку со стороны... РИА Новости, 04.04.2024
2024-04-04T12:55
2024-04-04T12:57
специальная военная операция на украине
в мире
украина
йенс столтенберг
нато
вооруженные силы украины
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БРЮССЕЛЬ, 4 апр – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг на заседании Совета НАТО-Украина заявил, что сложная ситуация на поле боя на Украине – повод нарастить поддержку со стороны альянса. "Раз Украина продолжает бороться за свою свободу, мы продолжаем поддерживать Украину. Ситуация на поле боя сложная, это повод наращивать нашу поддержку, а не снижать ее", - сказал генсек на открытии заседания. По его словам, на встрече с участием главы МИД Украины Дмитрия Кулебы "будут рассмотрены экстренные практические и политические потребности Украины, включая пути усиления поддержки со стороны членов альянса". Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
https://ria.ru/20240404/ukraina-1937764162.html
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в мире, украина, йенс столтенберг, нато, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Йенс Столтенберг, НАТО, Вооруженные силы Украины
Столтенберг назвал ситуацию на Украине поводом нарастить поддержку ВСУ

Столтенберг назвал ситуацию на поле боя поводом нарастить поддержку Украины

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 04.04.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 4 апр – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг на заседании Совета НАТО-Украина заявил, что сложная ситуация на поле боя на Украине – повод нарастить поддержку со стороны альянса.
"Раз Украина продолжает бороться за свою свободу, мы продолжаем поддерживать Украину. Ситуация на поле боя сложная, это повод наращивать нашу поддержку, а не снижать ее", - сказал генсек на открытии заседания. По его словам, на встрече с участием главы МИД Украины Дмитрия Кулебы "будут рассмотрены экстренные практические и политические потребности Украины, включая пути усиления поддержки со стороны членов альянса".
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
Баннеры с логотипом НАТО перед штаб-квартирой организации в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 04.04.2024
Консультант Госдепа назвал страны, готовящиеся отправить войска на Украину
Вчера, 10:39
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаЙенс СтолтенбергНАТОВооруженные силы Украины
 
 
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