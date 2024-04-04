https://ria.ru/20240404/ukraina-1937797665.html

Столтенберг назвал ситуацию на Украине поводом нарастить поддержку ВСУ

Столтенберг назвал ситуацию на Украине поводом нарастить поддержку ВСУ - РИА Новости, 04.04.2024

Столтенберг назвал ситуацию на Украине поводом нарастить поддержку ВСУ

Генсек НАТО Йенс Столтенберг на заседании Совета НАТО-Украина заявил, что сложная ситуация на поле боя на Украине – повод нарастить поддержку со стороны... РИА Новости, 04.04.2024

2024-04-04T12:55

2024-04-04T12:55

2024-04-04T12:57

специальная военная операция на украине

в мире

украина

йенс столтенберг

нато

вооруженные силы украины

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БРЮССЕЛЬ, 4 апр – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг на заседании Совета НАТО-Украина заявил, что сложная ситуация на поле боя на Украине – повод нарастить поддержку со стороны альянса. "Раз Украина продолжает бороться за свою свободу, мы продолжаем поддерживать Украину. Ситуация на поле боя сложная, это повод наращивать нашу поддержку, а не снижать ее", - сказал генсек на открытии заседания. По его словам, на встрече с участием главы МИД Украины Дмитрия Кулебы "будут рассмотрены экстренные практические и политические потребности Украины, включая пути усиления поддержки со стороны членов альянса". Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.

https://ria.ru/20240404/ukraina-1937764162.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, йенс столтенберг, нато, вооруженные силы украины