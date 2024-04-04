Столтенберг назвал ситуацию на Украине поводом нарастить поддержку ВСУ
Столтенберг назвал ситуацию на поле боя поводом нарастить поддержку Украины
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 4 апр – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг на заседании Совета НАТО-Украина заявил, что сложная ситуация на поле боя на Украине – повод нарастить поддержку со стороны альянса.
"Раз Украина продолжает бороться за свою свободу, мы продолжаем поддерживать Украину. Ситуация на поле боя сложная, это повод наращивать нашу поддержку, а не снижать ее", - сказал генсек на открытии заседания. По его словам, на встрече с участием главы МИД Украины Дмитрия Кулебы "будут рассмотрены экстренные практические и политические потребности Украины, включая пути усиления поддержки со стороны членов альянса".
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.