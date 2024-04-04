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"Угроза безопасности". Украинцы забили тревогу из-за проблемы в рядах ВСУ - РИА Новости, 04.04.2024
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11:07 04.04.2024 (обновлено: 16:36 04.04.2024)
https://ria.ru/20240404/ugroza-1937769319.html
"Угроза безопасности". Украинцы забили тревогу из-за проблемы в рядах ВСУ
"Угроза безопасности". Украинцы забили тревогу из-за проблемы в рядах ВСУ - РИА Новости, 04.04.2024
"Угроза безопасности". Украинцы забили тревогу из-за проблемы в рядах ВСУ
Украинцы обеспокоены увлечением солдат ВСУ азартными играми, поскольку они подрывают боевой дух военнослужащих, пишет Bloomberg. РИА Новости, 04.04.2024
2024-04-04T11:07
2024-04-04T16:36
сергей шойгу
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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Украинцы обеспокоены увлечением солдат ВСУ азартными играми, поскольку они подрывают боевой дух военнослужащих, пишет Bloomberg."Для многих украинских военных азартные игры становятся единственным способом борьбы со стрессом, быстро вызывая дофаминовую зависимость и подрывая самодисциплину", — говорится в материале.Журналист отметил, что зависимость от азартных игр в рядах ВСУ также представляет угрозу с точки зрения безопасности. Он добавил, что многие украинские солдаты берут кредиты для покрытия долгов, даже закладывая такое военное оборудование, как беспилотники и тепловизоры, чтобы выполнить обязательства по платежам.Газета The New York Times сообщала, что бригадные офицеры ВСУ жалуются на призывников, поскольку они зачастую слишком стары, со слабым здоровьем и не имеют мотивации сражаться.Во вторник министр обороны России Сергей Шойгу на совещании с руководящим составом Вооруженных сил заявил, что с января ВСУ потеряли более 80 тысяч военнослужащих, 14 тысяч единиц различного вооружения, в том числе свыше 1200 танков и других боевых бронированных машин. Он также констатировал, что украинцы после провала летнего контрнаступления безуспешно пытаются закрепиться на отдельных рубежах, а российские военные продолжают теснить ВСУ в западном направлении.
https://ria.ru/20240404/zelenskiy-1937758540.html
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сергей шойгу, вооруженные силы украины, россия, украина, в мире, политика
Сергей Шойгу, Вооруженные силы Украины, Россия, Украина, В мире, Политика
"Угроза безопасности". Украинцы забили тревогу из-за проблемы в рядах ВСУ

Bloomberg: в ВСУ встревожены зависимостью солдат от азартных игр

© AP Photo / Bernat ArmangueУкраинский военнослужащий
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 04.04.2024
© AP Photo / Bernat Armangue
Украинский военнослужащий. Архивное фото
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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Украинцы обеспокоены увлечением солдат ВСУ азартными играми, поскольку они подрывают боевой дух военнослужащих, пишет Bloomberg.
«
"Для многих украинских военных азартные игры становятся единственным способом борьбы со стрессом, быстро вызывая дофаминовую зависимость и подрывая самодисциплину", — говорится в материале.
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Журналист отметил, что зависимость от азартных игр в рядах ВСУ также представляет угрозу с точки зрения безопасности. Он добавил, что многие украинские солдаты берут кредиты для покрытия долгов, даже закладывая такое военное оборудование, как беспилотники и тепловизоры, чтобы выполнить обязательства по платежам.
Газета The New York Times сообщала, что бригадные офицеры ВСУ жалуются на призывников, поскольку они зачастую слишком стары, со слабым здоровьем и не имеют мотивации сражаться.
Во вторник министр обороны России Сергей Шойгу на совещании с руководящим составом Вооруженных сил заявил, что с января ВСУ потеряли более 80 тысяч военнослужащих, 14 тысяч единиц различного вооружения, в том числе свыше 1200 танков и других боевых бронированных машин. Он также констатировал, что украинцы после провала летнего контрнаступления безуспешно пытаются закрепиться на отдельных рубежах, а российские военные продолжают теснить ВСУ в западном направлении.
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