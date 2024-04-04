https://ria.ru/20240404/uchitelya-1937750079.html

В ГД предложили доплачивать учителям за общение с родителями

В ГД предложили доплачивать учителям за общение с родителями - РИА Новости, 04.04.2024

В ГД предложили доплачивать учителям за общение с родителями

Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов предложил министру просвещения РФ Сергею Кравцову предусмотреть оплату учителям сверхурочных часов за общение с... РИА Новости, 04.04.2024

2024-04-04T09:02

2024-04-04T09:02

2024-04-04T10:30

общество

россия

борис чернышов (депутат)

сергей кравцов

социальный навигатор

сн_образование

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов предложил министру просвещения РФ Сергею Кравцову предусмотреть оплату учителям сверхурочных часов за общение с родителями в мессенджерах, письмо с данной инициативой есть в распоряжении РИА Новости. "Прошу вас рассмотреть инициативу о введении для педагогов - классных руководителей системы оплаты сверхурочных рабочих часов за коммуникацию с родителями и учениками с помощью цифровых мессенджеров. Предлагается принять за константу норму переработки в размере 1 часа ежедневно. Оплата таких переработок может осуществляться в соответствии со статьей 152 Трудового кодекса РФ не менее чем в полуторном размере", - говорится в обращении. В письме сообщается, что в феврале 2024 года силами сотрудников аппарата Чернышова было проведено исследование, в котором анонимно приняли участие более двух тысяч учителей из всех федеральных округов России, выполняющих задачи классного руководства. "Подавляющее большинство (86%) заявило, что на общение с родителями в чатах они тратят около одного часа в день суммарно. 75% указали на то, что сообщения от родителей приходят не только в нерабочее время, но и после 21.00 и в выходные дни. При этом педагоги (93%) отвечают на такие сообщения, несмотря на время отдыха", - приводятся данные исследования.

https://ria.ru/20240314/vyplaty-1933024425.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, россия, борис чернышов (депутат), сергей кравцов, социальный навигатор, сн_образование