https://ria.ru/20240404/uchitelya-1937750079.html
В ГД предложили доплачивать учителям за общение с родителями
В ГД предложили доплачивать учителям за общение с родителями - РИА Новости, 04.04.2024
В ГД предложили доплачивать учителям за общение с родителями
Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов предложил министру просвещения РФ Сергею Кравцову предусмотреть оплату учителям сверхурочных часов за общение с... РИА Новости, 04.04.2024
2024-04-04T09:02
2024-04-04T09:02
2024-04-04T10:30
общество
россия
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сергей кравцов
социальный навигатор
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов предложил министру просвещения РФ Сергею Кравцову предусмотреть оплату учителям сверхурочных часов за общение с родителями в мессенджерах, письмо с данной инициативой есть в распоряжении РИА Новости. "Прошу вас рассмотреть инициативу о введении для педагогов - классных руководителей системы оплаты сверхурочных рабочих часов за коммуникацию с родителями и учениками с помощью цифровых мессенджеров. Предлагается принять за константу норму переработки в размере 1 часа ежедневно. Оплата таких переработок может осуществляться в соответствии со статьей 152 Трудового кодекса РФ не менее чем в полуторном размере", - говорится в обращении. В письме сообщается, что в феврале 2024 года силами сотрудников аппарата Чернышова было проведено исследование, в котором анонимно приняли участие более двух тысяч учителей из всех федеральных округов России, выполняющих задачи классного руководства. "Подавляющее большинство (86%) заявило, что на общение с родителями в чатах они тратят около одного часа в день суммарно. 75% указали на то, что сообщения от родителей приходят не только в нерабочее время, но и после 21.00 и в выходные дни. При этом педагоги (93%) отвечают на такие сообщения, несмотря на время отдыха", - приводятся данные исследования.
https://ria.ru/20240314/vyplaty-1933024425.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, борис чернышов (депутат), сергей кравцов, социальный навигатор, сн_образование
Общество, Россия, Борис Чернышов (депутат), Сергей Кравцов, Социальный навигатор, СН_Образование
В ГД предложили доплачивать учителям за общение с родителями
В Госдуме предложили доплачивать учителям за общение с родителями в соцсетях
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов предложил министру просвещения РФ Сергею Кравцову предусмотреть оплату учителям сверхурочных часов за общение с родителями в мессенджерах, письмо с данной инициативой есть в распоряжении РИА Новости.
"Прошу вас рассмотреть инициативу о введении для педагогов - классных руководителей системы оплаты сверхурочных рабочих часов за коммуникацию с родителями и учениками с помощью цифровых мессенджеров. Предлагается принять за константу норму переработки в размере 1 часа ежедневно. Оплата таких переработок может осуществляться в соответствии со статьей 152 Трудового кодекса РФ
не менее чем в полуторном размере", - говорится в обращении.
В письме сообщается, что в феврале 2024 года силами сотрудников аппарата Чернышова было проведено исследование, в котором анонимно приняли участие более двух тысяч учителей из всех федеральных округов России, выполняющих задачи классного руководства.
"Подавляющее большинство (86%) заявило, что на общение с родителями в чатах они тратят около одного часа в день суммарно. 75% указали на то, что сообщения от родителей приходят не только в нерабочее время, но и после 21.00 и в выходные дни. При этом педагоги (93%) отвечают на такие сообщения, несмотря на время отдыха", - приводятся данные исследования.