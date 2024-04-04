https://ria.ru/20240404/trud-1937818385.html

Путин призвал уважать честный труд со школьной скамьи

Путин призвал уважать честный труд со школьной скамьи - РИА Новости, 04.04.2024

Путин призвал уважать честный труд со школьной скамьи

Президент РФ Владимир Путин заявил, что школьники с учебной скамьи должны знать и уважать честный труд, и попросил профсоюзы включаться в работу по нацпроекту... РИА Новости, 04.04.2024

2024-04-04T14:17

2024-04-04T14:17

2024-04-04T14:48

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что школьники с учебной скамьи должны знать и уважать честный труд, и попросил профсоюзы включаться в работу по нацпроекту "Молодежь и дети", а также сотрудничать с "Движением первых" и Росмолодежью. "Наша общая с вами задача, чтобы эти ценности в полной мере разделяли и будущее поколение России. И чтобы у сегодняшних школьников, студентов, молодых ребят, что называется, с учебной скамьи формировалось уважение к честному, ответственному труду, чтобы они росли на примерах наших выдающихся соотечественников, представителей трудовых династий", - сказал Путин на съезде Федерации независимых профсоюзов России. По его словам, о выдающихся соотечественниках надо писать книги, снимать фильмы и больше рассказывать о них молодым людям. "В этой связи прошу профсоюзы активно включаться в наш новый национальный проект "Молодежь и дети", плодотворно сотрудничать с "Движением первых", Росмолодежью, обществом "Знание", в том числе в качестве наставников. У вас очень много таких людей, которые могут и, конечно, выполняют уже, которые могут включиться в эту работу", - сказал Путин. Президент также добавил, что важно и самим учиться у молодежи. "Такая дорога должна быть с движением в обе стороны, мы должны чувствовать новое поколение людей, понимать их и реагировать на их запросы", - сказал он.

https://ria.ru/20240404/bezrabotnye-1599982658.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, россия, владимир путин, социальный навигатор, сн_образование