https://ria.ru/20240404/tets-1937907698.html
Россия и Казахстан подпишут соглашение о строительстве трех ТЭЦ
Россия и Казахстан подпишут соглашение о строительстве трех ТЭЦ - РИА Новости, 04.04.2024
Россия и Казахстан подпишут соглашение о строительстве трех ТЭЦ
Кабмин РФ поручил Минэнерго подписать с Казахстаном соглашение о строительстве угольных теплоэлектростанций в городах Кокшетау, Семей и Усть-Каменогорск,... РИА Новости, 04.04.2024
2024-04-04T20:03
2024-04-04T20:03
2024-04-04T20:03
экономика
россия
казахстан
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
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МОСКВА, 4 апр – РИА Новости. Кабмин РФ поручил Минэнерго подписать с Казахстаном соглашение о строительстве угольных теплоэлектростанций в городах Кокшетау, Семей и Усть-Каменогорск, следует из распоряжения правительства. "Поручить Минэнерго России с участием МИДа России провести переговоры с казахстанской стороной и по достижении договоренности подписать от имени правительства Российской Федерации указанное соглашение", - говорится в документе. К распоряжению прилагается проект соглашения между правительствами РФ и Казахстана о строительстве угольных ТЭЦ в городах Кокшетау, Семей и Усть-Каменогорск.
https://ria.ru/20231028/investsotrudnichestvo-1905773288.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, казахстан, министерство энергетики рф (минэнерго россии)
Экономика, Россия, Казахстан, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России)
Россия и Казахстан подпишут соглашение о строительстве трех ТЭЦ
Правительство поручило подписать с Казахстаном соглашение о строительстве 3 ТЭЦ
МОСКВА, 4 апр – РИА Новости. Кабмин РФ поручил Минэнерго подписать с Казахстаном соглашение о строительстве угольных теплоэлектростанций в городах Кокшетау, Семей и Усть-Каменогорск, следует из распоряжения правительства.
"Поручить Минэнерго России с участием МИДа России провести переговоры с казахстанской стороной и по достижении договоренности подписать от имени правительства Российской Федерации указанное соглашение", - говорится в документе.
К распоряжению прилагается проект соглашения между правительствами РФ и Казахстана о строительстве угольных ТЭЦ в городах Кокшетау, Семей и Усть-Каменогорск.