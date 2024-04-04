https://ria.ru/20240404/tets-1937907698.html

Россия и Казахстан подпишут соглашение о строительстве трех ТЭЦ

Россия и Казахстан подпишут соглашение о строительстве трех ТЭЦ - РИА Новости, 04.04.2024

Россия и Казахстан подпишут соглашение о строительстве трех ТЭЦ

Кабмин РФ поручил Минэнерго подписать с Казахстаном соглашение о строительстве угольных теплоэлектростанций в городах Кокшетау, Семей и Усть-Каменогорск,... РИА Новости, 04.04.2024

2024-04-04T20:03

2024-04-04T20:03

2024-04-04T20:03

экономика

россия

казахстан

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

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МОСКВА, 4 апр – РИА Новости. Кабмин РФ поручил Минэнерго подписать с Казахстаном соглашение о строительстве угольных теплоэлектростанций в городах Кокшетау, Семей и Усть-Каменогорск, следует из распоряжения правительства. "Поручить Минэнерго России с участием МИДа России провести переговоры с казахстанской стороной и по достижении договоренности подписать от имени правительства Российской Федерации указанное соглашение", - говорится в документе. К распоряжению прилагается проект соглашения между правительствами РФ и Казахстана о строительстве угольных ТЭЦ в городах Кокшетау, Семей и Усть-Каменогорск.

https://ria.ru/20231028/investsotrudnichestvo-1905773288.html

россия

казахстан

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, россия, казахстан, министерство энергетики рф (минэнерго россии)