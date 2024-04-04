Рейтинг@Mail.ru
Россия и Казахстан подпишут соглашение о строительстве трех ТЭЦ - РИА Новости, 04.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:03 04.04.2024
https://ria.ru/20240404/tets-1937907698.html
Россия и Казахстан подпишут соглашение о строительстве трех ТЭЦ
Россия и Казахстан подпишут соглашение о строительстве трех ТЭЦ - РИА Новости, 04.04.2024
Россия и Казахстан подпишут соглашение о строительстве трех ТЭЦ
Кабмин РФ поручил Минэнерго подписать с Казахстаном соглашение о строительстве угольных теплоэлектростанций в городах Кокшетау, Семей и Усть-Каменогорск,... РИА Новости, 04.04.2024
2024-04-04T20:03
2024-04-04T20:03
экономика
россия
казахстан
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/11/1839364384_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c8e9414716beeb931a3243f2ec0c8f60.jpg
МОСКВА, 4 апр – РИА Новости. Кабмин РФ поручил Минэнерго подписать с Казахстаном соглашение о строительстве угольных теплоэлектростанций в городах Кокшетау, Семей и Усть-Каменогорск, следует из распоряжения правительства. "Поручить Минэнерго России с участием МИДа России провести переговоры с казахстанской стороной и по достижении договоренности подписать от имени правительства Российской Федерации указанное соглашение", - говорится в документе. К распоряжению прилагается проект соглашения между правительствами РФ и Казахстана о строительстве угольных ТЭЦ в городах Кокшетау, Семей и Усть-Каменогорск.
https://ria.ru/20231028/investsotrudnichestvo-1905773288.html
россия
казахстан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/11/1839365555_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_2d699e6651c97d1d1bfb829460f9263c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, казахстан, министерство энергетики рф (минэнерго россии)
Экономика, Россия, Казахстан, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России)
Россия и Казахстан подпишут соглашение о строительстве трех ТЭЦ

Правительство поручило подписать с Казахстаном соглашение о строительстве 3 ТЭЦ

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкДом правительства РФ в Москве
Дом правительства РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 04.04.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Дом правительства РФ в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 апр – РИА Новости. Кабмин РФ поручил Минэнерго подписать с Казахстаном соглашение о строительстве угольных теплоэлектростанций в городах Кокшетау, Семей и Усть-Каменогорск, следует из распоряжения правительства.
"Поручить Минэнерго России с участием МИДа России провести переговоры с казахстанской стороной и по достижении договоренности подписать от имени правительства Российской Федерации указанное соглашение", - говорится в документе.
К распоряжению прилагается проект соглашения между правительствами РФ и Казахстана о строительстве угольных ТЭЦ в городах Кокшетау, Семей и Усть-Каменогорск.
Касым-Жомарт Токаев - РИА Новости, 1920, 28.10.2023
Токаев поручил правительству прекратить инвестсотрудничество с АМТ
28 октября 2023, 07:26
 
ЭкономикаРоссияКазахстанМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала