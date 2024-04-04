https://ria.ru/20240404/terakt-1937838912.html

ФСБ задержала троих подозреваемых по делу о теракте в "Крокусе"

ФСБ задержала троих подозреваемых по делу о теракте в "Крокусе" - РИА Новости, 04.04.2024

ФСБ задержала троих подозреваемых по делу о теракте в "Крокусе"

Силовики задержали в Москве, Екатеринбурге и Омске еще троих выходцев из Центральной Азии, подозреваемых в причастности к теракту в "Крокус Сити Холле", сообщил РИА Новости, 04.04.2024

2024-04-04T15:31

2024-04-04T15:31

2024-04-04T16:03

теракт в "крокус сити холле"

происшествия

москва

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

крокус

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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Силовики задержали в Москве, Екатеринбурге и Омске еще троих выходцев из Центральной Азии, подозреваемых в причастности к теракту в "Крокус Сити Холле", сообщил Центр общественных связей ФСБ. "Федеральной службой безопасности Российской Федерации в городах Москве, Екатеринбурге, Омске задержаны гражданин России и два иностранных гражданина — все выходцы из Центрально-Азиатского региона, причастные к террористическому акту, совершенному 22 марта 2024 года в комплексе "Крокус Сити Холл", — говорится в заявлении.ФСБ удалось выяснить, что двое из задержанных переводили деньги на покупку огнестрельного оружия и транспортных средств, которые использовались при нападении. Третий вербовал пособников теракта и финансировал исполнителей.Согласно кадрам оперативной съемки, когда силовики спросили у двоих подозреваемых, за что их задержали, те ответили: "За теракт в "Крокусе".Теракт в "Крокус Сити Холле"Стрельба и пожар в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Красногорске произошли вечером 22 марта. В здание ворвались несколько мужчин, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.По последним данным МЧС, при нападении погибли 144 человека.По делу арестовали десять фигурантов, в том числе четырех граждан Таджикистана, которые, по данным следствия, были непосредственными исполнителями теракта. Кроме того, 1 апреля в Дагестане задержали четырех иностранцев, которые, как уточнила ФСБ, участвовали в финансировании и обеспечении оружием преступников, напавших на "Крокус Сити Холл".Директор ФСБ Александр Бортников на минувшей неделе сообщил, что первичные показания задержанных подтверждают украинский след. По данным СК, террористы после нападения направились в Киев, чтобы там получить вознаграждение. В российских спецслужбах считают, что за нападением также стоят США и Великобритания.

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https://ria.ru/20240404/zakazchiki-1937820586.html

https://ria.ru/20240325/terror-1935526878.html

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Задержание фигурантов по делу о теракте в "Крокусе". Видео ФСБ РФ ФСБ публикует видео с задержанными по делу о теракте в "Крокусе" 2024-04-04T15:31 true PT1M16S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), крокус