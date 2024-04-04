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Суд в Петербурге арестовал Александра Скобова* - РИА Новости, 04.04.2024
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18:40 04.04.2024
https://ria.ru/20240404/sud-1937891179.html
Суд в Петербурге арестовал Александра Скобова*
Суд в Петербурге арестовал Александра Скобова* - РИА Новости, 04.04.2024
Суд в Петербурге арестовал Александра Скобова*
Суд в Петербурге заключил в СИЗО по 1 июня Александра Скобова* по обвинению в оправдании терроризма, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов. РИА Новости, 04.04.2024
2024-04-04T18:40
2024-04-04T18:40
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 апр - РИА Новости. Суд в Петербурге заключил в СИЗО по 1 июня Александра Скобова* по обвинению в оправдании терроризма, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов. &quot;Калининский районный суд Петербурга удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Александра Скобова*. Срок меры - по 1 июня&quot;, - сообщили в объединенной пресс-службе.Также добавляется, что Скобову предъявлено обвинение по статье 205.2 (Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма) УК РФ. Как сообщают местные СМИ, в том числе онлайн-издание "Фонтанка", поводом для возбуждения уголовного дела в отношении 66-летнего Скобова* послужили его посты в Telegram-канале, опубликованные с 17 июля 2023 года, когда Крымский мост был атакован беспилотниками. Скобов* является публицистом леволиберального направления. В советские годы был диссидентом. В марте 2024 года был признан иностранным агентом.* Физические лица, выполняющие функции иноагентов
https://ria.ru/20240329/terakt-1936734154.html
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происшествия, санкт-петербург, россия
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия
Суд в Петербурге арестовал Александра Скобова*

Суд в Петербурге арестовал Скобова по обвинению в оправдании терроризма

© РИА Новости / Руслан КривобокСуд
Суд - РИА Новости, 1920, 04.04.2024
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Суд. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 апр - РИА Новости. Суд в Петербурге заключил в СИЗО по 1 июня Александра Скобова* по обвинению в оправдании терроризма, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов.
«

"Калининский районный суд Петербурга удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Александра Скобова*. Срок меры - по 1 июня", - сообщили в объединенной пресс-службе.

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Также добавляется, что Скобову предъявлено обвинение по статье 205.2 (Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма) УК РФ.
Как сообщают местные СМИ, в том числе онлайн-издание "Фонтанка", поводом для возбуждения уголовного дела в отношении 66-летнего Скобова* послужили его посты в Telegram-канале, опубликованные с 17 июля 2023 года, когда Крымский мост был атакован беспилотниками.
Скобов* является публицистом леволиберального направления. В советские годы был диссидентом. В марте 2024 года был признан иностранным агентом.
* Физические лица, выполняющие функции иноагентов
Скриншот публикации Алексея Панина в соцсети
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