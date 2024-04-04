https://ria.ru/20240404/sud-1937891179.html
Суд в Петербурге арестовал Александра Скобова*
Суд в Петербурге арестовал Александра Скобова* - РИА Новости, 04.04.2024
Суд в Петербурге арестовал Александра Скобова*
Суд в Петербурге заключил в СИЗО по 1 июня Александра Скобова* по обвинению в оправдании терроризма, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов. РИА Новости, 04.04.2024
2024-04-04T18:40
2024-04-04T18:40
2024-04-04T18:40
происшествия
санкт-петербург
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/15141/31/151413195_0:1:468:264_1920x0_80_0_0_30f1cb97b4bd55f74954245e71735eba.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 апр - РИА Новости. Суд в Петербурге заключил в СИЗО по 1 июня Александра Скобова* по обвинению в оправдании терроризма, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов. "Калининский районный суд Петербурга удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Александра Скобова*. Срок меры - по 1 июня", - сообщили в объединенной пресс-службе.Также добавляется, что Скобову предъявлено обвинение по статье 205.2 (Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма) УК РФ. Как сообщают местные СМИ, в том числе онлайн-издание "Фонтанка", поводом для возбуждения уголовного дела в отношении 66-летнего Скобова* послужили его посты в Telegram-канале, опубликованные с 17 июля 2023 года, когда Крымский мост был атакован беспилотниками. Скобов* является публицистом леволиберального направления. В советские годы был диссидентом. В марте 2024 года был признан иностранным агентом.* Физические лица, выполняющие функции иноагентов
https://ria.ru/20240329/terakt-1936734154.html
https://ria.ru/20240215/sud-1927623373.html
санкт-петербург
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/15141/31/151413195_59:0:411:264_1920x0_80_0_0_6985df0101702f136c5be7f45a1108c6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, санкт-петербург, россия
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия
Суд в Петербурге арестовал Александра Скобова*
Суд в Петербурге арестовал Скобова по обвинению в оправдании терроризма
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 апр - РИА Новости. Суд в Петербурге заключил в СИЗО по 1 июня Александра Скобова* по обвинению в оправдании терроризма, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов.
«
"Калининский районный суд Петербурга удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Александра Скобова*. Срок меры - по 1 июня", - сообщили в объединенной пресс-службе.
Также добавляется, что Скобову предъявлено обвинение по статье 205.2 (Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма) УК РФ
.
Как сообщают местные СМИ, в том числе онлайн-издание "Фонтанка", поводом для возбуждения уголовного дела в отношении 66-летнего Скобова* послужили его посты в Telegram-канале, опубликованные с 17 июля 2023 года, когда Крымский мост был атакован беспилотниками.
Скобов* является публицистом леволиберального направления. В советские годы был диссидентом. В марте 2024 года был признан иностранным агентом.
* Физические лица, выполняющие функции иноагентов