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ВСУ превратили центр Часова Яра в сплошной укрепрайон, заявил Марочко - РИА Новости, 04.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
08:15 04.04.2024 (обновлено: 10:07 04.04.2024)
https://ria.ru/20240404/spetsoperatsiya-1937746735.html
ВСУ превратили центр Часова Яра в сплошной укрепрайон, заявил Марочко
ВСУ превратили центр Часова Яра в сплошной укрепрайон, заявил Марочко - РИА Новости, 04.04.2024
ВСУ превратили центр Часова Яра в сплошной укрепрайон, заявил Марочко
Украинские военные превратили центр города Часов Яр на артемовском направлении в сплошной укрепрайон, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в... РИА Новости, 04.04.2024
2024-04-04T08:15
2024-04-04T10:07
в мире
часов яр
донецкая народная республика
артемовск
андрей марочко
виктор водолацкий
специальная военная операция на украине
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ЛУГАНСК, 4 апр – РИА Новости. Украинские военные превратили центр города Часов Яр на артемовском направлении в сплошной укрепрайон, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. В среду депутат Госдумы Виктор Водолацкий заявил РИА Новости, что российским войскам осталось около 500 метров для того, чтобы выйти на границы Часова Яра. "В центре населенного пункта Часов Яр не осталось практически ни одного здания, которое не использовалось бы украинскими боевиками в военных целях. В подвальных помещениях административных зданий оборудованы склады ракетно-артиллерийского вооружения, пункты управления и полевые госпитали", – сказал Марочко. По его словам, в спальных районах города расположены артиллерийские и зенитные системы. Он особо отметил, что в городе еще остаются мирные граждане. Часов Яр находится в ДНР в 15 километрах к западу от Артемовска.Читайте в Дзен: В тылу и без боя. ВСУ внезапно лишились целой механизированной бригады. Что произошло? Нас полностью исключат. В США рассказали о шокирующем плане России. Какой удар готовят по Вашингтону?
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в мире, часов яр, донецкая народная республика, артемовск, андрей марочко, виктор водолацкий
В мире, Часов Яр, Донецкая Народная Республика, Артемовск, Андрей Марочко, Виктор Водолацкий, Специальная военная операция на Украине
ВСУ превратили центр Часова Яра в сплошной укрепрайон, заявил Марочко

Марочко: практически все здания в центре Часова Яра используются ВСУ

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРеактивная система залпового огня (РСЗО) БМ-21 "Град"
Реактивная система залпового огня (РСЗО) БМ-21 Град - РИА Новости, 1920, 04.04.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Реактивная система залпового огня (РСЗО) БМ-21 "Град". Архивное фото
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ЛУГАНСК, 4 апр – РИА Новости. Украинские военные превратили центр города Часов Яр на артемовском направлении в сплошной укрепрайон, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
В среду депутат Госдумы Виктор Водолацкий заявил РИА Новости, что российским войскам осталось около 500 метров для того, чтобы выйти на границы Часова Яра.
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"В центре населенного пункта Часов Яр не осталось практически ни одного здания, которое не использовалось бы украинскими боевиками в военных целях. В подвальных помещениях административных зданий оборудованы склады ракетно-артиллерийского вооружения, пункты управления и полевые госпитали", – сказал Марочко.
По его словам, в спальных районах города расположены артиллерийские и зенитные системы. Он особо отметил, что в городе еще остаются мирные граждане.
Часов Яр находится в ДНР в 15 километрах к западу от Артемовска.
Читайте в Дзен: В тылу и без боя. ВСУ внезапно лишились целой механизированной бригады. Что произошло?
Нас полностью исключат. В США рассказали о шокирующем плане России. Какой удар готовят по Вашингтону?
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЧасов ЯрДонецкая Народная РеспубликаАртемовскАндрей МарочкоВиктор Водолацкий
 
 
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