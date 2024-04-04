Рейтинг@Mail.ru
Суд наложил арест на счета и машину Аяза Шабутдинова - РИА Новости, 04.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:50 04.04.2024 (обновлено: 17:34 04.04.2024)
https://ria.ru/20240404/shabutdinov-1937845981.html
Суд наложил арест на счета и машину Аяза Шабутдинова
Суд наложил арест на счета и машину Аяза Шабутдинова - РИА Новости, 04.04.2024
Суд наложил арест на счета и машину Аяза Шабутдинова
Таганский районный суд Москвы наложил арест на имущество блогера и бизнес-тренера Аяза Шабутдинова в рамках уголовного дела о мошенничестве, сообщили РИА... РИА Новости, 04.04.2024
2024-04-04T15:50
2024-04-04T17:34
москва
аяз шабутдинов
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0e/1927281905_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_65c30aee7a7d0b52538ebf457aa8b173.jpg
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Таганский районный суд Москвы наложил арест на имущество блогера и бизнес-тренера Аяза Шабутдинова в рамках уголовного дела о мошенничестве, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Суд удовлетворил ходатайство следствия и постановил наложить арест на денежные средства, находящиеся на лицевых счетах, открытых в кредитно-финансовых учреждениях РФ, денежные средства, изъятые в ходе обыска у А.Р. Шабутдинова, и принадлежащее ему транспортное средство, а также наложен арест на имущество Алексеева В.А.", - сказала собеседница агентства.В инстанции не уточнили суммы арестованного.Адвокат Шабутдинова Дмитрий Григориади в беседе с РИА Новости рассказал о том, что счета и имущество их подзащитного были обременены следствием с 1 декабря 2023 года."По полученным нами ответам из банков и Таганского районного суда Москвы на запросы, следствие не получило судебное решение о наложении ареста на счета и имущество в установленный законом срок, чем на наш взгляд нарушило положения УПК РФ, в том числе конституционные права нашего доверителя",- рассказал адвокат.По его словам, следствие ранее наложило арест на сумму, которая была "значительно выше фактического ущерба известного защите, что недопустимо".По этому вопросу защитники обращались с жалобами в прокуратуру и к руководителю следственного органа в части незаконности ареста имущества без судебного решения.При этом защитник не уточнил сумму арестованного имущества."В настоящее время, на наш взгляд, следствие просто устранило допущенные нарушения и привело в соответствие с законом ранее принятые процессуальные решения. Никаких новых банковских счетов или имущества арестовано не было", - добавил Григориади.Также адвокат уточнил, что защиту не уведомляли о судебном процессе, в котором слушалось очередное ходатайство следствия о наложении ареста на имущество Шабутдинова. Это постановление защита собирается обжаловать.Бизнес-тренеру и основателю "Лайк Центра" предъявлено обвинение по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере). По версии следствия, Шабутдинов создавал у граждан ложное впечатление о возможности построения высокодоходного бизнеса благодаря своим образовательным программам. Вину он не признал.Шабутдинова задержали 3 ноября 2023 года, на следующий день столичный суд отправил его в СИЗО. Официально потерпевшими признаны 50 человек. Другой фигурант - гендиректор компании-продавца обучающих курсов Василий Алексеев, он объявлен в международный розыск.
https://ria.ru/20240402/blinovskaya-1937400870.html
https://ria.ru/20231104/shabutdinov-1907431660.html
https://ria.ru/20240319/lerchek-1934205215.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0e/1927281905_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b0bef6def2b749b5f84a3bd994b24f44.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, аяз шабутдинов, происшествия
Москва, Аяз Шабутдинов, Происшествия
Суд наложил арест на счета и машину Аяза Шабутдинова

Суд наложил арест на счета и машину Аяза Шабутдинова по делу о мошенничестве

© АГН "Москва" / Артур НовосильцевОбвиняемый в мошенничестве блогер Аяз Шабутдинов в Таганском суде Москвы
Обвиняемый в мошенничестве блогер Аяз Шабутдинов в Таганском суде Москвы - РИА Новости, 1920, 04.04.2024
© АГН "Москва" / Артур Новосильцев
Обвиняемый в мошенничестве блогер Аяз Шабутдинов в Таганском суде Москвы. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Таганский районный суд Москвы наложил арест на имущество блогера и бизнес-тренера Аяза Шабутдинова в рамках уголовного дела о мошенничестве, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Суд удовлетворил ходатайство следствия и постановил наложить арест на денежные средства, находящиеся на лицевых счетах, открытых в кредитно-финансовых учреждениях РФ, денежные средства, изъятые в ходе обыска у А.Р. Шабутдинова, и принадлежащее ему транспортное средство, а также наложен арест на имущество Алексеева В.А.", - сказала собеседница агентства.
Блогер Елена Блиновская в Пресненском суде Москвы - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
Блиновская проиграла суд с налоговой
2 апреля, 17:45
В инстанции не уточнили суммы арестованного.
Адвокат Шабутдинова Дмитрий Григориади в беседе с РИА Новости рассказал о том, что счета и имущество их подзащитного были обременены следствием с 1 декабря 2023 года.
"По полученным нами ответам из банков и Таганского районного суда Москвы на запросы, следствие не получило судебное решение о наложении ареста на счета и имущество в установленный законом срок, чем на наш взгляд нарушило положения УПК РФ, в том числе конституционные права нашего доверителя",- рассказал адвокат.
По его словам, следствие ранее наложило арест на сумму, которая была "значительно выше фактического ущерба известного защите, что недопустимо".
Аяз Шабутдинов - РИА Новости, 1920, 04.11.2023
Шабутдинов имеет паспорт Сент-Люсии, заявили в МВД
4 ноября 2023, 14:33
По этому вопросу защитники обращались с жалобами в прокуратуру и к руководителю следственного органа в части незаконности ареста имущества без судебного решения.
При этом защитник не уточнил сумму арестованного имущества.
"В настоящее время, на наш взгляд, следствие просто устранило допущенные нарушения и привело в соответствие с законом ранее принятые процессуальные решения. Никаких новых банковских счетов или имущества арестовано не было", - добавил Григориади.
Также адвокат уточнил, что защиту не уведомляли о судебном процессе, в котором слушалось очередное ходатайство следствия о наложении ареста на имущество Шабутдинова. Это постановление защита собирается обжаловать.
Бизнес-тренеру и основателю "Лайк Центра" предъявлено обвинение по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере). По версии следствия, Шабутдинов создавал у граждан ложное впечатление о возможности построения высокодоходного бизнеса благодаря своим образовательным программам. Вину он не признал.
Шабутдинова задержали 3 ноября 2023 года, на следующий день столичный суд отправил его в СИЗО. Официально потерпевшими признаны 50 человек. Другой фигурант - гендиректор компании-продавца обучающих курсов Василий Алексеев, он объявлен в международный розыск.
Блогер Валерия Чекалина с супругом Артемом - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
Блогер Лерчек подала на развод с мужем
19 марта, 12:36
 
МоскваАяз ШабутдиновПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала