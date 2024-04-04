https://ria.ru/20240404/shabutdinov-1937845981.html
Суд наложил арест на счета и машину Аяза Шабутдинова
Суд наложил арест на счета и машину Аяза Шабутдинова - РИА Новости, 04.04.2024
Суд наложил арест на счета и машину Аяза Шабутдинова
Таганский районный суд Москвы наложил арест на имущество блогера и бизнес-тренера Аяза Шабутдинова в рамках уголовного дела о мошенничестве, сообщили РИА... РИА Новости, 04.04.2024
2024-04-04T15:50
2024-04-04T15:50
2024-04-04T17:34
москва
аяз шабутдинов
происшествия
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Таганский районный суд Москвы наложил арест на имущество блогера и бизнес-тренера Аяза Шабутдинова в рамках уголовного дела о мошенничестве, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Суд удовлетворил ходатайство следствия и постановил наложить арест на денежные средства, находящиеся на лицевых счетах, открытых в кредитно-финансовых учреждениях РФ, денежные средства, изъятые в ходе обыска у А.Р. Шабутдинова, и принадлежащее ему транспортное средство, а также наложен арест на имущество Алексеева В.А.", - сказала собеседница агентства.В инстанции не уточнили суммы арестованного.Адвокат Шабутдинова Дмитрий Григориади в беседе с РИА Новости рассказал о том, что счета и имущество их подзащитного были обременены следствием с 1 декабря 2023 года."По полученным нами ответам из банков и Таганского районного суда Москвы на запросы, следствие не получило судебное решение о наложении ареста на счета и имущество в установленный законом срок, чем на наш взгляд нарушило положения УПК РФ, в том числе конституционные права нашего доверителя",- рассказал адвокат.По его словам, следствие ранее наложило арест на сумму, которая была "значительно выше фактического ущерба известного защите, что недопустимо".По этому вопросу защитники обращались с жалобами в прокуратуру и к руководителю следственного органа в части незаконности ареста имущества без судебного решения.При этом защитник не уточнил сумму арестованного имущества."В настоящее время, на наш взгляд, следствие просто устранило допущенные нарушения и привело в соответствие с законом ранее принятые процессуальные решения. Никаких новых банковских счетов или имущества арестовано не было", - добавил Григориади.Также адвокат уточнил, что защиту не уведомляли о судебном процессе, в котором слушалось очередное ходатайство следствия о наложении ареста на имущество Шабутдинова. Это постановление защита собирается обжаловать.Бизнес-тренеру и основателю "Лайк Центра" предъявлено обвинение по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере). По версии следствия, Шабутдинов создавал у граждан ложное впечатление о возможности построения высокодоходного бизнеса благодаря своим образовательным программам. Вину он не признал.Шабутдинова задержали 3 ноября 2023 года, на следующий день столичный суд отправил его в СИЗО. Официально потерпевшими признаны 50 человек. Другой фигурант - гендиректор компании-продавца обучающих курсов Василий Алексеев, он объявлен в международный розыск.
https://ria.ru/20240402/blinovskaya-1937400870.html
https://ria.ru/20231104/shabutdinov-1907431660.html
https://ria.ru/20240319/lerchek-1934205215.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, аяз шабутдинов, происшествия
Москва, Аяз Шабутдинов, Происшествия
Суд наложил арест на счета и машину Аяза Шабутдинова
Суд наложил арест на счета и машину Аяза Шабутдинова по делу о мошенничестве
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Таганский районный суд Москвы наложил арест на имущество блогера и бизнес-тренера Аяза Шабутдинова в рамках уголовного дела о мошенничестве, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Суд удовлетворил ходатайство следствия и постановил наложить арест на денежные средства, находящиеся на лицевых счетах, открытых в кредитно-финансовых учреждениях РФ, денежные средства, изъятые в ходе обыска у А.Р. Шабутдинова, и принадлежащее ему транспортное средство, а также наложен арест на имущество Алексеева В.А.", - сказала собеседница агентства.
В инстанции не уточнили суммы арестованного.
Адвокат Шабутдинова Дмитрий Григориади в беседе с РИА Новости рассказал о том, что счета и имущество их подзащитного были обременены следствием с 1 декабря 2023 года.
"По полученным нами ответам из банков и Таганского районного суда Москвы на запросы, следствие не получило судебное решение о наложении ареста на счета и имущество в установленный законом срок, чем на наш взгляд нарушило положения УПК РФ, в том числе конституционные права нашего доверителя",- рассказал адвокат.
По его словам, следствие ранее наложило арест на сумму, которая была "значительно выше фактического ущерба известного защите, что недопустимо".
По этому вопросу защитники обращались с жалобами в прокуратуру и к руководителю следственного органа в части незаконности ареста имущества без судебного решения.
При этом защитник не уточнил сумму арестованного имущества.
"В настоящее время, на наш взгляд, следствие просто устранило допущенные нарушения и привело в соответствие с законом ранее принятые процессуальные решения. Никаких новых банковских счетов или имущества арестовано не было", - добавил Григориади.
Также адвокат уточнил, что защиту не уведомляли о судебном процессе, в котором слушалось очередное ходатайство следствия о наложении ареста на имущество Шабутдинова. Это постановление защита собирается обжаловать.
Бизнес-тренеру и основателю "Лайк Центра" предъявлено обвинение по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере). По версии следствия, Шабутдинов создавал у граждан ложное впечатление о возможности построения высокодоходного бизнеса благодаря своим образовательным программам. Вину он не признал.
Шабутдинова задержали 3 ноября 2023 года, на следующий день столичный суд отправил его в СИЗО. Официально потерпевшими признаны 50 человек. Другой фигурант - гендиректор компании-продавца обучающих курсов Василий Алексеев, он объявлен в международный розыск.