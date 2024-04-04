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МИД Южной Кореи рассказал о действиях в сфере отношений с Россией - РИА Новости, 04.04.2024
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11:09 04.04.2024 (обновлено: 11:14 04.04.2024)
https://ria.ru/20240404/seul-1937769605.html
МИД Южной Кореи рассказал о действиях в сфере отношений с Россией
МИД Южной Кореи рассказал о действиях в сфере отношений с Россией - РИА Новости, 04.04.2024
МИД Южной Кореи рассказал о действиях в сфере отношений с Россией
Сеул будет жестко реагировать на угрозы собственной безопасности от российско-северокорейского сотрудничества, но продолжит прикладывать активные усилия для... РИА Новости, 04.04.2024
2024-04-04T11:09
2024-04-04T11:14
в мире
россия
сеул
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Сеул будет жестко реагировать на угрозы собственной безопасности от российско-северокорейского сотрудничества, но продолжит прикладывать активные усилия для управления отношениями с Россией, заявил в ходе регулярного брифинга официальный представитель МИД Южной Кореи Лим Су Сок. "Сотрудничество между Россией и Северной Корей, как заявляла сама российская сторона, должно вестись при строгом соблюдении резолюций Совета Безопасности ООН и международного права и не наносить ущерб нашей безопасности... Строго отвечая на незаконное сотрудничество между Россией и Северной Кореей, мы прилагаем активные усилия и для управления росскийско-южнокорейскими отношениями. Мы призываем Россию также прикладывать необходимые усилия", - заявил Лим Су Сок на вопрос о реакции российской стороны на введение санкций против двух российских организаций и двух граждан России, якобы связанных с ядерной и ракетной программами КНДР. Накануне официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала односторонние южнокорейские рестрикции нелегитимными, отметив, что это будет иметь негативные последствия для отношений с Россией. На санкции, по ее словам, как и ранее, будет дан ответ. Захарова подчеркнула, что Москва привержена резолюциям СБ ООН во всей их полноте и развивает добрососедские связи с КНДР в соответствии с нормами международного права без нанесения ущерба национальной безопасности Республики Корея. Официальный представитель МИД также отметила, что курс Сеула на оказание санкционно-силового давления ведет лишь к нагнетанию напряженности и разрыву естественных связей между странами и в конечном счете, негативно скажется на безопасности самой Южной Кореи.
https://ria.ru/20240119/perspektivy-1922239577.html
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в мире, россия, сеул, южная корея, мария захарова, оон
В мире, Россия, Сеул, Южная Корея, Мария Захарова, ООН
МИД Южной Кореи рассказал о действиях в сфере отношений с Россией

МИД Южной Кореи заявил об активных усилиях по управлению отношениями с Россией

© РИА Новости / Мария Плотникова | Перейти в медиабанкВид на Сеул со смотровой площадки парка Намсан
Вид на Сеул со смотровой площадки парка Намсан - РИА Новости, 1920, 04.04.2024
© РИА Новости / Мария Плотникова
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Вид на Сеул со смотровой площадки парка Намсан. Архивное фото
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Сеул будет жестко реагировать на угрозы собственной безопасности от российско-северокорейского сотрудничества, но продолжит прикладывать активные усилия для управления отношениями с Россией, заявил в ходе регулярного брифинга официальный представитель МИД Южной Кореи Лим Су Сок.
"Сотрудничество между Россией и Северной Корей, как заявляла сама российская сторона, должно вестись при строгом соблюдении резолюций Совета Безопасности ООН и международного права и не наносить ущерб нашей безопасности... Строго отвечая на незаконное сотрудничество между Россией и Северной Кореей, мы прилагаем активные усилия и для управления росскийско-южнокорейскими отношениями. Мы призываем Россию также прикладывать необходимые усилия", - заявил Лим Су Сок на вопрос о реакции российской стороны на введение санкций против двух российских организаций и двух граждан России, якобы связанных с ядерной и ракетной программами КНДР.
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Накануне официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала односторонние южнокорейские рестрикции нелегитимными, отметив, что это будет иметь негативные последствия для отношений с Россией. На санкции, по ее словам, как и ранее, будет дан ответ.
Захарова подчеркнула, что Москва привержена резолюциям СБ ООН во всей их полноте и развивает добрососедские связи с КНДР в соответствии с нормами международного права без нанесения ущерба национальной безопасности Республики Корея. Официальный представитель МИД также отметила, что курс Сеула на оказание санкционно-силового давления ведет лишь к нагнетанию напряженности и разрыву естественных связей между странами и в конечном счете, негативно скажется на безопасности самой Южной Кореи.
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