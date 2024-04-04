МИД Южной Кореи рассказал о действиях в сфере отношений с Россией
МИД Южной Кореи заявил об активных усилиях по управлению отношениями с Россией
© РИА Новости / Мария Плотникова | Перейти в медиабанкВид на Сеул со смотровой площадки парка Намсан
Вид на Сеул со смотровой площадки парка Намсан. Архивное фото
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Сеул будет жестко реагировать на угрозы собственной безопасности от российско-северокорейского сотрудничества, но продолжит прикладывать активные усилия для управления отношениями с Россией, заявил в ходе регулярного брифинга официальный представитель МИД Южной Кореи Лим Су Сок.
"Сотрудничество между Россией и Северной Корей, как заявляла сама российская сторона, должно вестись при строгом соблюдении резолюций Совета Безопасности ООН и международного права и не наносить ущерб нашей безопасности... Строго отвечая на незаконное сотрудничество между Россией и Северной Кореей, мы прилагаем активные усилия и для управления росскийско-южнокорейскими отношениями. Мы призываем Россию также прикладывать необходимые усилия", - заявил Лим Су Сок на вопрос о реакции российской стороны на введение санкций против двух российских организаций и двух граждан России, якобы связанных с ядерной и ракетной программами КНДР.
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Накануне официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала односторонние южнокорейские рестрикции нелегитимными, отметив, что это будет иметь негативные последствия для отношений с Россией. На санкции, по ее словам, как и ранее, будет дан ответ.
Захарова подчеркнула, что Москва привержена резолюциям СБ ООН во всей их полноте и развивает добрососедские связи с КНДР в соответствии с нормами международного права без нанесения ущерба национальной безопасности Республики Корея. Официальный представитель МИД также отметила, что курс Сеула на оказание санкционно-силового давления ведет лишь к нагнетанию напряженности и разрыву естественных связей между странами и в конечном счете, негативно скажется на безопасности самой Южной Кореи.
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