https://ria.ru/20240404/seul-1937769605.html

МИД Южной Кореи рассказал о действиях в сфере отношений с Россией

МИД Южной Кореи рассказал о действиях в сфере отношений с Россией - РИА Новости, 04.04.2024

МИД Южной Кореи рассказал о действиях в сфере отношений с Россией

Сеул будет жестко реагировать на угрозы собственной безопасности от российско-северокорейского сотрудничества, но продолжит прикладывать активные усилия для... РИА Новости, 04.04.2024

2024-04-04T11:09

2024-04-04T11:09

2024-04-04T11:14

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Сеул будет жестко реагировать на угрозы собственной безопасности от российско-северокорейского сотрудничества, но продолжит прикладывать активные усилия для управления отношениями с Россией, заявил в ходе регулярного брифинга официальный представитель МИД Южной Кореи Лим Су Сок. "Сотрудничество между Россией и Северной Корей, как заявляла сама российская сторона, должно вестись при строгом соблюдении резолюций Совета Безопасности ООН и международного права и не наносить ущерб нашей безопасности... Строго отвечая на незаконное сотрудничество между Россией и Северной Кореей, мы прилагаем активные усилия и для управления росскийско-южнокорейскими отношениями. Мы призываем Россию также прикладывать необходимые усилия", - заявил Лим Су Сок на вопрос о реакции российской стороны на введение санкций против двух российских организаций и двух граждан России, якобы связанных с ядерной и ракетной программами КНДР. Накануне официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала односторонние южнокорейские рестрикции нелегитимными, отметив, что это будет иметь негативные последствия для отношений с Россией. На санкции, по ее словам, как и ранее, будет дан ответ. Захарова подчеркнула, что Москва привержена резолюциям СБ ООН во всей их полноте и развивает добрососедские связи с КНДР в соответствии с нормами международного права без нанесения ущерба национальной безопасности Республики Корея. Официальный представитель МИД также отметила, что курс Сеула на оказание санкционно-силового давления ведет лишь к нагнетанию напряженности и разрыву естественных связей между странами и в конечном счете, негативно скажется на безопасности самой Южной Кореи.

https://ria.ru/20240119/perspektivy-1922239577.html

https://ria.ru/20230925/sanktsii-1898510089.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, сеул, южная корея, мария захарова, оон