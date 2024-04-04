https://ria.ru/20240404/pvo-1937885145.html
Союзники по НАТО осознают потребности Украины в ПВО, заявил Столтенберг
Союзники по НАТО осознают потребности Украины в ПВО, заявил Столтенберг - РИА Новости, 04.04.2024
Союзники по НАТО осознают потребности Украины в ПВО, заявил Столтенберг
Союзники по НАТО осознают потребности Украины в системах ПВО, проведут оценку своих возможностей для направления дополнительных систем Patriot, сообщил по... РИА Новости, 04.04.2024
2024-04-04T18:12
2024-04-04T18:12
2024-04-04T18:12
специальная военная операция на украине
в мире
йенс столтенберг
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БРЮССЕЛЬ, 4 апр – РИА Новости. Союзники по НАТО осознают потребности Украины в системах ПВО, проведут оценку своих возможностей для направления дополнительных систем Patriot, сообщил по итогам заседания глав МИД стран альянса генсек организации Йенс Столтенберг. "Союзники по НАТО осознают срочность и потребности Украины в большем количестве боеприпасов и систем, включая системы ПВО, они проведут оценку своих возможностей и подумают, могут ли они поставить больше систем", - сказал он, отвечая на вопрос журналистов о возможных доппоставках систем Patriot. По его словам, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в четверг рассказал союзникам "о краткосрочных и долгосрочных потребностях, ситуация на поле боя серьезная, и Украина нуждается в большем количестве боеприпасов и систем вооружения".
https://ria.ru/20240402/ukraina-1937393327.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, йенс столтенберг, украина, нато, пэтриот (зенитный ракетный комплекс )
Специальная военная операция на Украине, В мире, Йенс Столтенберг, Украина, НАТО, Пэтриот (зенитный ракетный комплекс )
Союзники по НАТО осознают потребности Украины в ПВО, заявил Столтенберг
Столтенберг: НАТО изучит возможность поставок Украине дополнительных Patriot