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Союзники по НАТО осознают потребности Украины в ПВО, заявил Столтенберг - РИА Новости, 04.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:12 04.04.2024
https://ria.ru/20240404/pvo-1937885145.html
Союзники по НАТО осознают потребности Украины в ПВО, заявил Столтенберг
Союзники по НАТО осознают потребности Украины в ПВО, заявил Столтенберг - РИА Новости, 04.04.2024
Союзники по НАТО осознают потребности Украины в ПВО, заявил Столтенберг
Союзники по НАТО осознают потребности Украины в системах ПВО, проведут оценку своих возможностей для направления дополнительных систем Patriot, сообщил по... РИА Новости, 04.04.2024
2024-04-04T18:12
2024-04-04T18:12
специальная военная операция на украине
в мире
йенс столтенберг
украина
нато
пэтриот (зенитный ракетный комплекс )
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БРЮССЕЛЬ, 4 апр – РИА Новости. Союзники по НАТО осознают потребности Украины в системах ПВО, проведут оценку своих возможностей для направления дополнительных систем Patriot, сообщил по итогам заседания глав МИД стран альянса генсек организации Йенс Столтенберг. "Союзники по НАТО осознают срочность и потребности Украины в большем количестве боеприпасов и систем, включая системы ПВО, они проведут оценку своих возможностей и подумают, могут ли они поставить больше систем", - сказал он, отвечая на вопрос журналистов о возможных доппоставках систем Patriot. По его словам, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в четверг рассказал союзникам "о краткосрочных и долгосрочных потребностях, ситуация на поле боя серьезная, и Украина нуждается в большем количестве боеприпасов и систем вооружения".
https://ria.ru/20240402/ukraina-1937393327.html
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в мире, йенс столтенберг, украина, нато, пэтриот (зенитный ракетный комплекс )
Специальная военная операция на Украине, В мире, Йенс Столтенберг, Украина, НАТО, Пэтриот (зенитный ракетный комплекс )
Союзники по НАТО осознают потребности Украины в ПВО, заявил Столтенберг

Столтенберг: НАТО изучит возможность поставок Украине дополнительных Patriot

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 04.04.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 4 апр – РИА Новости. Союзники по НАТО осознают потребности Украины в системах ПВО, проведут оценку своих возможностей для направления дополнительных систем Patriot, сообщил по итогам заседания глав МИД стран альянса генсек организации Йенс Столтенберг.
"Союзники по НАТО осознают срочность и потребности Украины в большем количестве боеприпасов и систем, включая системы ПВО, они проведут оценку своих возможностей и подумают, могут ли они поставить больше систем", - сказал он, отвечая на вопрос журналистов о возможных доппоставках систем Patriot.
По его словам, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в четверг рассказал союзникам "о краткосрочных и долгосрочных потребностях, ситуация на поле боя серьезная, и Украина нуждается в большем количестве боеприпасов и систем вооружения".
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Их больше нет. Зеленскому сообщили шокирующие новости после подрыва Patriot
2 апреля, 17:16
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЙенс СтолтенбергУкраинаНАТОПэтриот (зенитный ракетный комплекс )
 
 
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