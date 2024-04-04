https://ria.ru/20240404/putin-1937861932.html

Путин принимает участие в открытии молодежных образовательных центров

Путин принимает участие в открытии молодежных образовательных центров - РИА Новости, 04.04.2024

Путин принимает участие в открытии молодежных образовательных центров

Президент России Владимир Путин по видеосвязи участвует в открытии новых круглогодичных молодежных образовательных центров в 12 регионах России, в том числе в... РИА Новости, 04.04.2024

2024-04-04T16:56

2024-04-04T16:56

2024-04-04T17:28

общество

россия

сахалинская область

херсонес

владимир путин

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МОСКВА, 4 апр – РИА Новости. Президент России Владимир Путин по видеосвязи участвует в открытии новых круглогодичных молодежных образовательных центров в 12 регионах России, в том числе в Нижегородской, Калининградской, Сахалинской областях, Ямало-Ненецком автономном округе и на территории древнего Херсонеса в Севастополе."Сегодня у нас значимое, большое событие - мы даем старт работе круглогодичных молодежных образовательных центров сразу в 12 регионах России. И это, действительно, заметное, весомое, серьезное пополнение. И главное, что мечты еще десятков, сотен тысяч наших девушек и юношей станут реальностью", - сказал Путин.Он отметил, что за последние годы в четырех круглогодичных молодежных центрах в Крыму (академия "Меганом"), в Подмосковье (мастерская управления "Сенеж"), в Пятигорске (центр знаний "Машук"), в Псковской области (историко-культурный центр "Истоки") открыли для себя новые возможности и обрели настоящих друзей порядка 150 тысяч молодых людей из всех регионов России. Теперь таких молодежных центров в РФ будет 16.Центр "Госстарт" в Нижегородской области будет работать по направлению "государственное и муниципальное управление". Инфраструктура расположена в центре Нижнего Новгорода, одновременно центр сможет принять 220 человек. К его работе в 2024 году планируется привлечь не менее 3 тысяч молодых людей.Центр по молодёжному туризму ЯНАО появится в Салехарде. Основной его площадкой стали Окружной молодёжный центр (арт-резиденция "Полярис") и пространства Ямальского многопрофильного колледжа. Пропускная способность центра составит 200 человек единовременно.Образовательный центр "ШУМ" для медиасообществ Калининградской области начнет свою работу в Светлогорском городском округе. Центр рассчитан на прием 150 человек единовременно, с августа 2024 года его пропускную способность планируется увеличить до 350 человек. Ожидается, что в текущем году в работу центра будет вовлечено не менее 10 тысяч молодых людей.Круглогодичный молодежный образовательный центр по направлению "карьера" открывается и в Сахалинской области. Одновременно центр сможет принимать 150 человек, общая численность молодежи, вовлеченной в деятельность Центра в 2024 году, должна составить не менее 16 тысяч человек.С 2023 года в Псковской области работает круглогодичный историко-культурный центр "Истоки", на базе которого проходят программы для представителей волонтерских и патриотических организаций, студентов педагогических специальностей, экскурсоводов, историков, молодых семей с детьми, активистов детских движений. В этом году еще один такой центр "Истоки" появится на площадке Севастопольской Детской школы искусств на территории древнего Херсонеса.Всего в России в этом году должны открыться 12 круглогодичных центров компетенций по приоритетным направлениям реализации молодежной политики, каждый со своей специализацией - от науки и экологии до спорта и проблем сельской молодежи. Всероссийский конкурс по созданию таких центров в регионах проходил с 20 марта по 30 августа 2023 года. Победителями стали Архангельская, Сахалинская, Липецкая, Калининградская, Нижегородская, Ростовская, Ленинградская области, Хабаровский, Красноярский, Камчатский края, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа.

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сахалинская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, сахалинская область, херсонес, владимир путин