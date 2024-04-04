https://ria.ru/20240404/putin-1937792789.html

Путин открыт для диалога с теми, в этом заинтересован, заявил Песков

Путин открыт для диалога с теми, в этом заинтересован, заявил Песков - РИА Новости, 04.04.2024

Путин открыт для диалога с теми, в этом заинтересован, заявил Песков

Президент России Владимир Путин остается открыт для диалога с теми, кто в этом заинтересован, а также готов решать глобальные проблемы в диалоге с другими... РИА Новости, 04.04.2024

2024-04-04T12:27

2024-04-04T12:27

2024-04-04T12:27

россия

дмитрий песков

владимир путин

сергей шойгу

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/01/1735116206_0:35:3152:1808_1920x0_80_0_0_933c0bf7ede41ddde169e50c45f91832.jpg

МОСКВА, 4 апр – РИА Новости. Президент России Владимир Путин остается открыт для диалога с теми, кто в этом заинтересован, а также готов решать глобальные проблемы в диалоге с другими странами, сообщил пресс-секретарь лидера России Дмитрий Песков. "Вы знаете, что президент Путин остается открыт для диалога, у него идет активный международный диалог с теми, кто проявляет заинтересованность в развитии отношений с нашей страной. И будет всегда открыт для диалога в интересах решения сложных, иногда самых сложных мировых и региональных проблем", - сказал Песков журналистам. Песков отметил, что в настоящее время "каких-то планов по проведению контактов на высшем уровне нет". Накануне в Минобороны РФ сообщили, что министр обороны РФ Сергей Шойгу провёл телефонный разговор с французским коллегой Себастьяном Лекорнем по настоятельной просьбе французской стороны.

https://ria.ru/20240402/pereformatirovanie-1937414841.html

https://ria.ru/20240403/razgovor-1937688335.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, дмитрий песков, владимир путин, сергей шойгу, в мире