https://ria.ru/20240404/putin-1937792789.html
Путин открыт для диалога с теми, в этом заинтересован, заявил Песков
Путин открыт для диалога с теми, в этом заинтересован, заявил Песков - РИА Новости, 04.04.2024
Путин открыт для диалога с теми, в этом заинтересован, заявил Песков
Президент России Владимир Путин остается открыт для диалога с теми, кто в этом заинтересован, а также готов решать глобальные проблемы в диалоге с другими... РИА Новости, 04.04.2024
2024-04-04T12:27
2024-04-04T12:27
2024-04-04T12:27
россия
дмитрий песков
владимир путин
сергей шойгу
в мире
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МОСКВА, 4 апр – РИА Новости. Президент России Владимир Путин остается открыт для диалога с теми, кто в этом заинтересован, а также готов решать глобальные проблемы в диалоге с другими странами, сообщил пресс-секретарь лидера России Дмитрий Песков. "Вы знаете, что президент Путин остается открыт для диалога, у него идет активный международный диалог с теми, кто проявляет заинтересованность в развитии отношений с нашей страной. И будет всегда открыт для диалога в интересах решения сложных, иногда самых сложных мировых и региональных проблем", - сказал Песков журналистам. Песков отметил, что в настоящее время "каких-то планов по проведению контактов на высшем уровне нет". Накануне в Минобороны РФ сообщили, что министр обороны РФ Сергей Шойгу провёл телефонный разговор с французским коллегой Себастьяном Лекорнем по настоятельной просьбе французской стороны.
https://ria.ru/20240402/pereformatirovanie-1937414841.html
https://ria.ru/20240403/razgovor-1937688335.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дмитрий песков, владимир путин, сергей шойгу, в мире
Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Сергей Шойгу, В мире
Путин открыт для диалога с теми, в этом заинтересован, заявил Песков
Песков: Путин открыт для диалога со странами, которые в этом заинтересованы