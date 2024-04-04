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Пушков назвал миссию НАТО на Украине ползучим внедрением альянса в страну
Пушков назвал миссию НАТО на Украине ползучим внедрением альянса в страну - РИА Новости, 04.04.2024
Пушков назвал миссию НАТО на Украине ползучим внедрением альянса в страну
Глава комиссии Совфеда по информполитике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков прокомментировал высказывание министра иностранных дел Польши Радослава... РИА Новости, 04.04.2024
2024-04-04T22:30
2024-04-04T22:30
2024-04-04T22:30
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Глава комиссии Совфеда по информполитике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков прокомментировал высказывание министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского о создании миссии НАТО на Украине, назвав это решение "ползучим внедрением" альянса на Украину, которое принимает официальные формы. "Сначала миссия. Потом координация. Потом изучение. Потом обучение. Ползучее внедрение НАТО на Украину продолжается, принимая официальные формы. Именно прямым текстом сообщает глава МИД Польши", - написал он в своем Telegram-канале. Ранее Сикорский, во время выступления в Брюсселе, заявил, что страны НАТО создали совместную миссию на Украине. Он уточнил, что создание миссии не означает прямое вступление НАТО в вооруженный конфликт. "Это не значит, что мы вступаем в войну, но это значит, что мы сейчас сможем использовать координационные, обучающие, планирующие возможности НАТО для поддержки Украины более координированным образом", - пояснил министр. Он также добавил, что большее число обучения украинских войск будет проходить в Польше.
https://ria.ru/20240404/medvedev-1937919375.html
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В мире, Украина, Польша, Брюссель, Радослав Сикорский, Алексей Пушков, НАТО, Совет Федерации РФ, МИД Польши, Специальная военная операция на Украине
Пушков назвал миссию НАТО на Украине ползучим внедрением альянса в страну
Пушков о миссии НАТО: ползучее внедрение альянса на Украину продолжается