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В Аргентине применили газ против учителей и пенсионеров во время протеста - РИА Новости, 04.04.2024
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19:37 04.04.2024
https://ria.ru/20240404/protest-1937902455.html
В Аргентине применили газ против учителей и пенсионеров во время протеста
В Аргентине применили газ против учителей и пенсионеров во время протеста - РИА Новости, 04.04.2024
В Аргентине применили газ против учителей и пенсионеров во время протеста
Полиция Аргентины применила газ против учителей и пенсионеров во время протеста в центре Буэнос-Айреса, сообщил телеканал C5N. РИА Новости, 04.04.2024
2024-04-04T19:37
2024-04-04T19:37
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БУЭНОС-АЙРЕС, 4 апр - РИА Новости. Полиция Аргентины применила газ против учителей и пенсионеров во время протеста в центре Буэнос-Айреса, сообщил телеканал C5N. "Полиция применила газ против людей, участвовавших в акции протеста против ликвидации национального фонда поощрения учителей", - отметил телеканал. Также в манифестации участвовали пенсионеры, требовавшие увеличения пенсий. Участники протестов, собравшиеся у здания конгресса Аргентины, вышли на проезжую часть, что, согласно новым правилам проведения манифестаций, привело к вмешательству со стороны полиции. Правоохранители оттеснили людей обратно на тротуар, чтобы они не препятствовали движению транспорта. В настоящее время обстановка у конгресса спокойная. На четверг в Аргентине объявлена забастовка преподавателей. Власти предупредили, что не заплатят за один рабочий день тем учителям, что примут в ней участие.
https://ria.ru/20240124/argentina-1923313025.html
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в мире, аргентина, буэнос-айрес (город)
В мире, Аргентина, Буэнос-Айрес (город)
В Аргентине применили газ против учителей и пенсионеров во время протеста

C5N: в Аргентине применили газ против учителей и пенсионеров во время протеста

© AP Photo / Natacha PisarenkoПолиция во время протеста в Аргентине
Полиция во время протеста в Аргентине - РИА Новости, 1920, 04.04.2024
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Полиция во время протеста в Аргентине. Архивное фото
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БУЭНОС-АЙРЕС, 4 апр - РИА Новости. Полиция Аргентины применила газ против учителей и пенсионеров во время протеста в центре Буэнос-Айреса, сообщил телеканал C5N.
«
"Полиция применила газ против людей, участвовавших в акции протеста против ликвидации национального фонда поощрения учителей", - отметил телеканал.
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Также в манифестации участвовали пенсионеры, требовавшие увеличения пенсий.
Участники протестов, собравшиеся у здания конгресса Аргентины, вышли на проезжую часть, что, согласно новым правилам проведения манифестаций, привело к вмешательству со стороны полиции. Правоохранители оттеснили людей обратно на тротуар, чтобы они не препятствовали движению транспорта.
В настоящее время обстановка у конгресса спокойная.
На четверг в Аргентине объявлена забастовка преподавателей. Власти предупредили, что не заплатят за один рабочий день тем учителям, что примут в ней участие.
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