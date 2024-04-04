https://ria.ru/20240404/protest-1937902455.html

В Аргентине применили газ против учителей и пенсионеров во время протеста

В Аргентине применили газ против учителей и пенсионеров во время протеста - РИА Новости, 04.04.2024

В Аргентине применили газ против учителей и пенсионеров во время протеста

Полиция Аргентины применила газ против учителей и пенсионеров во время протеста в центре Буэнос-Айреса, сообщил телеканал C5N. РИА Новости, 04.04.2024

2024-04-04T19:37

2024-04-04T19:37

2024-04-04T19:37

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БУЭНОС-АЙРЕС, 4 апр - РИА Новости. Полиция Аргентины применила газ против учителей и пенсионеров во время протеста в центре Буэнос-Айреса, сообщил телеканал C5N. "Полиция применила газ против людей, участвовавших в акции протеста против ликвидации национального фонда поощрения учителей", - отметил телеканал. Также в манифестации участвовали пенсионеры, требовавшие увеличения пенсий. Участники протестов, собравшиеся у здания конгресса Аргентины, вышли на проезжую часть, что, согласно новым правилам проведения манифестаций, привело к вмешательству со стороны полиции. Правоохранители оттеснили людей обратно на тротуар, чтобы они не препятствовали движению транспорта. В настоящее время обстановка у конгресса спокойная. На четверг в Аргентине объявлена забастовка преподавателей. Власти предупредили, что не заплатят за один рабочий день тем учителям, что примут в ней участие.

https://ria.ru/20240124/argentina-1923313025.html

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в мире, аргентина, буэнос-айрес (город)