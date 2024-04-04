https://ria.ru/20240404/protest-1937902455.html
В Аргентине применили газ против учителей и пенсионеров во время протеста
В Аргентине применили газ против учителей и пенсионеров во время протеста - РИА Новости, 04.04.2024
В Аргентине применили газ против учителей и пенсионеров во время протеста
Полиция Аргентины применила газ против учителей и пенсионеров во время протеста в центре Буэнос-Айреса, сообщил телеканал C5N. РИА Новости, 04.04.2024
2024-04-04T19:37
2024-04-04T19:37
2024-04-04T19:37
в мире
аргентина
буэнос-айрес (город)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/03/1925174957_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_eee45b76791b8786d0a6aa2497c9fdb6.jpg
БУЭНОС-АЙРЕС, 4 апр - РИА Новости. Полиция Аргентины применила газ против учителей и пенсионеров во время протеста в центре Буэнос-Айреса, сообщил телеканал C5N. "Полиция применила газ против людей, участвовавших в акции протеста против ликвидации национального фонда поощрения учителей", - отметил телеканал. Также в манифестации участвовали пенсионеры, требовавшие увеличения пенсий. Участники протестов, собравшиеся у здания конгресса Аргентины, вышли на проезжую часть, что, согласно новым правилам проведения манифестаций, привело к вмешательству со стороны полиции. Правоохранители оттеснили людей обратно на тротуар, чтобы они не препятствовали движению транспорта. В настоящее время обстановка у конгресса спокойная. На четверг в Аргентине объявлена забастовка преподавателей. Власти предупредили, что не заплатят за один рабочий день тем учителям, что примут в ней участие.
https://ria.ru/20240124/argentina-1923313025.html
https://ria.ru/20240330/aktsiya-1936881896.html
аргентина
буэнос-айрес (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/03/1925174957_100:0:2831:2048_1920x0_80_0_0_e4e938d6d66a210d2d42fa97d0421569.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, аргентина, буэнос-айрес (город)
В мире, Аргентина, Буэнос-Айрес (город)
В Аргентине применили газ против учителей и пенсионеров во время протеста
C5N: в Аргентине применили газ против учителей и пенсионеров во время протеста
БУЭНОС-АЙРЕС, 4 апр - РИА Новости.
Полиция Аргентины применила газ против учителей и пенсионеров во время протеста в центре Буэнос-Айреса, сообщил
телеканал C5N.
«
"Полиция применила газ против людей, участвовавших в акции протеста против ликвидации национального фонда поощрения учителей", - отметил телеканал.
Также в манифестации участвовали пенсионеры, требовавшие увеличения пенсий.
Участники протестов, собравшиеся у здания конгресса Аргентины, вышли на проезжую часть, что, согласно новым правилам проведения манифестаций, привело к вмешательству со стороны полиции. Правоохранители оттеснили людей обратно на тротуар, чтобы они не препятствовали движению транспорта.
В настоящее время обстановка у конгресса спокойная.
На четверг в Аргентине объявлена забастовка преподавателей. Власти предупредили, что не заплатят за один рабочий день тем учителям, что примут в ней участие.