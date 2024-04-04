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ИРИ профинансировал около 40 игровых проектов за три года - РИА Новости, 05.04.2024
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21:05 04.04.2024 (обновлено: 18:09 05.04.2024)
https://ria.ru/20240404/proekty-1938116508.html
ИРИ профинансировал около 40 игровых проектов за три года
ИРИ профинансировал около 40 игровых проектов за три года - РИА Новости, 05.04.2024
ИРИ профинансировал около 40 игровых проектов за три года
Около 40 игровых проектов суммарно профинансировал Институт развития интернета (ИРИ) за прошедшие три года, поэтому игры будут выходить чаще, заявил в беседе с... РИА Новости, 05.04.2024
2024-04-04T21:05
2024-04-05T18:09
технологии
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андрей воронков (тренер, волейбол)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 апр - РИА Новости. Около 40 игровых проектов суммарно профинансировал Институт развития интернета (ИРИ) за прошедшие три года, поэтому игры будут выходить чаще, заявил в беседе с РИА Новости заместитель генерального директора ИРИ, курирующий разработку игр и ПО, Андрей Воронков. "Мы суммарно за прошедшие три года профинансировали около 40 игровых проектов, но время производства, оно достаточно велико, и поэтому игры с учетом времени производства будут появляться теперь чаще и чаще", - сказал РИА Новости Воронков. Он также назвал самые крупные и важные проекты этого года для ИРИ, ими стали игры "Смута", стратегия "Передний край", "Спарта", а также вышедшая в марте игра "Тайны музея", где объединены экспонаты реального музея и игровой процесс. "Мы фактически сегодняшним событием открыли некий год, посвященный смутному времени, потому что фактически 4 ноября будет не менее значимый праздник, к которому мы надеемся подготовиться с точки зрения игр и ПО", - сказал Воронков. Воронков анонсировал в преддверии 4 ноября создание образовательных квестов. "В целом для нас это не разовое событие, а это весь год, когда мы планируем рассказывать о смутном времени", - добавил Воронков. Историческая приключенческая игра "Смута" стала доступна пользователям VK Play 4 апреля после закрытой презентации игры в Нижегородском Кремле. Проект разрабатывается с 2022 года компанией "Сайберия Нова" при поддержке Института развития интернета (ИРИ). Ранее, 30 марта, вышла бесплатная обучающая версия проекта "Смутное время" с виртуальной экскурсией по Москве начала XVII века в компании с историком и реконструктором Климом Жуковым.
https://ria.ru/20240404/smuta-1937908642.html
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технологии, москва, андрей воронков (тренер, волейбол)
Технологии, Москва, Андрей Воронков (тренер, волейбол)
ИРИ профинансировал около 40 игровых проектов за три года

Воронков: ИРИ профинансировал около 40 игровых проектов за три года

© Фото : ИРИИнститут развития интернета
Институт развития интернета - РИА Новости, 1920, 04.04.2024
© Фото : ИРИ
Институт развития интернета. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 апр - РИА Новости. Около 40 игровых проектов суммарно профинансировал Институт развития интернета (ИРИ) за прошедшие три года, поэтому игры будут выходить чаще, заявил в беседе с РИА Новости заместитель генерального директора ИРИ, курирующий разработку игр и ПО, Андрей Воронков.
"Мы суммарно за прошедшие три года профинансировали около 40 игровых проектов, но время производства, оно достаточно велико, и поэтому игры с учетом времени производства будут появляться теперь чаще и чаще", - сказал РИА Новости Воронков.
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Он также назвал самые крупные и важные проекты этого года для ИРИ, ими стали игры "Смута", стратегия "Передний край", "Спарта", а также вышедшая в марте игра "Тайны музея", где объединены экспонаты реального музея и игровой процесс.
"Мы фактически сегодняшним событием открыли некий год, посвященный смутному времени, потому что фактически 4 ноября будет не менее значимый праздник, к которому мы надеемся подготовиться с точки зрения игр и ПО", - сказал Воронков.
Воронков анонсировал в преддверии 4 ноября создание образовательных квестов.
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"В целом для нас это не разовое событие, а это весь год, когда мы планируем рассказывать о смутном времени", - добавил Воронков.
Историческая приключенческая игра "Смута" стала доступна пользователям VK Play 4 апреля после закрытой презентации игры в Нижегородском Кремле.
Проект разрабатывается с 2022 года компанией "Сайберия Нова" при поддержке Института развития интернета (ИРИ).
Ранее, 30 марта, вышла бесплатная обучающая версия проекта "Смутное время" с виртуальной экскурсией по Москве начала XVII века в компании с историком и реконструктором Климом Жуковым.
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