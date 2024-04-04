https://ria.ru/20240404/podnosova-1937872259.html
Кандидатуру Подносовой рекомендовали Путину для назначения председателем ВС
Кандидатуру Подносовой рекомендовали Путину для назначения председателем ВС - РИА Новости, 04.04.2024
Кандидатуру Подносовой рекомендовали Путину для назначения председателем ВС
Кандидатура Ирины Подносовой рекомендована президенту России Владимиру Путину для представления Совету Федерации для назначения председателем Верховного Суда,... РИА Новости, 04.04.2024
2024-04-04T17:39
2024-04-04T17:39
2024-04-04T17:41
политика
совет федерации рф
россия
ирина подносова
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0f/1933181331_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_86bd36698d24cb23a658c0144c17a433.jpg
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Кандидатура Ирины Подносовой рекомендована президенту России Владимиру Путину для представления Совету Федерации для назначения председателем Верховного Суда, сообщается на сайте Кремля."Состоялось заседание Комиссии при президенте по предварительному рассмотрению вопросов назначения судей и прекращения их полномочий. Решением Комиссии кандидатура Подносовой Ирины Леонидовны рекомендована президенту для представления Совету Федерации для назначения на должность председателя Верховного Суда", - говорится в сообщении.Отмечается, что также рассмотрены кандидатуры на должности судей федеральных судов, внесенные на рассмотрение главы государства, решения приняты в отношении 432 кандидатов.
https://ria.ru/20240403/vnimanie-1937722750.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0f/1933181331_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a1411554746577cc840766d617c509a5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, совет федерации рф, россия, ирина подносова, владимир путин
Политика, Совет Федерации РФ, Россия, Ирина Подносова, Владимир Путин
Кандидатуру Подносовой рекомендовали Путину для назначения председателем ВС
Подносову рекомендовали Путину для назначения председателем Верховного суда