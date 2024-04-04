https://ria.ru/20240404/podnosova-1937872259.html

Кандидатуру Подносовой рекомендовали Путину для назначения председателем ВС

Кандидатуру Подносовой рекомендовали Путину для назначения председателем ВС - РИА Новости, 04.04.2024

Кандидатуру Подносовой рекомендовали Путину для назначения председателем ВС

Кандидатура Ирины Подносовой рекомендована президенту России Владимиру Путину для представления Совету Федерации для назначения председателем Верховного Суда,... РИА Новости, 04.04.2024

2024-04-04T17:39

2024-04-04T17:39

2024-04-04T17:41

политика

совет федерации рф

россия

ирина подносова

владимир путин

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Кандидатура Ирины Подносовой рекомендована президенту России Владимиру Путину для представления Совету Федерации для назначения председателем Верховного Суда, сообщается на сайте Кремля."Состоялось заседание Комиссии при президенте по предварительному рассмотрению вопросов назначения судей и прекращения их полномочий. Решением Комиссии кандидатура Подносовой Ирины Леонидовны рекомендована президенту для представления Совету Федерации для назначения на должность председателя Верховного Суда", - говорится в сообщении.Отмечается, что также рассмотрены кандидатуры на должности судей федеральных судов, внесенные на рассмотрение главы государства, решения приняты в отношении 432 кандидатов.

https://ria.ru/20240403/vnimanie-1937722750.html

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политика, совет федерации рф, россия, ирина подносова, владимир путин