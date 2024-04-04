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Кандидатуру Подносовой рекомендовали Путину для назначения председателем ВС - РИА Новости, 04.04.2024
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17:39 04.04.2024 (обновлено: 17:41 04.04.2024)
https://ria.ru/20240404/podnosova-1937872259.html
Кандидатуру Подносовой рекомендовали Путину для назначения председателем ВС
Кандидатуру Подносовой рекомендовали Путину для назначения председателем ВС - РИА Новости, 04.04.2024
Кандидатуру Подносовой рекомендовали Путину для назначения председателем ВС
Кандидатура Ирины Подносовой рекомендована президенту России Владимиру Путину для представления Совету Федерации для назначения председателем Верховного Суда,... РИА Новости, 04.04.2024
2024-04-04T17:39
2024-04-04T17:41
политика
совет федерации рф
россия
ирина подносова
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Кандидатура Ирины Подносовой рекомендована президенту России Владимиру Путину для представления Совету Федерации для назначения председателем Верховного Суда, сообщается на сайте Кремля."Состоялось заседание Комиссии при президенте по предварительному рассмотрению вопросов назначения судей и прекращения их полномочий. Решением Комиссии кандидатура Подносовой Ирины Леонидовны рекомендована президенту для представления Совету Федерации для назначения на должность председателя Верховного Суда", - говорится в сообщении.Отмечается, что также рассмотрены кандидатуры на должности судей федеральных судов, внесенные на рассмотрение главы государства, решения приняты в отношении 432 кандидатов.
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политика, совет федерации рф, россия, ирина подносова, владимир путин
Политика, Совет Федерации РФ, Россия, Ирина Подносова, Владимир Путин
Кандидатуру Подносовой рекомендовали Путину для назначения председателем ВС

Подносову рекомендовали Путину для назначения председателем Верховного суда

CC BY 4.0 / Совет Федерации Федерального Собрания РФ (cropped) / Ирина Подносова
 Ирина Подносова - РИА Новости, 1920, 04.04.2024
CC BY 4.0 / Совет Федерации Федерального Собрания РФ (cropped) /
Ирина Подносова. Архивное фото
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Кандидатура Ирины Подносовой рекомендована президенту России Владимиру Путину для представления Совету Федерации для назначения председателем Верховного Суда, сообщается на сайте Кремля.
«
"Состоялось заседание Комиссии при президенте по предварительному рассмотрению вопросов назначения судей и прекращения их полномочий. Решением Комиссии кандидатура Подносовой Ирины Леонидовны рекомендована президенту для представления Совету Федерации для назначения на должность председателя Верховного Суда", - говорится в сообщении.
Отмечается, что также рассмотрены кандидатуры на должности судей федеральных судов, внесенные на рассмотрение главы государства, решения приняты в отношении 432 кандидатов.
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ПолитикаСовет Федерации РФРоссияИрина ПодносоваВладимир Путин
 
 
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