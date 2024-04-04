https://ria.ru/20240404/podnosova-1937831892.html
Источник: в СФ рассмотрят кандидатуру Подносовой сразу же после поступления
Источник: в СФ рассмотрят кандидатуру Подносовой сразу же после поступления - РИА Новости, 04.04.2024
Источник: в СФ рассмотрят кандидатуру Подносовой сразу же после поступления
Профильный комитет Совета Федерации и сама палата рассмотрят кандидатуру Ирины Подносовой на должность председателя Верховного суда РФ сразу, как только... РИА Новости, 04.04.2024
2024-04-04T15:10
2024-04-04T15:10
2024-04-04T15:10
политика
россия
совет федерации рф
ирина подносова
верховный суд рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/01/1937035076_0:0:2949:1659_1920x0_80_0_0_fb403beb0cdc135b811d4e946ef02260.jpg
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Профильный комитет Совета Федерации и сама палата рассмотрят кандидатуру Ирины Подносовой на должность председателя Верховного суда РФ сразу, как только соответствующий документ поступит в палату, сообщил РИА Новости источник в парламенте. Комиссия при президенте РФ рекомендовала Владимиру Путину представить кандидатуру Подносовой Совету Федерации для назначения председателем Верховного суда, сообщил ранее источник в комиссии. "Как только документ официально поступит в Совет Федерации, он обязательно будет рассмотрен, это порядок, предусмотренный как регламентом, так и конституцией", - сказал собеседник агентства. В понедельник Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) единогласно рекомендовала кандидатуру зампреда Верховного суда РФ Подносовой на должность председателя ВС РФ. Подносова - единственный претендент, подавший документы на должность. Об открытии вакантной должности ВККС объявила 1 марта после смерти Вячеслава Лебедева, который возглавлял ВС РФ с 1991 года. Подносова в 1975 году закончила юридический факультет Ленинградского государственного университета имени Жданова. Работает судьей с 1990 года, в 2020 году возглавила Судебную коллегию по экономическим спорам Верховного суда РФ.
https://ria.ru/20240401/podnosova-1937140394.html
https://ria.ru/20240403/vnimanie-1937722750.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/01/1937035076_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_794a1671a5772d9be5b366ba4116791a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, совет федерации рф, ирина подносова, верховный суд рф
Политика, Россия, Совет Федерации РФ, Ирина Подносова, Верховный суд РФ
Источник: в СФ рассмотрят кандидатуру Подносовой сразу же после поступления
Источник: в СФ рассмотрят кандидатуру Подносовой сразу при получении документа
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Профильный комитет Совета Федерации и сама палата рассмотрят кандидатуру Ирины Подносовой на должность председателя Верховного суда РФ сразу, как только соответствующий документ поступит в палату, сообщил РИА Новости источник в парламенте.
Комиссия при президенте РФ рекомендовала Владимиру Путину
представить кандидатуру Подносовой Совету Федерации для назначения председателем Верховного суда, сообщил ранее источник в комиссии.
"Как только документ официально поступит в Совет Федерации, он обязательно будет рассмотрен, это порядок, предусмотренный как регламентом, так и конституцией", - сказал собеседник агентства.
В понедельник Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) единогласно рекомендовала кандидатуру зампреда Верховного суда РФ Подносовой на должность председателя ВС РФ. Подносова - единственный претендент, подавший документы на должность. Об открытии вакантной должности ВККС объявила 1 марта после смерти Вячеслава Лебедева
, который возглавлял ВС РФ с 1991 года.
Подносова в 1975 году закончила юридический факультет Ленинградского государственного университета имени Жданова. Работает судьей с 1990 года, в 2020 году возглавила Судебную коллегию по экономическим спорам Верховного суда РФ.