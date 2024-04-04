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Источник: в СФ рассмотрят кандидатуру Подносовой сразу же после поступления - РИА Новости, 04.04.2024
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15:10 04.04.2024
https://ria.ru/20240404/podnosova-1937831892.html
Источник: в СФ рассмотрят кандидатуру Подносовой сразу же после поступления
Источник: в СФ рассмотрят кандидатуру Подносовой сразу же после поступления - РИА Новости, 04.04.2024
Источник: в СФ рассмотрят кандидатуру Подносовой сразу же после поступления
Профильный комитет Совета Федерации и сама палата рассмотрят кандидатуру Ирины Подносовой на должность председателя Верховного суда РФ сразу, как только... РИА Новости, 04.04.2024
2024-04-04T15:10
2024-04-04T15:10
политика
россия
совет федерации рф
ирина подносова
верховный суд рф
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Профильный комитет Совета Федерации и сама палата рассмотрят кандидатуру Ирины Подносовой на должность председателя Верховного суда РФ сразу, как только соответствующий документ поступит в палату, сообщил РИА Новости источник в парламенте. Комиссия при президенте РФ рекомендовала Владимиру Путину представить кандидатуру Подносовой Совету Федерации для назначения председателем Верховного суда, сообщил ранее источник в комиссии. "Как только документ официально поступит в Совет Федерации, он обязательно будет рассмотрен, это порядок, предусмотренный как регламентом, так и конституцией", - сказал собеседник агентства. В понедельник Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) единогласно рекомендовала кандидатуру зампреда Верховного суда РФ Подносовой на должность председателя ВС РФ. Подносова - единственный претендент, подавший документы на должность. Об открытии вакантной должности ВККС объявила 1 марта после смерти Вячеслава Лебедева, который возглавлял ВС РФ с 1991 года. Подносова в 1975 году закончила юридический факультет Ленинградского государственного университета имени Жданова. Работает судьей с 1990 года, в 2020 году возглавила Судебную коллегию по экономическим спорам Верховного суда РФ.
https://ria.ru/20240401/podnosova-1937140394.html
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политика, россия, совет федерации рф, ирина подносова, верховный суд рф
Политика, Россия, Совет Федерации РФ, Ирина Подносова, Верховный суд РФ
Источник: в СФ рассмотрят кандидатуру Подносовой сразу же после поступления

Источник: в СФ рассмотрят кандидатуру Подносовой сразу при получении документа

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Верховного суда РФ, кандидат на пост главы Верховного суда РФ Ирина Подносова
Заместитель председателя Верховного суда РФ, кандидат на пост главы Верховного суда РФ Ирина Подносова - РИА Новости, 1920, 04.04.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Заместитель председателя Верховного суда РФ, кандидат на пост главы Верховного суда РФ Ирина Подносова. Архивное фото
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Профильный комитет Совета Федерации и сама палата рассмотрят кандидатуру Ирины Подносовой на должность председателя Верховного суда РФ сразу, как только соответствующий документ поступит в палату, сообщил РИА Новости источник в парламенте.
Комиссия при президенте РФ рекомендовала Владимиру Путину представить кандидатуру Подносовой Совету Федерации для назначения председателем Верховного суда, сообщил ранее источник в комиссии.
Заместитель Председателя Верховного Суда РФ – председатель Судебной коллегии по экономическим спорам Ирина Подносова - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
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"Как только документ официально поступит в Совет Федерации, он обязательно будет рассмотрен, это порядок, предусмотренный как регламентом, так и конституцией", - сказал собеседник агентства.
В понедельник Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) единогласно рекомендовала кандидатуру зампреда Верховного суда РФ Подносовой на должность председателя ВС РФ. Подносова - единственный претендент, подавший документы на должность. Об открытии вакантной должности ВККС объявила 1 марта после смерти Вячеслава Лебедева, который возглавлял ВС РФ с 1991 года.
Подносова в 1975 году закончила юридический факультет Ленинградского государственного университета имени Жданова. Работает судьей с 1990 года, в 2020 году возглавила Судебную коллегию по экономическим спорам Верховного суда РФ.
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