https://ria.ru/20240404/podnosova-1937831892.html

Источник: в СФ рассмотрят кандидатуру Подносовой сразу же после поступления

Источник: в СФ рассмотрят кандидатуру Подносовой сразу же после поступления - РИА Новости, 04.04.2024

Источник: в СФ рассмотрят кандидатуру Подносовой сразу же после поступления

Профильный комитет Совета Федерации и сама палата рассмотрят кандидатуру Ирины Подносовой на должность председателя Верховного суда РФ сразу, как только... РИА Новости, 04.04.2024

2024-04-04T15:10

2024-04-04T15:10

2024-04-04T15:10

политика

россия

совет федерации рф

ирина подносова

верховный суд рф

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Профильный комитет Совета Федерации и сама палата рассмотрят кандидатуру Ирины Подносовой на должность председателя Верховного суда РФ сразу, как только соответствующий документ поступит в палату, сообщил РИА Новости источник в парламенте. Комиссия при президенте РФ рекомендовала Владимиру Путину представить кандидатуру Подносовой Совету Федерации для назначения председателем Верховного суда, сообщил ранее источник в комиссии. "Как только документ официально поступит в Совет Федерации, он обязательно будет рассмотрен, это порядок, предусмотренный как регламентом, так и конституцией", - сказал собеседник агентства. В понедельник Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) единогласно рекомендовала кандидатуру зампреда Верховного суда РФ Подносовой на должность председателя ВС РФ. Подносова - единственный претендент, подавший документы на должность. Об открытии вакантной должности ВККС объявила 1 марта после смерти Вячеслава Лебедева, который возглавлял ВС РФ с 1991 года. Подносова в 1975 году закончила юридический факультет Ленинградского государственного университета имени Жданова. Работает судьей с 1990 года, в 2020 году возглавила Судебную коллегию по экономическим спорам Верховного суда РФ.

https://ria.ru/20240401/podnosova-1937140394.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, россия, совет федерации рф, ирина подносова, верховный суд рф