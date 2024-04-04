https://ria.ru/20240404/podnosova-1937808688.html
Комиссия рекомендовала Путину представить Подносову на пост главы ВС
Комиссия рекомендовала Путину представить Подносову на пост главы ВС - РИА Новости, 04.04.2024
Комиссия рекомендовала Путину представить Подносову на пост главы ВС
Комиссия при президенте РФ рекомендовала Владимиру Путину представить кандидатуру Ирины Подносовой Совету Федерации для назначения председателем Верховного... РИА Новости, 04.04.2024
2024-04-04T13:40
2024-04-04T13:40
2024-04-04T13:41
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Комиссия при президенте РФ рекомендовала Владимиру Путину представить кандидатуру Ирины Подносовой Совету Федерации для назначения председателем Верховного суда, сообщил источник в комиссии. В понедельник Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) единогласно рекомендовала кандидатуру зампреда Верховного суда РФ Ирины Подносовой на должность председателя ВС РФ. "Президентская комиссия по предварительному рассмотрению вопросов назначения судей и прекращения их полномочий рекомендовала президенту России Владимиру Путину представить Совету Федерации кандидатуру Ирины Леонидовны Подносовой для назначения на должность председателя Верховного Суда Российской Федерации", - сказал источник. Подносова - единственный претендент, подавший документы на должность. Об открытии вакантной должности ВККС объявила 1 марта после смерти Вячеслава Лебедева, который возглавлял ВС РФ с 1991 года. Свой вердикт осталось вынести комиссии при президенте РФ по предварительному рассмотрению вопросов назначения судей и прекращения их полномочий. В случае утверждения кандидатуры Подносовой президент внесет соответствующее представление Совету Федерации, которому, в свою очередь, предстоит принять решение большинством голосов. Подносова в 1975 году закончила юридический факультет Ленинградского государственного университета имени Жданова. Работает судьей с 1990 года, в 2020 году возглавила Судебную коллегию по экономическим спорам Верховного суда РФ.
https://ria.ru/20240401/podnosova-1937140394.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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политика, россия, владимир путин, совет федерации рф, ирина подносова
Политика, Россия, Владимир Путин, Совет Федерации РФ, Ирина Подносова
Комиссия рекомендовала Путину представить Подносову на пост главы ВС
Комиссия рекомендовала Путину представить Совфеду кандидатуру Подносовой
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Комиссия при президенте РФ рекомендовала Владимиру Путину представить кандидатуру Ирины Подносовой Совету Федерации для назначения председателем Верховного суда, сообщил источник в комиссии.
В понедельник Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) единогласно рекомендовала кандидатуру зампреда Верховного суда РФ Ирины Подносовой на должность председателя ВС РФ.
"Президентская комиссия по предварительному рассмотрению вопросов назначения судей и прекращения их полномочий рекомендовала президенту России Владимиру Путину представить Совету Федерации кандидатуру Ирины Леонидовны Подносовой для назначения на должность председателя Верховного Суда Российской Федерации", - сказал источник.
Подносова - единственный претендент, подавший документы на должность. Об открытии вакантной должности ВККС объявила 1 марта после смерти Вячеслава Лебедева
, который возглавлял ВС РФ с 1991 года. Свой вердикт осталось вынести комиссии при президенте РФ по предварительному рассмотрению вопросов назначения судей и прекращения их полномочий. В случае утверждения кандидатуры Подносовой президент внесет соответствующее представление Совету Федерации, которому, в свою очередь, предстоит принять решение большинством голосов.
Подносова в 1975 году закончила юридический факультет Ленинградского государственного университета имени Жданова. Работает судьей с 1990 года, в 2020 году возглавила Судебную коллегию по экономическим спорам Верховного суда РФ.