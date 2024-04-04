https://ria.ru/20240404/peskov-1937793501.html

Песков перенаправил в Минобороны вопрос о переговорах с Украиной

Песков перенаправил в Минобороны вопрос о переговорах с Украиной - РИА Новости, 04.04.2024

Песков перенаправил в Минобороны вопрос о переговорах с Украиной

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков перенаправил в Минобороны РФ вопрос о возможности переговоров по Украине на основе стамбульских... РИА Новости, 04.04.2024

2024-04-04T12:29

2024-04-04T12:29

2024-04-04T12:29

россия

украина

франция

сергей шойгу

дмитрий песков

себастьян лекорню

в мире

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков перенаправил в Минобороны РФ вопрос о возможности переговоров по Украине на основе стамбульских договоренностей."Здесь лучше вам обратиться в министерство обороны. Вы все-таки говорите о контексте российско-французских контактов телефонных на уровне министров обороны, поэтому, наверное, это было бы неуместно комментировать из Кремля", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, что российские власти имеют в виду, когда говорят, что Стамбульская инициатива могла бы стать фундаментом для переговоров.Ранее в Минобороны РФ сообщили, что в ходе прошедших в среду переговоров министра обороны РФ Сергея Шойгу с коллегой из Франции Себастьяном Лекорню была отмечена готовность к диалогу по Украине.

https://ria.ru/20240402/peregovory-1937443651.html

россия

украина

франция

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россия, украина, франция, сергей шойгу, дмитрий песков, себастьян лекорню, в мире