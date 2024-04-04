https://ria.ru/20240404/peskov-1937793501.html
Песков перенаправил в Минобороны вопрос о переговорах с Украиной
Песков перенаправил в Минобороны вопрос о переговорах с Украиной - РИА Новости, 04.04.2024
Песков перенаправил в Минобороны вопрос о переговорах с Украиной
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков перенаправил в Минобороны РФ вопрос о возможности переговоров по Украине на основе стамбульских... РИА Новости, 04.04.2024
2024-04-04T12:29
2024-04-04T12:29
2024-04-04T12:29
россия
украина
франция
сергей шойгу
дмитрий песков
себастьян лекорню
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149134/99/1491349910_0:303:3081:2036_1920x0_80_0_0_744eff4f4fe2e076a852877ecb5a1520.jpg
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков перенаправил в Минобороны РФ вопрос о возможности переговоров по Украине на основе стамбульских договоренностей."Здесь лучше вам обратиться в министерство обороны. Вы все-таки говорите о контексте российско-французских контактов телефонных на уровне министров обороны, поэтому, наверное, это было бы неуместно комментировать из Кремля", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, что российские власти имеют в виду, когда говорят, что Стамбульская инициатива могла бы стать фундаментом для переговоров.Ранее в Минобороны РФ сообщили, что в ходе прошедших в среду переговоров министра обороны РФ Сергея Шойгу с коллегой из Франции Себастьяном Лекорню была отмечена готовность к диалогу по Украине.
https://ria.ru/20240402/peregovory-1937443651.html
россия
украина
франция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149134/99/1491349910_250:0:2981:2048_1920x0_80_0_0_6a721f98fa4aed8b1e598b05f6e43930.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, франция, сергей шойгу, дмитрий песков, себастьян лекорню, в мире
Россия, Украина, Франция, Сергей Шойгу, Дмитрий Песков, Себастьян Лекорню, В мире
Песков перенаправил в Минобороны вопрос о переговорах с Украиной
Песков перенаправил вопрос о переговорах на основе стамбульских договоренностей