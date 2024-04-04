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Песков перенаправил в Минобороны вопрос о переговорах с Украиной - РИА Новости, 04.04.2024
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12:29 04.04.2024
https://ria.ru/20240404/peskov-1937793501.html
Песков перенаправил в Минобороны вопрос о переговорах с Украиной
Песков перенаправил в Минобороны вопрос о переговорах с Украиной - РИА Новости, 04.04.2024
Песков перенаправил в Минобороны вопрос о переговорах с Украиной
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков перенаправил в Минобороны РФ вопрос о возможности переговоров по Украине на основе стамбульских... РИА Новости, 04.04.2024
2024-04-04T12:29
2024-04-04T12:29
россия
украина
франция
сергей шойгу
дмитрий песков
себастьян лекорню
в мире
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков перенаправил в Минобороны РФ вопрос о возможности переговоров по Украине на основе стамбульских договоренностей."Здесь лучше вам обратиться в министерство обороны. Вы все-таки говорите о контексте российско-французских контактов телефонных на уровне министров обороны, поэтому, наверное, это было бы неуместно комментировать из Кремля", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, что российские власти имеют в виду, когда говорят, что Стамбульская инициатива могла бы стать фундаментом для переговоров.Ранее в Минобороны РФ сообщили, что в ходе прошедших в среду переговоров министра обороны РФ Сергея Шойгу с коллегой из Франции Себастьяном Лекорню была отмечена готовность к диалогу по Украине.
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россия, украина, франция, сергей шойгу, дмитрий песков, себастьян лекорню, в мире
Россия, Украина, Франция, Сергей Шойгу, Дмитрий Песков, Себастьян Лекорню, В мире
Песков перенаправил в Минобороны вопрос о переговорах с Украиной

Песков перенаправил вопрос о переговорах на основе стамбульских договоренностей

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 04.04.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Заместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков перенаправил в Минобороны РФ вопрос о возможности переговоров по Украине на основе стамбульских договоренностей.
«
"Здесь лучше вам обратиться в министерство обороны. Вы все-таки говорите о контексте российско-французских контактов телефонных на уровне министров обороны, поэтому, наверное, это было бы неуместно комментировать из Кремля", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, что российские власти имеют в виду, когда говорят, что Стамбульская инициатива могла бы стать фундаментом для переговоров.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что в ходе прошедших в среду переговоров министра обороны РФ Сергея Шойгу с коллегой из Франции Себастьяном Лекорню была отмечена готовность к диалогу по Украине.
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РоссияУкраинаФранцияСергей ШойгуДмитрий ПесковСебастьян ЛекорнюВ мире
 
 
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