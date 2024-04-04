Рейтинг@Mail.ru
Кулеба в день 75-летия НАТО потребовал у альянса Patriot - РИА Новости, 04.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:16 04.04.2024 (обновлено: 13:18 04.04.2024)
https://ria.ru/20240404/patriot-1937802797.html
Кулеба в день 75-летия НАТО потребовал у альянса Patriot
Кулеба в день 75-летия НАТО потребовал у альянса Patriot - РИА Новости, 04.04.2024
Кулеба в день 75-летия НАТО потребовал у альянса Patriot
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба попросил у НАТО системы ПВО Patriot, заявление об этом он сделал в день 75-летия основания военного блока. РИА Новости, 04.04.2024
2024-04-04T13:16
2024-04-04T13:18
специальная военная операция на украине
украина
дмитрий кулеба
нато
в мире
пэтриот (зенитный ракетный комплекс )
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0a/1932130176_196:283:830:640_1920x0_80_0_0_f07b4db8b95cc08a3826477e3063b091.jpg
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба попросил у НАТО системы ПВО Patriot, заявление об этом он сделал в день 75-летия основания военного блока. "Я не хочу портить вечеринку в честь дня рождения (НАТО - ред.), но мое главное послание - Patriot. &lt;...&gt; Мы говорим про Patriot, потому что это единственная система, которая может перехватывать баллистические ракеты", - сказал Кулеба перед плановым заседанием Совета Украина - НАТО на уровне глав МИД. НАТО отмечает 4 апреля 75-ю годовщину своего основания, в штаб-квартире блока в Брюсселе пройдет серия мероприятий с участием глав МИД 32 государств-членов, генерального секретаря альянса Йенса Столтенберга и военачальников. Планируется поднятие флага НАТО и возложение венков, выступление военных оркестров, речи генсека, министров и даже праздничный торт. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240403/udary-1937681084.html
https://ria.ru/20240403/udar-1937583784.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0a/1932130176_0:0:1000:750_1920x0_80_0_0_ea2a246e709edd4ed3b6b5157496be6d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, дмитрий кулеба, нато, в мире, пэтриот (зенитный ракетный комплекс )
Специальная военная операция на Украине, Украина, Дмитрий Кулеба, НАТО, В мире, Пэтриот (зенитный ракетный комплекс )
Кулеба в день 75-летия НАТО потребовал у альянса Patriot

Кулеба в день 75-летия НАТО призвал поставить на Украину системы ПВО Patriot

© U.S. Army photo by 2nd Lt. Emily ParkПусковая установка зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot
Пусковая установка зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot
© U.S. Army photo by 2nd Lt. Emily Park
Пусковая установка зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба попросил у НАТО системы ПВО Patriot, заявление об этом он сделал в день 75-летия основания военного блока.
"Я не хочу портить вечеринку в честь дня рождения (НАТО - ред.), но мое главное послание - Patriot. <...> Мы говорим про Patriot, потому что это единственная система, которая может перехватывать баллистические ракеты", - сказал Кулеба перед плановым заседанием Совета Украина - НАТО на уровне глав МИД.
Штурмовик Су-25 наносит удар по подразделениям ВСУ
Ситуация критическая. Генерал ВСУ сообщил о массированных ударах России
3 апреля, 18:36
НАТО отмечает 4 апреля 75-ю годовщину своего основания, в штаб-квартире блока в Брюсселе пройдет серия мероприятий с участием глав МИД 32 государств-членов, генерального секретаря альянса Йенса Столтенберга и военачальников. Планируется поднятие флага НАТО и возложение венков, выступление военных оркестров, речи генсека, министров и даже праздничный торт.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Пожар на месте взрыва в Киеве, Украина - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
"Поразили почти все". СМИ раскрыли, какой удар Россия нанесла Украине
3 апреля, 14:09
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаДмитрий КулебаНАТОВ миреПэтриот (зенитный ракетный комплекс )
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала