https://ria.ru/20240404/patriot-1937802797.html

Кулеба в день 75-летия НАТО потребовал у альянса Patriot

Кулеба в день 75-летия НАТО потребовал у альянса Patriot - РИА Новости, 04.04.2024

Кулеба в день 75-летия НАТО потребовал у альянса Patriot

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба попросил у НАТО системы ПВО Patriot, заявление об этом он сделал в день 75-летия основания военного блока. РИА Новости, 04.04.2024

2024-04-04T13:16

2024-04-04T13:16

2024-04-04T13:18

специальная военная операция на украине

украина

дмитрий кулеба

нато

в мире

пэтриот (зенитный ракетный комплекс )

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба попросил у НАТО системы ПВО Patriot, заявление об этом он сделал в день 75-летия основания военного блока. "Я не хочу портить вечеринку в честь дня рождения (НАТО - ред.), но мое главное послание - Patriot. <...> Мы говорим про Patriot, потому что это единственная система, которая может перехватывать баллистические ракеты", - сказал Кулеба перед плановым заседанием Совета Украина - НАТО на уровне глав МИД. НАТО отмечает 4 апреля 75-ю годовщину своего основания, в штаб-квартире блока в Брюсселе пройдет серия мероприятий с участием глав МИД 32 государств-членов, генерального секретаря альянса Йенса Столтенберга и военачальников. Планируется поднятие флага НАТО и возложение венков, выступление военных оркестров, речи генсека, министров и даже праздничный торт. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240403/udary-1937681084.html

https://ria.ru/20240403/udar-1937583784.html

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

украина, дмитрий кулеба, нато, в мире, пэтриот (зенитный ракетный комплекс )