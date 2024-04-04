Кулеба в день 75-летия НАТО потребовал у альянса Patriot
Кулеба в день 75-летия НАТО призвал поставить на Украину системы ПВО Patriot
© U.S. Army photo by 2nd Lt. Emily ParkПусковая установка зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot
© U.S. Army photo by 2nd Lt. Emily Park
Пусковая установка зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot. Архивное фото
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба попросил у НАТО системы ПВО Patriot, заявление об этом он сделал в день 75-летия основания военного блока.
"Я не хочу портить вечеринку в честь дня рождения (НАТО - ред.), но мое главное послание - Patriot. <...> Мы говорим про Patriot, потому что это единственная система, которая может перехватывать баллистические ракеты", - сказал Кулеба перед плановым заседанием Совета Украина - НАТО на уровне глав МИД.
НАТО отмечает 4 апреля 75-ю годовщину своего основания, в штаб-квартире блока в Брюсселе пройдет серия мероприятий с участием глав МИД 32 государств-членов, генерального секретаря альянса Йенса Столтенберга и военачальников. Планируется поднятие флага НАТО и возложение венков, выступление военных оркестров, речи генсека, министров и даже праздничный торт.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.