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Миссия России при ООН поддержала принятие Палестины в состав организации - РИА Новости, 04.04.2024
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06:39 04.04.2024
https://ria.ru/20240404/palestina-1937741409.html
Миссия России при ООН поддержала принятие Палестины в состав организации
Миссия России при ООН поддержала принятие Палестины в состав организации - РИА Новости, 04.04.2024
Миссия России при ООН поддержала принятие Палестины в состав организации
Россия поддерживает принятие Палестины в состав Организации Объединенных Наций, написал в своем Telegram-канале первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий... РИА Новости, 04.04.2024
2024-04-04T06:39
2024-04-04T06:39
в мире
россия
палестина
сша
дмитрий полянский
оон
движение неприсоединения
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ООН, 4 апр - РИА Новости. Россия поддерживает принятие Палестины в состав Организации Объединенных Наций, написал в своем Telegram-канале первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. "Палестинцы попросили генсекретаря ООН возобновить процесс рассмотрения их заявки на членство, запущенный еще в 2011 году", - указал Полянский. "Давно назревшее решение! Мы его, конечно же, всячески поддерживаем", - отметил дипломат. По его словам, процесс состоит из нескольких этапов. "В прошлый раз его "подвесили" США. Посмотрим, как они поведут себя сейчас, на фоне угрозы полного уничтожения Газы", - добавил он. Ранее Палестина официально попросила СБ ООН рассмотреть ее запрос на принятие в состав ООН, ее просьбу поддержали Арабская группа, ОИС и Движение неприсоединения, следует из двух писем, направленных Совету безопасности ООН.
https://ria.ru/20231023/oon-1904784471.html
https://ria.ru/20240330/palestina-1936767322.html
https://ria.ru/20240123/sozdanie-1923101230.html
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в мире, россия, палестина, сша, дмитрий полянский, оон, движение неприсоединения
В мире, Россия, Палестина, США, Дмитрий Полянский, ООН, Движение неприсоединения
Миссия России при ООН поддержала принятие Палестины в состав организации

Полянский: Россия поддерживает принятие Палестины в состав ООН

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкФлаг у Штаб-квартиры ООН
Флаг у Штаб-квартиры ООН - РИА Новости, 1920, 04.04.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Флаг у Штаб-квартиры ООН. Архивное фото
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ООН, 4 апр - РИА Новости. Россия поддерживает принятие Палестины в состав Организации Объединенных Наций, написал в своем Telegram-канале первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.
"Палестинцы попросили генсекретаря ООН возобновить процесс рассмотрения их заявки на членство, запущенный еще в 2011 году", - указал Полянский.
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"Давно назревшее решение! Мы его, конечно же, всячески поддерживаем", - отметил дипломат.
По его словам, процесс состоит из нескольких этапов.
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"В прошлый раз его "подвесили" США. Посмотрим, как они поведут себя сейчас, на фоне угрозы полного уничтожения Газы", - добавил он.
Ранее Палестина официально попросила СБ ООН рассмотреть ее запрос на принятие в состав ООН, ее просьбу поддержали Арабская группа, ОИС и Движение неприсоединения, следует из двух писем, направленных Совету безопасности ООН.
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В миреРоссияПалестинаСШАДмитрий ПолянскийООНДвижение неприсоединения
 
 
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