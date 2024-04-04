https://ria.ru/20240404/palestina-1937741409.html

Миссия России при ООН поддержала принятие Палестины в состав организации

Миссия России при ООН поддержала принятие Палестины в состав организации - РИА Новости, 04.04.2024

Миссия России при ООН поддержала принятие Палестины в состав организации

Россия поддерживает принятие Палестины в состав Организации Объединенных Наций, написал в своем Telegram-канале первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий... РИА Новости, 04.04.2024

2024-04-04T06:39

2024-04-04T06:39

2024-04-04T06:39

в мире

россия

палестина

сша

дмитрий полянский

оон

движение неприсоединения

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ООН, 4 апр - РИА Новости. Россия поддерживает принятие Палестины в состав Организации Объединенных Наций, написал в своем Telegram-канале первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. "Палестинцы попросили генсекретаря ООН возобновить процесс рассмотрения их заявки на членство, запущенный еще в 2011 году", - указал Полянский. "Давно назревшее решение! Мы его, конечно же, всячески поддерживаем", - отметил дипломат. По его словам, процесс состоит из нескольких этапов. "В прошлый раз его "подвесили" США. Посмотрим, как они поведут себя сейчас, на фоне угрозы полного уничтожения Газы", - добавил он. Ранее Палестина официально попросила СБ ООН рассмотреть ее запрос на принятие в состав ООН, ее просьбу поддержали Арабская группа, ОИС и Движение неприсоединения, следует из двух писем, направленных Совету безопасности ООН.

https://ria.ru/20231023/oon-1904784471.html

https://ria.ru/20240330/palestina-1936767322.html

https://ria.ru/20240123/sozdanie-1923101230.html

россия

палестина

сша

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в мире, россия, палестина, сша, дмитрий полянский, оон, движение неприсоединения