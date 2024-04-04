https://ria.ru/20240404/organizatory-1937903182.html

Глава Росмолодежи поблагодарила организаторов ВФМ-2024

Глава Росмолодежи поблагодарила организаторов ВФМ-2024 - РИА Новости, 04.04.2024

Глава Росмолодежи поблагодарила организаторов ВФМ-2024

Глава Федерального агентства по делам молодежи Ксения Разуваева поблагодарила организаторов Всемирного фестиваля молодежи - 2024. РИА Новости, 04.04.2024

2024-04-04T19:43

2024-04-04T19:43

2024-04-04T19:43

россия

ксения разуваева

владимир путин

федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)

всемирный фестиваль молодежи — 2024

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Глава Федерального агентства по делам молодежи Ксения Разуваева поблагодарила организаторов Всемирного фестиваля молодежи - 2024. "Хотела бы сказать огромное спасибо, искренние слова благодарности и Федеральной территории "Сириус", которая превратилась в настоящий город молодежи мира на этот период. Спасибо большое и главам субъектов, и главам федеральных органов исполнительной власти, нашим крупным компаниями, образовательным организациям, вузам, колледжам. В общем всем, кто так или иначе внес свой вклад в проведение этого значимого события", - сказала Разуваева на совещании с членами правительства РФ в режиме видеоконференции. Она отметила, что организация фестиваля была действительно большой командной работой. "И спасибо большое вам за поддержку", - обратилась глава Росмолодежи к президенту России Владимиру Путину. Всемирный фестиваль молодежи проходил с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступила Росмолодежь. РИА Новости стало генеральным информационным партнером Всемирного фестиваля молодежи 2024.

https://ria.ru/20240301/festival-1930491990.html

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россия, ксения разуваева, владимир путин, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), всемирный фестиваль молодежи — 2024