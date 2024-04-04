https://ria.ru/20240404/nauka-1937760210.html

Российские ученые впервые оценили радиационное воздействие АЭС на биосферу

Российские ученые впервые оценили радиационное воздействие АЭС на биосферу - РИА Новости, 04.04.2024

Российские ученые впервые оценили радиационное воздействие АЭС на биосферу

Новосибирские и уральские ученые впервые в России исследовали влияние атомных электростанций на концентрацию радиоуглерода в атмосфере с помощью метода... РИА Новости, 04.04.2024

2024-04-04T10:24

2024-04-04T10:24

2024-04-04T10:24

наука

россия

свердловская область

новосибирский государственный университет

российская академия наук

белоярская аэс

наука

университетская наука

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НОВОСИБИРСК, 4 апр — РИА Новости. Новосибирские и уральские ученые впервые в России исследовали влияние атомных электростанций на концентрацию радиоуглерода в атмосфере с помощью метода ускорительной масс-спектрометрии, сообщает в четверг пресс-служба Новосибирского госуниверситета. Исследование провели научные сотрудники центра коллективного пользования (ЦКП) "Ускорительная масс-спектрометрия НГУ-ННЦ" совместно с учеными из Уральского федерального университета имени Б.Н. Ельцина и Института промышленной экологии Уральского отделения РАН. Они изучили уровень содержания радиоактивного изотопа С14 в годичных кольцах деревьев в районах расположения Белоярской АЭС в городе Заречном Свердловской области и Курской АЭС в городе Курчатове Курской области. "Нами был выполнен анализ содержания этого радионуклида в 30 счетных образцах (по два образца на один год), и во всех случаях мы зафиксировали превышение уровня над фоновым в полтора-два раза. И заметили, что, начиная с двухтысячных годов концентрация С14 в годичных кольцах стала снижаться и почти не превышала фоновый уровень. Мы связываем данный факт с совершенствованием оборудования и установкой реакторов дожига на атомных электростанциях", — рассказала директор ЦКП "Ускорительная масс-спектрометрия НГУ-ННЦ" Екатерина Пархомчук.Уровень содержания изотопа в образцах древесины, полученных из расположенных в районе АЭС сосен, ученые сравнивали с фоновыми значениями, в качестве которых использовались данные об активности этого радионуклида в годичных кольцах 113-летней сосны из новосибирского Академгородка. Новосибирск находится на большом расстоянии от когда-либо действовавших объектов использования атомной энергии, а значит, не подвергался воздействию антропогенных источников радиоуглерода, за исключением испытаний ядерного оружия, пояснили ученые. "Мы смогли рассчитать примерное количество С14, которое поступало в окружающую среду ежегодно за время их (АЭС — ред.) эксплуатации, а также оценить годовые эффективные дозы на население, начиная с 70-80-х годов ХХ века. Эти расчеты показывают, что влияние С14 незначительно. Тем не менее, полученные данные позволяют оценить воздействие от выброса радионуклида вследствие прошедшей эксплуатации предприятий атомной отрасли… Метод УМС позволяет выполнить подобные исследования, и мы впервые в нашей стране получили такие уникальные данные", — отметил младший научный сотрудник Института промышленной экологии Уральского отделения РАН Евгений Назаров. Пархомчук уточнила, что эксплуатация любой атомной станции приводит к поступлению радионуклидов в окружающую среду. Она отметила, что пробы были взяты в "критических точках", где люди постоянно не проживают. Кроме того, С14 — это второй по значимости (после калия-40) источник неустранимой собственной радиоактивности человеческого организма и двукратное превышение фоновых показателей радиоуглерода в окружающей среде не несет и, как показал опыт прошлого века, не принесло для человека негативных последствий.

https://ria.ru/20240219/aes-1928136237.html

https://ria.ru/20231117/energetika-1909985875.html

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